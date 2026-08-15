Bí quyết để những món ăn bình dân trở nên sang chảnh của Tăng Thanh Hà
GĐXH - Tăng Thanh Hà không chỉ khéo léo trong việc chế biến các món mặn từ Á sang Âu mà còn thích vào bếp làm các món chay đơn giản, thanh đạm.
Mẹo chọn chuối ngon: Nên mua quả cong hay quả thẳng?Ăn -
GĐXH - Chuối cong hay thẳng quyết định trực tiếp độ ngọt và chín tự nhiên của quả. Bỏ túi ngay mẹo phân biệt dưới đây để luôn chọn được chuối ngon dẻo nhất.
Mối nguy từ thói quen ăn cơm chan canhĂn -
GĐXH - Một bát cơm nóng chan ngập nước canh có thể khiến bữa ăn trở nên dễ nuốt và "trôi" nhanh hơn. Nhưng nếu biến đây thành thói quen, nhiều người có thể vô tình nhai ít, ăn nhanh, khó nhận biết cảm giác no và nạp nhiều tinh bột hơn nhu cầu.
Loại củ được khuyến khích nên ăn hỗ trợ bổ phổi, ở thời điểm giao mùaĂn -
GĐXH - Khi thời tiết chuyển mùa, nhiều người có thể xuất hiện khô họng, ho hoặc khó chịu đường hô hấp. Những triệu chứng này có thể liên quan đến thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, dị ứng hoặc các bệnh nhiễm trùng hô hấp.
Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, 'ngon mắt, bắt miệng', giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắcĂn -
GĐXH - Khi có thời gian rảnh, Hồ Quỳnh Hương thường biến những món quen thuộc thành phiên bản thanh đạm đãi ông xã, như cơm tấm, bún bò Huế.
Loại củ nên ăn vào mùa, đúng dịp Lập Thu, giúp bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe đường hô hấpĂn -
GĐXH - Giá trị thực tế của loại củ này nằm ở việc bổ sung nước, chất xơ và vi chất trong một khẩu phần ăn đa dạng.
3 cách hấp ức gà mọng nước, không bị khô, ngon nhức náchĂn -
GĐXH - Thịt gà là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nguyên liệu chính của nhiều món ăn hấp dẫn, đa dạng. Dưới đây là các công thức ức gà hấp thơm ngon, mềm mọng nước mà không bị khô, ăn hoài không ngán.
Món ăn hot trend chuối kho nguyên miếng: Nguyên liệu rẻ, cách làm cực dễ mà hao cơm bất ngờĂn -
GĐXH - Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc như chuối xanh, nước mắm, tiêu và ớt, món chuối kho nguyên miếng đang trở thành "ngôi sao" mới trên các hội nhóm nấu ăn. Không có thịt cá đi kèm nhưng món ăn vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi vị bùi, dẻo, đậm đà và cực kỳ đưa cơm.
Bí quyết làm món chè thơm ngon, giải nhiệt cho tiết Lập Thu từ củ sen đang vào mùa ngon nhấtĂn -
GĐXH – Củ sen tươi hiện đang vào mùa ngon nhất có vị giòn ngọt, mọng nước và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu. Với vài bí quyết này, bạn sẽ biết làm món chè nhanh mềm, thơm ngon và giải nhiệt trong tiết Lập Thu hiện nay.
Mùng 1/7 âm, đừng chỉ nghĩ mâm cúng có gì: Từng món ăn còn gửi gắm một lời cầu mongĂn -
Đây là những quan niệm dân gian được lưu truyền trong đời sống gia đình, không phải quy tắc bắt buộc.
Tỏi mọc mầm xanh có ăn được không? Nhiều người vội vứt cả củ nhưng chuyên gia nói điều nàyĂn -
GĐXH - Nhiều người nghĩ tỏi đã mọc mầm là bị hỏng, thậm chí lo ngại phần mầm xanh có thể chứa độc tố nên lập tức bỏ cả củ. Thực tế không hẳn như vậy.