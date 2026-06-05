Đau đầu, buồn nôn kéo dài, người phụ nữ 44 tuổi bất ngờ phát hiện phình động mạch não

Phát hiện phình động mạch não từ dấu hiệu đau đầu dữ dội

Chị L.T.N. (44 tuổi, Thanh Hóa) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec sau 3 ngày liên tục đau đầu dữ dội vùng gáy chẩm phải kèm buồn nôn, nôn khan nhưng không sốt, không yếu liệt tay chân hay có tiền sử chấn thương.

Khai thác bệnh sử cho thấy chị hoàn toàn khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh lý thần kinh hay tim mạch. Khi thăm khám, các chỉ số sinh tồn đều trong giới hạn bình thường, chỉ ghi nhận đau khi ấn vào điểm xuất chiếu dây thần kinh chẩm phải.

Ảnh minh họa.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu não phát hiện một túi phình động mạch cảnh trong trái kích thước khoảng 5,8 x 6,7 mm, kèm một núm phình nhỏ bên cạnh. May mắn, hình ảnh chưa ghi nhận biến chứng vỡ hay chảy máu não.

Để đánh giá chính xác tình trạng bệnh, các bác sĩ tiếp tục chỉ định chọc dò dịch não tủy. Kết quả không phát hiện máu hoặc các sản phẩm thoái hóa của máu trong dịch não tủy, xác định người bệnh bị phình động mạch cảnh trong trái chưa vỡ.

Tuy nhiên, theo đánh giá chuyên môn, túi phình có nguy cơ vỡ cao nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 103 để can thiệp nội mạch. Sau hai tuần điều trị, sức khỏe ổn định, các triệu chứng đau đầu và buồn nôn hoàn toàn biến mất.

Phình động mạch não có thể âm thầm trong nhiều năm

Theo PGS.TS.BSCC Phạm Đình Đài, phình động mạch não là tình trạng một đoạn thành động mạch bị suy yếu, phình giãn bất thường tạo thành túi chứa máu. Điều đáng lo ngại là phần lớn trường hợp chưa vỡ thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Triệu chứng có thể gặp gồm đau đầu kéo dài hoặc đau đầu dữ dội đột ngột, buồn nôn không rõ nguyên nhân, đau vùng hốc mắt, nhìn mờ, nhìn đôi, tê yếu một bên mặt hoặc đồng tử giãn bất thường.

"Khi tiếp cận một trường hợp đau đầu nghi ngờ phình động mạch não, điều quan trọng nhất là xác định túi phình đã vỡ hay chưa, bởi tiên lượng và hướng điều trị hoàn toàn khác nhau", PGS Đài cho biết.

Theo chuyên gia, dù phim chụp chưa ghi nhận chảy máu nhưng vẫn cần loại trừ nguy cơ "rò rỉ cảnh báo" từ túi phình bằng các xét nghiệm chuyên sâu. Chọc dò dịch não tủy hiện vẫn được xem là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não.

Ảnh minh họa.

Phình động mạch não - Những dấu hiệu không nên chủ quan

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác khi xuất hiện tình trạng đau đầu kéo dài không rõ nguyên nhân hoặc cơn đau đầu dữ dội đột ngột như "sét đánh". Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo túi phình động mạch não sắp vỡ.

Khi túi phình vỡ, người bệnh có thể xuất hiện đau đầu dữ dội, nôn ói, cứng cổ, co giật, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đáng chú ý, một số trường hợp có thể xuất hiện những cơn đau đầu cảnh báo vài ngày hoặc vài tuần trước khi túi phình vỡ hoàn toàn. Đây được xem là "thời điểm vàng" để phát hiện và can thiệp, giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng nặng nề.

Ai có nguy cơ cao mắc phình động mạch não?

Phình động mạch não có thể xảy ra ở bất kỳ ai nhưng thường gặp hơn ở phụ nữ, đặc biệt sau mãn kinh; người từ 30-60 tuổi; người tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Ngoài ra, hút thuốc lá, sử dụng các chất kích thích như cocaine, amphetamine, mắc bệnh thận đa nang hoặc bệnh gan mạn tính cũng làm tăng nguy cơ hình thành túi phình động mạch não. Bên cạnh yếu tố cơ địa, kích thước, vị trí và tốc độ phát triển của túi phình cũng là những yếu tố quan trọng quyết định nguy cơ vỡ mạch.