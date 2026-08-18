Hơn 5 triệu lượt xem lần hiếm hoi vào bếp của bà xã Ronaldo
GĐXH - Đoạn video Georgina Rodríguez trổ tài làm món Tây Ban Nha hồi 2024 gây sốt trở lại, hút gần 5 triệu lượt xem, sau thông tin cô kết hôn với C. Ronaldo.
Hình ảnh Georgina vào bếp gây chú ý bởi cô vốn không được biết đến với vai trò nội trợ. Phần bình luận cũng xuất hiện nhiều lời khen dành cho khả năng nấu nướng của cô và thích thú vì Georgina thoải mái thể hiện cá tính, tiết lộ mình thích ăn hơn là thích nấu ăn. Còn lại, phần lớn các bữa ăn trong gia đình Ronaldo do đầu bếp riêng đảm nhận. Ronaldo và Georgina cũng công khai đưa ra những yêu cầu khá cao đối với người phụ trách căn bếp. Giorgio Barone, một trong những đầu bếp từng làm việc cho Ronaldo, trước đây cũng từng chia sẻ về yêu cầu của nam cầu thủ đối với thực phẩm. Trong khi Ronaldo có những món yêu thích gắn với ẩm thực Bồ Đào Nha và sushi, khẩu vị của Georgina lại mang màu sắc Tây Ban Nha rõ ràng hơn.
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