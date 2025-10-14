Điểm danh những nơi sẽ có mưa to trong những ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa đến ngày 15/10.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông mạnh.
Đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngafy 13/10 đến 03 giờ ngày 14/10 cục bộ có nơi trên 60mm như: trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 60.4mm, trạm Sơn An (Hà Tĩnh) 63.8mm, trạm Gia Vòng (Quảng Trị) 85.2mm, trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 64.4mm, trạm Cái Sao (An Giang) 87.4mm, trạm Tam Thôn Hiệp (TP Hồ Chí Minh) 65.6mm,…
Từ sáng sớm ngày 14/10 đến hết ngày 15/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 130mm; khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Mưa nhiều nơi do cùng lúc tồn tại nhiều hình thế gây mưa. Một rãnh thấp vắt ngang qua khu vực Trung Bộ tương tác với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa cho Trung Bộ và Nam Bộ. Còn phía Bắc là những sóng lạnh yếu di chuyển xuống kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao.
Khu vực Hà Nội: Từ sáng sớm ngày 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.
Ngày và đêm 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Do có mưa, thời tiết khu vực Bắc Bộ khá dịu mát. Nhiệt độ các phường không vượt quá 30 độ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Đồng bằng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đê ở Bắc Ninh sạt lở, sủi đùn; tỉnh công bố tình huống khẩn cấp với 27 sự cố đê điều, tổng chiều dài hơn 12km.
GĐXH - Chị Phạm Thị Phương (phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) - hành khách đi trên xe cho biết: “Khi đang ngủ thì tôi nghe tiếng hô ‘xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi’. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhảy khỏi giường, xuống sàn xe. Sau khi xe bị lật, thấy cửa kính vỡ, tôi nhanh chóng trèo ra ngoài…”.
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần; Công an TP HCM đã triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang và nhiều người khác sau khi bắt Ngân 98, để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng.
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026. Theo đó công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ dài 9 ngày.
GĐXH - Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra thuộc địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Cơ quan chức năng xác nhận có nhiều người bị thương vong.
GĐXH - Liên quan vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”, lãnh đạo UBND xã Tam Sơn (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, vụ việc xảy ra tại địa bàn vào ngày 30/9. Công an xã đang thụ lý, giải quyết theo quy định.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Thời tiết có mưa rào, chuyển mát rõ rệt.
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ có trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa từ chiều và đêm 13 - 15/10.
