Vụ lùm xùm thực phẩm bán trú ở Hà Nội: Xã Quảng Bị dừng hợp đồng nấu ăn với công ty Thăng Long

Hà Nội: Vừa cam kết tiếp thu, thay đổi, Công ty Thăng Long lại cung ứng rau củ có dấu hiệu trầy dập vào trường tiểu học khác ở xã Quảng Bị GĐXH - Lời hứa khắc phục trước đoàn kiểm tra liên ngành chưa ráo mực, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long lại tiếp tục khiến phụ huynh bất an khi cung ứng nguồn su su trầy dập, kém chất lượng vào Trường Tiểu học Quảng Bị 2. Bức xúc và lo lắng cho sức khỏe con trẻ, hơn 500 phụ huynh tại điểm trường này đã đồng loạt rút đăng ký bán trú.

Ngày 26/9/2026, UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) đã ban hành Công văn số 2114/UBND-VHXH về việc dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn

Cụ thể, căn cứ theo biên bản kiểm tra đột xuất ngày 24/9/2026 của Đoàn kiểm tra số 04 và biên bản làm việc ngày 25/9/2026 của Đoàn kiểm tra số 01 (thuộc Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội), cơ quan chức năng ghi nhận nhiều thiếu sót trong khâu quản trị thông tin của đơn vị cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long dù đã cập nhật một số thông tin cơ bản từ ngày 23/9/2026, nhưng vẫn chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận đơn hàng và chưa khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của thành phố.

Dù cam kết tiếp thu, thay đổi những bất cập được đoàn Kiểm tra chỉ ra, nhưng chỉ sau đó một ngày, ngày 25/9, phụ huynh trường Tiểu học Quảng Bị 2 phát hiện nhiều rau củ quả phục vụ bữa trưa cùng ngày do công ty Thăng Long cung ứng đều có dấu hiệu trầy dập. Ảnh: PHCC

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, vi phạm này dẫn đến việc không thể thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính liên tục của chuỗi dữ liệu: đơn hàng – lô hàng – nhà cung cấp – thực phẩm sử dụng tại trường.

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm tuyệt đối cho học sinh, UBND xã Quảng Bị yêu cầu toàn bộ các trường tiểu học trên địa bàn xã lập tức dừng hợp đồng nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long.

UBND xã Quảng Bị cho biết đang khẩn trương xây dựng phương án thay thế trong thời gian sớm nhất nhằm hỗ trợ các trường lựa chọn đơn vị cung cấp mới đạt chuẩn, đảm bảo việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh không bị gián đoạn.

Trước đó, như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã thông tin, tại buổi kiểm tra đột xuất ngày 24/9 (sau 1 ngày phụ huynh phát hiện thực phẩm bữa trưa của học sinh trường Tiểu học Quảng Bị 1 giống tóp mỡ), Đoàn Kiểm tra liên ngành số 4 TP Hà Nội đã chỉ ra rất nhiều bất cập trong hoạt động tổ chức, cung ứng suất ăn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long, bao gồm: định lượng suất ăn thực tế chưa tương xứng với số tiền phụ huynh chi trả; vi phạm quy trình bếp ăn một chiều; nhân sự chưa đảm bảo điều kiện khám sức khỏe và thiếu tập huấn an toàn thực phẩm theo quy định. Dù cam kết tiếp thu, thay đổi những bất cập được đoàn Kiểm tra chỉ ra, nhưng chỉ sau đó một ngày, ngày 25/9, phụ huynh trường Tiểu học Quảng Bị 2 phát hiện nhiều rau củ quả phục vụ bữa trưa cùng ngày do công ty Thăng Long cung ứng đều có dấu hiệu trầy dập.

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Hà Nội: Vừa cam kết tiếp thu, thay đổi, Công ty Thăng Long lại cung ứng rau củ có dấu hiệu trầy dập vào trường tiểu học khác ở xã Quảng Bị GĐXH - Lời hứa khắc phục trước đoàn kiểm tra liên ngành chưa ráo mực, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long lại tiếp tục khiến phụ huynh bất an khi cung ứng nguồn su su trầy dập, kém chất lượng vào Trường Tiểu học Quảng Bị 2. Bức xúc và lo lắng cho sức khỏe con trẻ, hơn 500 phụ huynh tại điểm trường này đã đồng loạt rút đăng ký bán trú.

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