Tin sáng 14/10: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày; Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ tết Âm lịch 9 ngày.

Theo Báo điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9859/VPCP-KGVX ngày 13/10/2025 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ (tại văn bản 8764/BNV-CVL ngày 01/10/2025) về phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản số gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Theo đề xuất, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trọn 2 tuần

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 2 tuần.

Theo NLĐO, Sở GD-ĐT TPHCM vừa đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của UBND TPHCM, quy định thời gian bắt đầu học kỳ I bắt đầu từ ngày 5/9, đảm bảo 18 tuần thực học; phần còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 19/1/2026, đảm bảo 17 tuần thực học. Năm học kết thúc trước ngày 31/5/2026.

Trong khoảng thời gian quy định như trên, các cơ sở giáo dục có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học, đảm bảo đủ số tuần thực học. Do vậy, việc bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.

Như vậy lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh TPHCM dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

Ông Hồ Tấn Minh (Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết, hàng năm lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TPHCM sẽ do UBND TP ban hành quyết định. Năm nay, Sở GD-ĐT TP sẽ trình đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 để trọn trong tuần, tức là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần. Theo đó, dự kiến sở sẽ đề xuất với UBND TPHCM cho học sinh nghỉ Tết trong 2 tuần.

Công an TPHCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98

Ngân 98 tại cơ quan điều tra.

Theo Báo Thanh Niên, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết, Võ Thị Ngọc Ngân (30 tuổi, được biết đến là DJ Ngân 98) khai nhận mình là người thành lập và trực tiếp điều hành Công ty TNHH một thành viên ZuBu (do mẹ ruột là bà T.T.T đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (do M.T.V, một người khác, đứng tên).

Theo lời khai của Ngân 98, từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này đều có hồ sơ công bố lưu hành.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tung ra thị trường một sản phẩm khác có tên "viên rau củ Collagen". Đây là sản phẩm không được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành và kết quả giám định cho thấy có chứa chất cấm.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã làm việc với chồng của Ngân là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi) để làm rõ các vấn đề liên quan. Theo lời khai của Ngân, hai người đã đăng ký kết hôn được 2 năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang và các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Võ Thị Ngọc Ngân cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách tại Lào Cai

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách tại Lào Cai. Ảnh: HT

VietnamNet dẫn báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay (13/10) tại đường tỉnh 172 (xã Việt Hồng, Lào Cai) đến thời điểm hiện tại đã có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong (đều trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) đã được xác định gồm: Hoàng Thị T (48 tuổi, trú xã Cát Thịnh); Lò Văn H (30 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và Hà Đình N (35 tuổi, trú phường Cầu Thia).

Theo ông Nguyễn Tiến Chiển (Chủ tịch UBND xã Việt Hồng), qua xác định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách bị mất phanh rồi lao vào ta luy dương bên đường.

Trước đó, khoảng 12h ngày 13/10, trên tuyến đường tỉnh 172 đoạn qua xã Việt Hồng, xe khách mang BKS 21H-017.XX, chở khoảng 26 hành khách đang di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ – Mỹ Đình. Khi đến khu vực chân dốc Vần (Km4+100), xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ta luy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng nặng, kính vỡ tung tóe, nhiều hành khách hoảng loạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Việt Hồng cùng Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ và điều tiết giao thông.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Cứu sống 2 bệnh nhân đột quỵ tại Phú Quốc

Bệnh nhân Q. được chuyên gia Chợ Rẫy thăm khám sau cấp cứu. Ảnh: BVCC

Trên Báo Sức khỏe & Đời sống, BS.CKII Phạm Thanh Việt (Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, trong chương trình hợp tác, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật giúp Trung tâm Y tế Phú Quốc, các chuyên gia Chợ Rẫy đã phối hợp xử trí thành công 2 trường hợp đột quỵ cấp, cứu sống bệnh nhân ngay tại tuyến cơ sở.

Trước đó, sáng 2/10, bệnh nhân N.V.T (70 tuổi, ngụ Phú Quốc) nhập khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Quốc trong tình trạng liệt nửa người trái, điểm NIHSS 18/48 (thang điểm đột quỵ với tối đa 48 điểm), được xác định đột quỵ thiếu máu não cấp giờ thứ 2 - thời điểm được xem là "thời gian vàng" để can thiệp.

Ngay lập tức, các bác sĩ tuyến cơ sở hội chẩn trực tuyến với chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy đang công tác tại Phú Quốc, kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân phù hợp chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết.

Dưới sự hướng dẫn chuyên môn của các bác sĩ Chợ Rẫy, bệnh nhân được truyền thuốc trong "thời gian vàng", giúp cải thiện ý thức, hạn chế tiến triển nặng và được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.

Chiều 3/10, bệnh nhân L.V.Q (49 tuổi, trú tại Phú Quốc) cũng được đưa vào TTYT trong tình trạng yếu nửa người trái, nói đớ.

Sau thăm khám, hội chẩn nhanh và chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn sau 18 giờ điều trị, được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo BS.KII Trầm Minh Toàn – Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, hai ca bệnh trên là những trường hợp đầu tiên được xử trí bằng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch ngay tại TTYT Phú Quốc.

Dù cùng quy trình điều trị, mức độ hồi phục khác nhau do tình trạng mạch máu nền của mỗi người, song cả hai bệnh nhân đều được cứu sống và tránh được di chứng nặng nề.