Hơn 4.000m lưới và hàng trăm dụng cụ bẫy chim bị tiêu hủy

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GĐXH - Lực lượng chức năng xã Minh Châu vừa thu gom, tiêu hủy hơn 4.000m lưới, hàng trăm dụng cụ phục vụ săn bắt chim.

Ngày 25/9, UBND xã Minh Châu (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng công an, kiểm lâm tổ chức ra quân xử lý tình trạng săn bắt chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Tiêu hủy hơn 4 . 000 M lưới và dụng cụ bẫy chim tại xã Minh Châu - Ảnh 1.

Hơn 4.000m lưới và hàng trăm dụng cụ săn chim bị tiêu hủy. ẢNH: M.C

Đây là đợt ra quân lần thứ 3 trong năm 2026. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu gom, tiêu hủy hơn 4.000m lưới đánh chim, hơn 200 cọc tre, hơn 100 đèo đánh chim, hơn 50 chim mồi bằng xốp, 2 hộp nhựa dính cùng hàng chục sọt nhựa và các dụng cụ phục vụ săn bắt chim.

UBND xã Minh Châu cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo công an xã, các phòng chuyên môn và ban cán sự các thôn tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt chim hoang dã, chim di cư; đồng thời kiểm tra tại các chợ để ngăn chặn việc mua bán, tiêu thụ thịt chim.

Địa phương cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng xung kích điện đánh bắt cá, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

UBND xã Minh Châu đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái phép chim hoang dã, chim di cư; tích cực phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm.

Hơn 4.000m lưới và hàng trăm dụng cụ bẫy chim bị tiêu hủy - Ảnh 2.Hà Tĩnh: Ngăn chặn, tiêu hủy nhiều dụng cụ bẫy chim trời

GĐXH - Để bảo vệ những đàn chim tự nhiên di cư, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, thu gom, tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trên các cánh đồng.

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