Bí mật món ăn Người Nhật ưa chuộng hàng nghìn năm, giúp hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh

Nhật Bản từ lâu được biết đến là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao trên thế giới. Vì thế, chế độ ăn uống của người Nhật luôn nhận được sự quan tâm, đặc biệt từ những người muốn tìm hiểu về bí quyết sống khỏe và duy trì sức khỏe đường ruột.

Chuyên gia an toàn thực phẩm Wayne cho biết trên Phụ Nữ Mới: Một nghiên cứu mới phát hiện vi khuẩn đường ruột của người Nhật có tỷ lệ mang gene mã hóa enzyme phân giải polysaccharide trong rong biển cao bất thường. Tỷ lệ này lên tới 90%, cao hơn rất nhiều so với mức 0-16,7% được ghi nhận ở người dân tại châu Âu và một số khu vực khác.

Điều đáng chú ý là gene đặc biệt này có thể không phải đặc điểm được con người thừa hưởng từ khi sinh ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng nó có khả năng liên quan đến thói quen ăn rong biển kéo dài qua nhiều thế hệ của người Nhật, khiến hệ vi sinh đường ruột dần thích nghi và hình thành khả năng phân giải tốt hơn các thành phần đặc trưng trong rong biển. Phụ nữ Mới đưa tin.

Rong biển chứa chất xơ hòa tan. Khi đi vào đường tiêu hóa, loại chất xơ này có thể tạo thành dạng gel, góp phần hỗ trợ nhu động ruột và quá trình đi tiêu. Chất xơ hòa tan cũng có thể làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, qua đó góp phần hạn chế tốc độ tăng đường huyết sau bữa ăn. Thông tin trên VOV cho hay. Đây cũng là một trong những lý do rong biển thường được nhắc đến khi nói về chế độ ăn giàu thực phẩm thực vật và chất xơ.

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