Cận cảnh lội đồng gỡ 'thiên la địa võng' bẫy chim trời

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Một hệ thống bẫy chim được giăng sẵn giữa cánh đồng, chờ những đàn chim di cư tìm về. Ảnh: CSCC

Những ngày đầu tháng 9, khi các đàn chim bắt đầu tìm về những cánh đồng, khu vực ven sông, ven biển Nghệ An để kiếm ăn, nghỉ chân, nhiều loại lưới và dụng cụ bẫy chim cũng được giăng sẵn. Trước tình trạng này, chính quyền các xã phối hợp với công an, kiểm lâm và lực lượng an ninh cơ sở rà soát những khu vực có nguy cơ cao, tháo dỡ các loại bẫy, lưới săn bắt chim hoang dã, chim di cư.

Tại xã Hưng Nguyên Nam, từ ngày 11/9, lực lượng chức năng kiểm tra nhiều khu vực trên địa bàn, phát hiện hàng nghìn mét lưới cùng nhiều cọc và dụng cụ phục vụ việc bẫy chim. Các loại bẫy được tháo dỡ, thu gom. Ba cá thể chim trời được lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, sau đó đưa trở lại môi trường tự nhiên.

Cũng tại xã Quỳnh Phú, các lực lượng tập trung kiểm tra những khu vực ven biển, rừng ven biển và các cánh đồng thuộc địa bàn Thuận Long cũ, Phú Nghĩa cũ, nơi được xác định có nguy cơ xảy ra săn bắt chim hoang dã, chim di cư. Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện, tháo dỡ 300m lưới, nhiều dụng cụ bẫy chim và một giàn đánh cò tại khu vực cánh đồng, ven biển thuộc Thuận Long cũ. Các dụng cụ được thu gom, xử lý theo quy định và vụ việc được lập biên bản ghi nhận.

Lực lượng chức năng xã Quỳnh Anh lội xuống đồng, tháo dỡ lưới, bẫy chim hoang dã. Ảnh: CSCC

Nhiều cá thể chim hoang dã còn sống trong quá trình kiểm tra, sau đó chúng được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: CSCC

Không chỉ các vùng ven biển, những khu vực nội đồng cũng xuất hiện các hệ thống bẫy chim quy mô lớn. Tại xã Hợp Minh, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực xứ đồng xóm Điện Yên, phát hiện khoảng 5.000m lưới, 125 cọc cùng 10 bộ loa, còi phát tiếng chim được sử dụng để dẫn dụ chim vào khu vực giăng lưới.

Những chiếc loa, còi phát tiếng chim được đặt giữa đồng, kết hợp với hệ thống cọc và lưới tạo thành một "trận địa" chờ những đàn chim di cư sà xuống. Trong khi đó tại xã Yên Thành, lực lượng chức năng cũng phát hiện 112 cọc cùng 1.820m lưới được sử dụng để bẫy, bắt chim. Sau khi tháo dỡ, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục rà soát các khu vực lân cận để ngăn việc tái giăng lưới.

Từ ven biển đến những cánh đồng nội đồng, các địa phương đang tăng cường kiểm tra trong thời điểm chim di cư. Những chiếc lưới được tháo xuống, những cọc tre được nhổ lên cũng đồng nghĩa những "trận địa" săn chim bị phá bỏ.

Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục phối hợp với công an, kiểm lâm tuần tra những khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện việc sử dụng lưới, bẫy, chim mồi, loa dẫn dụ để săn bắt chim trời.

Cùng với kiểm tra, các địa phương vận động người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, tiêu thụ chim hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp, khuyến khích giao nộp chim và các công cụ săn bắt.

Lực lượng chức năng xã Quỳnh Anh phát hiện nhiều cá thể chim hoang dã còn sống trong quá trình kiểm tra, tháo dỡ bẫy. Ảnh: CSCC

Đoàn công tác liên ngành xã Quỳnh Phú tháo dỡ lưới, bẫy và các dụng cụ săn bắt chim hoang dã, chim di cư tại khu vực trọng điểm. Ảnh: CSCC

Nhiều cá thể chim trời được tiếp nhận, sau đó thả trở lại môi trường tự nhiên. Ảnh: CSCC

Lực lượng chức năng xã Yên Thành tháo dỡ hệ thống lưới được giăng để bẫy, bắt chim hoang dã. Ảnh: CSCC

112 cọc cùng 1.820m lưới bẫy chim được phát hiện, tháo dỡ tại xã Yên Thành. Ảnh: CSCC

Các địa phương tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ chim hoang dã, không săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim trời. Ảnh: CSCC

Những chiếc lưới bẫy được tháo xuống cũng là lúc các “trận địa” săn chim dần bị xóa bỏ. Ảnh: CSCC