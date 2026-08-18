Hơn 5 triệu lượt xem lần hiếm hoi vào bếp của bà xã Ronaldo

Trong video đăng trên Instagram hồi tháng 10/2024, Georgina Rodríguez tự tay chuẩn bị tortilla de patatas - món trứng chiên khoai tây đặc trưng của Tây Ban Nha. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi cô công khai vào bếp. Ngôi sao đưa tin.

Georgina bắt đầu bằng việc chuẩn bị khoai tây, hành tây, trứng, dầu olive nguyên chất và muối Himalaya. Cô cắt khoai tây thành miếng múi cau, cho rằng cách này giúp món ăn ngon hơn, thái hành tây theo kiểu julienne. Sau khi lật mặt bánh một lần, cô hoàn thành món tortilla và tự nhận đây là "một trong những món trứng khoai tây ngon nhất" từng ăn.

Trong clip, căn bếp mang phong cách hiện đại, tối giản, chủ yếu sử dụng tông trắng sáng. Bếp được trang bị hệ tủ màu trắng, mặt bàn và backsplash ốp đá với những đường vân tự nhiên, tạo cảm giác sạch sẽ và sang trọng. Căn bếp cũng được bố trí khá gọn gàng, các thiết bị và khu vực nấu nướng nằm phía sau, trong khi phần bàn phía trước tạo thành nơi Georgina bày món ăn và quay video.

Hình ảnh Georgina vào bếp gây chú ý bởi cô vốn không được biết đến với vai trò nội trợ. Phần bình luận cũng xuất hiện nhiều lời khen dành cho khả năng nấu nướng của cô và thích thú vì Georgina thoải mái thể hiện cá tính, tiết lộ mình thích ăn hơn là thích nấu ăn. Còn lại, phần lớn các bữa ăn trong gia đình Ronaldo do đầu bếp riêng đảm nhận. Ronaldo và Georgina cũng công khai đưa ra những yêu cầu khá cao đối với người phụ trách căn bếp. Giorgio Barone, một trong những đầu bếp từng làm việc cho Ronaldo, trước đây cũng từng chia sẻ về yêu cầu của nam cầu thủ đối với thực phẩm. Trong khi Ronaldo có những món yêu thích gắn với ẩm thực Bồ Đào Nha và sushi, khẩu vị của Georgina lại mang màu sắc Tây Ban Nha rõ ràng hơn.

Tuy không phải là một người yêu chuyện bếp núc, nhưng vì Ronaldo, Georgina Rodriguez sẵn sàng thay đổi

Theo Phụ nữ Mới, cô từng đăng ảnh cùng vào bếp và khen bà Dolores - mẹ C. Ronaldo - nấu ngon trong ngày Valentine những năm trước, khi chưa trở thành vợ của Ronaldo.





Bạn gái và mẹ C. Ronaldo ít khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng, chỉ thỉnh thoảng chụp ảnh chung trong các dịp quan trọng của gia đình. Những lần vào bếp, những bữa ăn ngon chính là chất xúc tác khiến họ trở nên gần gũi hơn. Bởi điểm chung là đều lấy tình yêu gia đình là gốc.