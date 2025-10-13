Tin mới vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”
GĐXH - Liên quan vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”, lãnh đạo UBND xã Tam Sơn (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, vụ việc xảy ra tại địa bàn vào ngày 30/9. Công an xã đang thụ lý, giải quyết theo quy định.
Chia sẻ trên VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Khang (Chủ tịch UBND xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ) xác nhận, vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu vì "đợi quá lâu" xảy ra tại địa bàn vào ngày 30/9. Công an xã đang thụ lý, giải quyết theo quy định, khi nào có kết quả sẽ thông tin sau.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài viết kể về việc một đám cưới tại tỉnh Phú Thọ thuê xe để chở đoàn nhà trai đi đón dâu xa. Sau khi chờ từ 5h30 đến hơn 7h mọi người mới lên xe, tài xế Trần Đình Trung (37 tuổi, trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) đã than "chờ lâu quá" và yêu cầu mọi người xuống xe, từ chối chở tiếp.
Video: Tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đi đón dâu (Nguồn: Tri thức - Znews)
Theo nội dung đoạn clip do tài xế chia sẻ, sau khi anh Trung và một số người lời qua tiếng lại, có 2 người đã hành hung anh ngay trên xe. Sự việc chỉ dừng lại khi những người chứng kiến can ngăn.
Cũng theo nguồn từ VietnamNet, anh Nguyễn Văn Chung (39 tuổi, trú xã Tam Sơn) - chú họ của chú rể và là người đặt chuyến xe trên đã xác nhận sự việc đúng như đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.
Anh Chung cho biết, khi tài xế Trung nhắn tin, anh bận việc nên chưa kịp trả lời. Sau đó anh có nhắn lại, muốn anh Trung thông cảm chờ thêm vì thành viên đoàn chưa đủ. Nhưng khi lên xe, tài xế Trung lại bảo mọi người xuống, không chở nữa, từ đó dẫn đến tranh cãi, xô xát.
"Cả 2 bên đều có những biểu hiện nóng giận không đáng có. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những người có liên quan đã phối hợp làm việc với cơ quan công an. Đồng thời, tôi cùng người nhà chú rể đã đến nhà anh Trung để xin lỗi và bày tỏ thiện chí hòa giải. Tuy nhiên, tài xế Trung cho biết đang nằm viện, chờ khi nào ổn định sức khỏe sẽ giải quyết sau", anh Chung nói.
Nói về việc không chấp nhận trao đổi trực tiếp với gia đình chú rể sau vụ việc, trên Tri Thức – Znews, tài xế Trung cho biết khi lần đầu nhận được cuộc gọi, anh vẫn đang mệt nên không muốn nói chuyện. Sau đó khi ra viện, anh không nhận được lời hỏi thăm nào thêm từ đối phương. Anh cũng khẳng định không có ý muốn làm lớn chuyện, chỉ cần lời xin lỗi từ hai người ra tay hành hung.
Giải thích về điều này, anh Chung cho hay ban đầu, bố con chú rể còn mệt sau ngày đại sự, nên nhờ người thân đến dò ý anh Trung trước, nếu có thiện chí sẽ trực tiếp tới xin lỗi. Tuy nhiên vì phía anh Trung khẳng định muốn giải quyết bằng pháp luật, nên hai người cũng không hành động thêm.
"Sự việc xảy ra lúc nóng nảy nhất thời, chúng tôi cũng không mong muốn", anh Chung khẳng định.
