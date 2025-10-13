Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió Đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ 13-15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Các chuyên gia nhận định, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Khoảng đêm 18 rạng sáng 19/10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, duy trì đến cuối tháng với 2 đợt rõ rệt vào giữa và cuối tháng 10.

Mặc dù chưa đủ mạnh để gây ra rét đậm, rét hại, nhưng những đợt không khí lạnh này sẽ đánh dấu giai đoạn chuyển mùa rõ rệt, khi thời tiết miền Bắc dần chuyển từ oi nóng sang mát mẻ, dễ chịu hơn.

Ban ngày, nền nhiệt tại đồng bằng Bắc Bộ dao động 28-31 độ, có nơi lên tới 33 độ; về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ. Khi không khí lạnh tăng cường ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.

Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng cuối tháng 9, khả năng miền Bắc xuất hiện không khí lạnh. Tuy nhiên cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội có mưa rào và dông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cũng có chuyển biến về nhiệt độ, không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm còn cao nhất 28 độ C, thấp nhất khoảng 23 độ C, trời mưa mát.

Theo biểu đồ nhiệt dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay (ngày 13/10), nhiệt độ cao nhất dao động 30 độ C, thấp nhất 26 độ C, có mưa rào và dông tại một số địa phương.

Ngày 14 -15 /10, nhiệt độ trong ngày giảm xuống 24-28 độ C, khu vực này mưa vừa. Ngày 16-17/10, khu vực trên duy trì có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 31-32 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất lại giảm còn 23 -24 độ C.

Từ ngày 21-22/10, khu vực Hà Nội không mưa, nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm sâu còn 27 độ C, nhiệt độ thấp nhất duy trì ngưỡng 23 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội: Thủ đô chuẩn bị có mưa lớn trên phạm vi khu vực nội thành

Theo bản tin dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực xã Bát Tràng, phường Lĩnh Nam. Vùng mây đối lưu này có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía nội thành Hà Nội.

Dự báo trong khoảng từ nay đến đến 4 giờ tới, các phường: Long Biên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Yên Sở, Vĩnh Tuy, Tương Mai, Hoàng Mai, Bạch Mai, Hồng Hà... có mưa rào và dông, sau đó lan sang các khu vực khác thuộc nội thành của Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Vì sao thời tiết Hà Nội lại có mưa lớn xối xả, gây ngập diện rộng? GĐXH - Chuyên gia khí tượng đã lý giải nguyên nhân vì sao thời tiết Hà Nội liên tiếp có mưa lớn gây ngập lụt diện rộng.