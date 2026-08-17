Bí mật món ăn Người Nhật ưa chuộng hàng nghìn năm, giúp hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh
GĐXH - Chế độ ăn uống lâu đời có thể đã góp phần tạo nên sự khác biệt trong hệ vi sinh đường ruột của người Nhật.
Nhật Bản từ lâu được biết đến là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao trên thế giới. Vì thế, chế độ ăn uống của người Nhật luôn nhận được sự quan tâm, đặc biệt từ những người muốn tìm hiểu về bí quyết sống khỏe và duy trì sức khỏe đường ruột.
Chuyên gia an toàn thực phẩm Wayne cho biết trên Phụ Nữ Mới: Một nghiên cứu mới phát hiện vi khuẩn đường ruột của người Nhật có tỷ lệ mang gene mã hóa enzyme phân giải polysaccharide trong rong biển cao bất thường. Tỷ lệ này lên tới 90%, cao hơn rất nhiều so với mức 0-16,7% được ghi nhận ở người dân tại châu Âu và một số khu vực khác.
Điều đáng chú ý là gene đặc biệt này có thể không phải đặc điểm được con người thừa hưởng từ khi sinh ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng nó có khả năng liên quan đến thói quen ăn rong biển kéo dài qua nhiều thế hệ của người Nhật, khiến hệ vi sinh đường ruột dần thích nghi và hình thành khả năng phân giải tốt hơn các thành phần đặc trưng trong rong biển. Phụ nữ Mới đưa tin.
Rong biển chứa chất xơ hòa tan. Khi đi vào đường tiêu hóa, loại chất xơ này có thể tạo thành dạng gel, góp phần hỗ trợ nhu động ruột và quá trình đi tiêu. Chất xơ hòa tan cũng có thể làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, qua đó góp phần hạn chế tốc độ tăng đường huyết sau bữa ăn. Thông tin trên VOV cho hay. Đây cũng là một trong những lý do rong biển thường được nhắc đến khi nói về chế độ ăn giàu thực phẩm thực vật và chất xơ.
5 món ngon từ rong biển dễ chế biến tại nhà
Gỏi rong biển tươi mát, sần sật là lựa chọn hợp lý trong ngày hè oi bức. Đầu tiên, bạn rửa sạch rong biển, cắt sợi dài, sau đó luộc khoảng 5 phút. Nước trộn gỏi được pha từ xì dầu, đường, ớt bột, giấm, dầu mè, hành phi. Bạn cho rong biển ra đĩa, rưới đều nước sốt lên trên, sau đó thêm mè trắng rang thơm và thưởng thức.
Kimbap là món cơm cuộn trong lá rong biển nổi tiếng xứ kim chi. Phần nhân kimbap bao gồm xúc xích, thanh cua, trứng rán, dưa leo, cà rốt. Các nguyên liệu được cắt thành thanh dài, dày khoảng 1 cm để dễ cuốn. Phần cơm được trộn cùng dầu mè để dậy mùi, thơm ngon hơn. Bạn trải đều cơm lên tấm rong biển, thêm các loại nhân và cuốn chặt tay để khi cắt, miếng cơm cuộn đẹp mắt.
Sushi là món ăn truyền thống của đất nước Nhật Bản. Khác với kimbap, phần nhân của sushi thường là hải sản tươi sống như cá hồi, sò điệp, cá ngừ... Phần cơm sẽ được trộn với giấm, dầu mè, muối đường tùy theo khẩu vị của bạn. Cách cuộn sushi cũng tương tự như kimbap.
Việc nhúng dao qua nước trước khi cắt sushi giúp cuộn cơm đẹp mắt hơn. Món ăn được dùng kèm với nước tương Nhật, mù tạt và gừng đỏ ngâm chua. Sự kết hợp của hạt cơm dẻo, thấm gia vị, hải sản tươi ngọt, rong biển bùi bùi lôi cuốn vị giác thực khách.
Canh rong biển là món ăn quen thuộc trong các bữa cơm của người Hàn Quốc. Nước dùng có thể được nấu từ xương ống, sườn non, hải sản hay tôm khô tùy thích. Bạn lưu ý vớt bọt liên tục để nước dùng trong hơn. Bạn ngâm rong biển cho thật mềm rồi rửa sạch, để ráo. Đậu hũ non được thái khối vuông vừa ăn.
Sau đó, bạn cho rong biển, đậu hũ non, nấm hương, cà rốt vào nồi canh, đun thêm 10 phút, nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Một chút tiêu, hành paro, dầu mè sẽ giúp món ăn dậy mùi hơn. Canh rong biển là món ăn nhẹ bụng, không quá nhiều chất béo và calo nhưng khá giàu canxi, sắt, protein cũng như các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
Cơm trộn rong biển là món ăn dễ làm, không yêu cầu sự khéo tay như cách làm sushi hay kimbap. Gạo được nấu cùng lá dứa để thơm hơn. Bạn xào thịt bò đã ướp gia vị với xì dầu, hành, tỏi băm. Bắp cải, dưa leo, cà rốt được rửa sạch, bào sợi. Bạn cho cơm ra thố, xếp cà rốt, dưa leo, bắp su sợi, bò xào, trứng rán lên trên và thêm lá rong biển tẩm gia vị. Cuối cùng, bạn chỉ cần rưới xì dầu trộn ớt bột lên là có thể thưởng thức.
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