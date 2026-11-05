SUV 5 chỗ giá 660 triệu đồng thiết kế sang trọng, kích thước lớn, trang bị hiện đại hơn hẳn các mẫu cùng phân khúc sẽ bán ở Việt Nam

SUV Toyota giá 190 triệu đồng trang bị công nghệ ADAS cấp độ 2, camera 360, tiêu thụ xăng 4L/100km GĐXH - SUV Toyota Glanza 2026 được nâng cấp tiện nghi, bổ sung công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến và mở rộng lựa chọn truyền động, tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc cỡ A.

SUV 5 chỗ thiết kế sang trọng, trang bị hiện đại

MG ZS

SAIC Motor Malaysia chính thức ra mắt MG ZS thế hệ mới, mẫu SUV đô thị thuộc phân khúc B với hai phiên bản 1.5 Turbo và Hybrid+.

MG ZS mới từng được giới thiệu tại triển lãm ô tô KLIMS 2026 vào tháng 6. So với thế hệ trước, mẫu SUV này có kích thước lớn hơn đáng kể, với chiều dài 4.430 mm, chiều rộng 1.818 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm.

Theo công bố của hãng, đây là một trong những mẫu SUV phân khúc B có kích thước lớn trên thị trường.

Theo công bố của hãng, đây là một trong những mẫu SUV phân khúc B có kích thước lớn trên thị trường. Khoang hành lý có dung tích 443 lít và có thể mở rộng lên 1.457 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như những chuyến đi xa.

Ở phiên bản MG ZS Hybrid+, xe sử dụng hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên theo chu trình Atkinson, công suất 102 PS, mô-men xoắn 128 Nm, với mô-tơ điện công suất 136 PS và mô-men xoắn 250 Nm. Hệ thống đi kèm hộp số hybrid chuyên dụng ba cấp DHT và bộ pin niken-mangan-coban (NMC) dung lượng 1,83 kWh. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 215 PS, mô-men xoắn 465 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 8,7 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố là 4,7 lít/100 km, trong khi tầm hoạt động có thể đạt 870 km với bình nhiên liệu 41 lít. Trong những điều kiện phù hợp, xe có thể vận hành hoàn toàn bằng điện ở tốc độ lên tới 80 km/h.





MG ZS 1.5 Turbo được trang bị động cơ tăng áp dung tích 1,5 lít

Đối với khách hàng ưu tiên động cơ xăng truyền thống, MG ZS 1.5 Turbo được trang bị động cơ tăng áp dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất 170 PS và mô-men xoắn 275 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT với tám cấp số ảo. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo công bố của hãng đạt 6,9 lít/100 km. MG cho biết hộp số CVT được thiết kế để chịu được mô-men xoắn lên tới 325 Nm, đồng thời hệ truyền động được phát triển nhằm hướng đến độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài.

MG ZS mới sở hữu đèn pha LED với tạo hình Connected Hunter Eyes

Về thiết kế và trang bị, MG ZS mới sở hữu đèn pha LED với tạo hình Connected Hunter Eyes, đèn hậu LED và bộ mâm hợp kim 18 inch đi cùng lốp 215/50. Khoang lái được trang bị màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng màn hình đồng hồ kỹ thuật số có kích thước tương đương. Nội thất sử dụng tông màu đen chủ đạo, ghế bọc vật liệu giả da đục lỗ, ghế trước có chức năng thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh. Bên cạnh các trang bị hiện đại, xe vẫn duy trì những nút bấm vật lý tại một số vị trí quan trọng, giúp người lái thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

MG ZS được trang bị tiêu chuẩn gói hỗ trợ lái xe MG Pilot ADAS 2.5 với 16 tính năng hỗ trợ người lái.

Về an toàn, MG ZS được trang bị tiêu chuẩn gói hỗ trợ lái xe MG Pilot ADAS 2.5 với 16 tính năng hỗ trợ người lái. Mẫu xe cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao ANCAP theo thông tin công bố. Ngoài ra, ứng dụng MG iSmart cho phép chủ xe truy cập và điều khiển từ xa một số chức năng quan trọng của phương tiện thông qua điện thoại thông minh. Xe có bốn màu sơn gồm xám Andes Grey, bạc Silver, trắng York White và đỏ Flare Red; thị trường Malaysia không có tùy chọn màu đen từng xuất hiện tại triển lãm KLIMS.

Giá SUV 5 chỗ MG ZS

SUV 5 chỗ MG ZS có giá bán lần lượt 103.900 RM và 109.900 RM, tương đương khoảng 660 triệu đồng và 699 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm bảo hiểm và được quy đổi theo tỷ giá tham khảo, chưa phản ánh giá bán nếu mẫu xe được phân phối tại Việt Nam.

Theo Tạp chí Người đưa tin, SUV MG ZS phiên bản cũ được bán ở Việt Nam với giá từ 518 đến 588 triệu đồng tùy phiên bản.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.