Nước ép, nước dừa hay dưa hấu: Đâu mới là cách giải nhiệt đúng trong mùa hè?

Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách GĐXH - Dâu tằm được nhiều người tin có tác dụng “bổ máu” nhờ màu tím sẫm đặc trưng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chủ yếu giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, còn nếu dùng dưới dạng ngâm nhiều đường thường xuyên có thể trở thành nguồn đường ẩn gây hại cho sức khỏe.

Đổ xô tìm thực phẩm 'mát' để 'giải nhiệt' chống nóng

Trong đợt nắng nóng kéo dài vừa qua, nhiều gia đình đã chủ động thay đổi thói quen ăn uống với mong muốn giúp cơ thể dễ chịu hơn. Không ít người hạn chế sử dụng nước lọc, thay vào đó là các loại nước đỗ đen, nước sấu hoặc nước thảo mộc tự nấu. Đối với những gia đình có con đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, các loại nước bí đao, mía, quả la hán hay lá cơm nếp cũng thường xuyên được chuẩn bị để mang theo khi đi học với hy vọng giúp cơ thể thanh mát và giảm cảm giác mệt mỏi do thời tiết oi bức.

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế - Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), đây là thói quen khá phổ biến hiện nay khi nhiều người có xu hướng sử dụng quá mức các loại thực phẩm được cho là có tính "mát".

Ăn nửa quả dưa hấu, uống vài cốc nước ép mỗi ngày có giúp 'giải nhiệt' như nhiều người nghĩ?

Không có loại trái cây nào có thể trực tiếp làm giảm nhiệt độ cơ thể

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, Tiến sĩ Giang cho biết: "Quan niệm ăn một loại trái cây hoặc uống một loại nước nào đó để hạ nhiệt cơ thể chưa thực sự chính xác dưới góc độ khoa học".

Chuyên gia cho biết, thân nhiệt của con người được kiểm soát bởi vùng dưới đồi trong não thông qua nhiều cơ chế sinh lý như tiết mồ hôi, giãn mạch máu dưới da, điều hòa lưu lượng tuần hoàn và duy trì cân bằng nước cùng các chất điện giải.

"Không có loại trái cây riêng lẻ nào đủ khả năng thay thế các cơ chế điều hòa thân nhiệt tự nhiên của cơ thể. Điều mà trái cây mang lại chủ yếu là nước, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa, từ đó hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với môi trường nắng nóng", Tiến sĩ Giang phân tích.

Trong thời tiết oi bức, việc lựa chọn thực phẩm và đồ uống hợp lý góp phần bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ mất nước.

Ăn quá nhiều dưa hấu cũng đồng nghĩa nạp thêm carbohydrate

Dưa hấu là loại trái cây được nhiều người lựa chọn trong mùa hè nhờ hàm lượng nước cao và vị ngọt dễ ăn.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng Con người thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 100g dưa hấu có khoảng 91-92g nước, cung cấp khoảng 30 kcal cùng 7-8g carbohydrate.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu một người ăn tới nửa quả dưa hấu mỗi ngày, lượng carbohydrate đưa vào cơ thể cũng không hề nhỏ như nhiều người vẫn nghĩ.

Nước dừa tốt nhưng không nên uống quá mức

Bên cạnh dưa hấu, nước dừa cũng được xem là một trong những thức uống giải khát phổ biến trong mùa nóng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, một quả dừa tươi thường cung cấp khoảng 300-400ml nước cùng các khoáng chất như kali, magie và một lượng đường tự nhiên nhất định. Khi sử dụng hợp lý, đây là loại thức uống có thể hỗ trợ bù nước và bổ sung điện giải cho cơ thể.

Tuy nhiên, việc uống liên tục nhiều quả dừa mỗi ngày trong thời gian dài không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Tiến sĩ Giang lưu ý rằng những người mắc bệnh thận hoặc cần kiểm soát lượng kali trong khẩu phần ăn cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng nước dừa với số lượng lớn.

Nước ép trái cây không thể thay thế nước lọc

Theo chuyên gia, điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều người đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào các loại thực phẩm và đồ uống được quảng bá có tác dụng "giải nhiệt".

Không ít trường hợp sử dụng nước dừa thay nước lọc, uống nước ép trái cây liên tục trong ngày hoặc dùng các loại nước thảo mộc với suy nghĩ càng uống nhiều càng tốt.

Trên thực tế, Tiến sĩ Giang cho biết bà từng gặp nhiều người uống vài lít nước dừa mỗi ngày vì tin rằng đây là nguồn điện giải tự nhiên. Một số người khác lại ăn lượng lớn dưa hấu hoặc uống 2-3 cốc nước ép trái cây mỗi ngày với mong muốn chống nóng hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù trái cây và nước ép có thể bổ sung nước cùng nhiều vi chất có lợi, chúng vẫn không thể thay thế vai trò của nước lọc trong việc duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Nhiều loại đồ uống được cho là "giải nhiệt" nhưng hiệu quả vẫn phụ thuộc vào cách sử dụng và thể trạng mỗi người.

Uống đủ nước vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất trong mùa hè

Các chuyên gia khuyến cáo trong thời tiết nắng nóng, điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ nước mỗi ngày. Bên cạnh đó, việc bổ sung điện giải chỉ nên thực hiện khi cần thiết và cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân đối.

Dưa hấu, nước dừa hay các loại nước ép trái cây đều có thể góp phần bổ sung nước và dưỡng chất cho cơ thể trong mùa hè. Tuy nhiên, không có loại thực phẩm nào được xem là "thần dược giải nhiệt" có khả năng thay thế cơ chế điều hòa thân nhiệt tự nhiên của con người. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng uống đủ nước lọc, ăn uống cân bằng và duy trì lối sống khoa học mới là giải pháp hiệu quả giúp cơ thể thích nghi với thời tiết nắng nóng kéo dài.

Chuyên gia cảnh báo sai lầm khi uống 'nước mát' ngày nắng nóng: Không phải càng uống càng tốt GĐXH - Trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người có xu hướng uống nước dừa, nước đậu đen hay các loại “nước mát” thay nước lọc để giải nhiệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc lạm dụng các loại đồ uống này có thể gây mất cân bằng điện giải, tăng gánh nặng cho cơ thể và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu dùng sai cách.