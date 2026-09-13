Cận cảnh lội đồng gỡ 'thiên la địa võng' bẫy chim trời
GĐXH - Mùa chim di cư bắt đầu cũng là lúc những cánh đồng, bãi bồi ven sông, ven biển Nghệ An xuất hiện hàng loạt lưới, bẫy và thiết bị dẫn dụ. Lực lượng chức năng lội đồng, vào rừng tháo gỡ những 'trận địa' này.
Những ngày đầu tháng 9, khi các đàn chim bắt đầu tìm về những cánh đồng, khu vực ven sông, ven biển Nghệ An để kiếm ăn, nghỉ chân, nhiều loại lưới và dụng cụ bẫy chim cũng được giăng sẵn. Trước tình trạng này, chính quyền các xã phối hợp với công an, kiểm lâm và lực lượng an ninh cơ sở rà soát những khu vực có nguy cơ cao, tháo dỡ các loại bẫy, lưới săn bắt chim hoang dã, chim di cư.
Tại xã Hưng Nguyên Nam, từ ngày 11/9, lực lượng chức năng kiểm tra nhiều khu vực trên địa bàn, phát hiện hàng nghìn mét lưới cùng nhiều cọc và dụng cụ phục vụ việc bẫy chim. Các loại bẫy được tháo dỡ, thu gom. Ba cá thể chim trời được lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, sau đó đưa trở lại môi trường tự nhiên.
Cũng tại xã Quỳnh Phú, các lực lượng tập trung kiểm tra những khu vực ven biển, rừng ven biển và các cánh đồng thuộc địa bàn Thuận Long cũ, Phú Nghĩa cũ, nơi được xác định có nguy cơ xảy ra săn bắt chim hoang dã, chim di cư. Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện, tháo dỡ 300m lưới, nhiều dụng cụ bẫy chim và một giàn đánh cò tại khu vực cánh đồng, ven biển thuộc Thuận Long cũ. Các dụng cụ được thu gom, xử lý theo quy định và vụ việc được lập biên bản ghi nhận.
Không chỉ các vùng ven biển, những khu vực nội đồng cũng xuất hiện các hệ thống bẫy chim quy mô lớn. Tại xã Hợp Minh, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực xứ đồng xóm Điện Yên, phát hiện khoảng 5.000m lưới, 125 cọc cùng 10 bộ loa, còi phát tiếng chim được sử dụng để dẫn dụ chim vào khu vực giăng lưới.
Những chiếc loa, còi phát tiếng chim được đặt giữa đồng, kết hợp với hệ thống cọc và lưới tạo thành một "trận địa" chờ những đàn chim di cư sà xuống. Trong khi đó tại xã Yên Thành, lực lượng chức năng cũng phát hiện 112 cọc cùng 1.820m lưới được sử dụng để bẫy, bắt chim. Sau khi tháo dỡ, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục rà soát các khu vực lân cận để ngăn việc tái giăng lưới.
Từ ven biển đến những cánh đồng nội đồng, các địa phương đang tăng cường kiểm tra trong thời điểm chim di cư. Những chiếc lưới được tháo xuống, những cọc tre được nhổ lên cũng đồng nghĩa những "trận địa" săn chim bị phá bỏ.
Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục phối hợp với công an, kiểm lâm tuần tra những khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện việc sử dụng lưới, bẫy, chim mồi, loa dẫn dụ để săn bắt chim trời.
Cùng với kiểm tra, các địa phương vận động người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, tiêu thụ chim hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp, khuyến khích giao nộp chim và các công cụ săn bắt.
Đoàn công tác liên ngành xã Quỳnh Phú tháo dỡ lưới, bẫy và các dụng cụ săn bắt chim hoang dã, chim di cư tại khu vực trọng điểm. Ảnh: CSCC
Lực lượng chức năng xã Yên Thành tháo dỡ hệ thống lưới được giăng để bẫy, bắt chim hoang dã. Ảnh: CSCC
Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền tối nay, cảnh báo đa thiên taiXã hội -
Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền gây mưa lớn kèm dông lốc, lũ các sông lên nhanh gây ngập úng, rủi ro sạt lở, lũ quét.
Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nốiThời sự -
GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.
Vụ nghi ngộ độc tại Công ty Scavi Huế: Nhiều người ra viện, doanh nghiệp nói gì?Xã hội -
Trong số các trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, đến nay có 11 người được ra viện.
Dùng giấy phép lái xe giả, người đàn ông bị đề nghị truy tốXã hội -
Sử dụng giấy phép lái xe giả mua qua mạng rồi xuất trình với công an, Trần Quốc Bằng bị đề nghị truy tố.
4 con giáp dễ 'dính hạn' tuần tới: Cẩn thận thị phi và hao tàiĐời sống -
GĐXH - Tuần tới, 4 con giáp dưới đây được dự báo có vận trình kém thuận lợi hơn thường lệ.
Năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 4 triệu đồng/tháng?Đời sống -
GĐXH - Theo Dự thảo Nghị quyết Quy định về một số định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn TP Hà Nội, thành phố dự kiến hỗ trợ 4 triệu đồng/lần sinh cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Dự báo thời tiết hôm nay: Mưa lớn diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung BộXã hội -
GĐXH - Dự báo hôm nay 13/9, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị có mưa to. Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông. Cảnh báo mưa cường độ lớn, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin sáng 13/9: Áp thấp nhiệt đới hướng vào vùng biển Đà Nẵng; Hà Nội triển khai giáo dục AI từ lớp 1 đến lớp 12Đời sống -
GĐXH - Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.
Pho tượng gỗ hình người nghi là tượng cổ dạt vào bờ biểnXã hội -
GĐXH - Một pho tượng gỗ cao khoảng 60cm, có hình dáng người đàn ông, bất ngờ dạt vào bãi biển Cửa Lò, Nghệ An. Khi cán bộ phường đến xác minh, pho tượng đã được người dân đưa đi.
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồngPháp luật -
GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.