Say rượu, nam thanh niên 22 tuổi ở Điện Biên uống nhầm thuốc diệt cỏ
GĐXH - Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau bụng và nôn mửa liên tục sau khi uống nhầm thuốc diệt cỏ trong lúc không tỉnh táo.
Cô gái 23 tuổi phát hiện khối dị vật lớn trong dạ dày, nguyên nhân từ sai lầm nhiều người mắc khi ănSống khỏe - 3 phút trước
GĐXH - Phát hiện một khối dị vật lớn trong dạ dày sau thời gian đau bụng và khó tiêu, bác sĩ cho biết nguyên nhân xuất phát từ thói quen ăn quá nhanh, không nhai kỹ...
Nước ép, nước dừa hay dưa hấu: Đâu mới là cách giải nhiệt đúng trong mùa hè?Bệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng dưa hấu, nước dừa hay các loại nước ép trái cây có thể giúp cơ thể nhanh chóng hạ nhiệt trong những ngày hè oi bức. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, không có loại thực phẩm nào có khả năng thay thế cơ chế điều hòa thân nhiệt tự nhiên của cơ thể và việc lạm dụng các loại đồ uống, trái cây “giải nhiệt” chưa chắc đã mang lại lợi ích như mong muốn.
Đau đầu, buồn nôn kéo dài, người phụ nữ 44 tuổi bất ngờ phát hiện phình động mạch nãoSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Đau đầu, buồn nôn kéo dài nhiều ngày không thuyên giảm, người phụ nữ 44 tuổi được chẩn đoán phình động mạch não.
Người đàn ông đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư thận: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ quaSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Ông Hoàng bất ngờ phát hiện ung thư thận khi khám sức khỏe định kỳ, mặc dù trước đó không có triệu chứng.
Để thời kỳ mãn kinh nhẹ nhàng hơn, phụ nữ U40 nên biết những điều nàySống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. Sau mãn kinh, phụ nữ còn sống thêm 20-30 năm, tương đương 1/3 cuộc đời nhưng phải đối mặt với nhiều vấn đề gây suy giảm chất lượng cuộc sống.
Vì sao đột quỵ tăng cao trong mùa nóng? Nhóm người này cần đặc biệt cảnh giác, đặc biệt sau tuổi 50Sống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Vào mùa hè, số ca đột quỵ thường có xu hướng gia tăng do tác động của nhiệt độ cao và tình trạng mất nước kéo dài, đặc biệt với nhóm người sau tuổi 50.
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờY tế - 1 ngày trước
GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Nắng nóng, người đàn ông suy thận nặng vì 1 thói quen nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông 66 tuổi nhập viện cấp cứu vì suy thận nặng sau thời gian dài làm việc dưới nắng nóng nhưng uống rất ít nước. Thói quen này có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Tưởng viêm họng thông thường, người đàn ông 50 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện ung thư xoang di cănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Điều trị đau họng nhiều tháng nhưng không khỏi, ông Tùng đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư xoang lê di căn thực quản.
Loại bệnh đang âm thầm gia tăng: Bác sĩ chỉ ra 6 dấu hiệu cảnh báo tiền tiểu đường nhiều người bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tiền tiểu đường thường diễn tiến âm thầm và hầu như không gây triệu chứng rõ ràng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), có những nhóm đối tượng và dấu hiệu cảnh báo sớm mà nhiều người dễ bỏ qua. Việc nhận biết kịp thời có thể giúp phát hiện nguy cơ và chủ động thay đổi lối sống trước khi bệnh tiến triển thành tiểu đường type 2.
Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thaoMẹ và bé
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể xảy ra khi trẻ vận động cường độ cao trong môi trường nắng nóng, đặc biệt nếu không được bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.