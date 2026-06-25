SUV cỡ B Nissan Kicks giá từ 490 triệu đồng phiên bản mới không gian rộng, hệ truyền động e-POWER ở Việt Nam bao nhiêu tiền?

SUV cỡ B Nissan Kicks phiên bản mới không gian rộng, hệ truyền động e-POWER

Nissan Kicks e-POWER e-4ORCE 2027

Thị trường ô tô quê nhà Nhật Bản vừa đón nhận phiên bản lột xác hoàn toàn của mẫu SUV đô thị Nissan Kicks với mã định danh P16. Sự xuất hiện của thế hệ mới không chỉ là bản nâng cấp vòng đời đơn thuần mà còn là thông điệp định hình lại thị trường của nhà sản xuất trong cuộc đua điện hóa. Điểm mấu chốt tạo nên sức hút cho dòng xe này nằm ở việc ứng dụng hệ truyền động e-POWER thế hệ thứ ba kết hợp cùng tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiên tiến.

Người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á có lẽ sẽ phải tiếc nuối khi nhìn vào thông số kích thước của phiên bản nội địa Nhật. Nhà sản xuất đã kéo dài chiều dài tổng thể lên 4.365 mm, rộng 1.800 mm và cao 1.616 mm. Trục cơ sở cũng được nới thêm 40 mm để đạt mức 2.655 mm. Khoảng sáng gầm xe giảm nhẹ 5 mm xuống mức 170 mm nhằm tối ưu hóa tính khí động học. Đồng thời, dung tích bình xăng được tăng cường từ 41 lít lên 45 lít để phục vụ những chuyến đi dài. Sự chênh lệch này trực tiếp giải quyết nhược điểm không gian chật hẹp từng bị phàn nàn trên các thế hệ cũ, mang lại một khoang cabin thoáng đãng và thực dụng hơn hẳn cho nhu cầu sử dụng gia đình.

Sức mạnh thực sự của cỗ máy này nằm ở khối động cơ e-POWER được tái thiết kế. Hãng xe Nhật Bản đưa vào hệ thống hybrid bổ trợ hoạt động theo cơ chế tích hợp năm trong một bao gồm mô tơ điện, máy phát, hộp số giảm tốc, bộ biến tần và động cơ xăng. Khác với các dòng xe lai truyền thống, khối động cơ xăng ba xi lanh dung tích 1.4 lít sản sinh công suất 98 mã lực hoàn toàn bị ngắt kết nối vật lý với hệ thống truyền động bánh xe. Động cơ đốt trong lúc này chỉ đóng vai trò duy nhất là một trạm phát điện di động. Nhiệm vụ của nó là đốt cháy nhiên liệu để nạp năng lượng thẳng vào bộ pin Lithium-ion dung lượng 1,8 kWh.

Thể thao và mạnh mẽ hơn

Từ trạm lưu trữ trung gian này, dòng điện sẽ được phân bổ đến hệ thống mô tơ để trực tiếp kéo chiếc xe tiến về phía trước. Trên phiên bản dẫn động hai cầu e-4ORCE, sức mạnh được cung cấp bởi hai mô tơ điện độc lập đặt ở hai trục. Mô tơ phía trước đóng góp công suất 143 mã lực cùng sức kéo 315 Nm, trong khi mô tơ phía sau bổ trợ thêm 68 mã lực và 140 Nm. Sự phân bổ lực kéo thông minh giúp chiếc xe đạt tổng mô men xoắn cực đại lên tới 525 Nm, một con số đủ sức làm kinh ngạc bất kỳ tay lái nào từng cầm vô lăng xe xăng cỡ nhỏ.

Bên trong khoang lái Nissan Kicks e-POWER e-4ORCE 2027

Đổi lại sức mạnh bứt tốc vượt trội đó là một khả năng ăn uống kiêng khem đến khó tin. Theo dữ liệu từ nhà sản xuất, xe chỉ tiêu thụ khoảng 3,89 lít xăng cho mỗi 100 km đường hỗn hợp. Cơ chế vận hành đặc thù này mang lại trải nghiệm bứt tốc mượt mà và tĩnh lặng đặc trưng của ô tô điện thuần túy, nhưng lại rũ bỏ hoàn toàn nỗi ám ảnh phải tìm kiếm trạm sạc trên những hành trình xuyên quốc gia.

Màn hình liền mạch





Chiến lược thu hút tệp khách hàng trẻ tuổi được thể hiện rõ qua bảng màu ngoại thất đa dạng. Người mua có đến tám sự lựa chọn, bao gồm những cách phối hai tông màu cá tính với phần nóc xe sơn đen tương phản. Việc phân chia thành ba cấu hình trang bị đi kèm hai tùy chọn hệ dẫn động cho thấy nỗ lực của nhà sản xuất trong việc bao phủ mọi ngóc ngách của phân khúc khách hàng đô thị.

Hệ thống loa giải trí và cửa sổ trời

Sự lột xác từ ngoại hình đến cốt lõi công nghệ biến Nissan Kicks thế hệ mới thành một thế lực đáng gờm trong phân khúc SUV cỡ B toàn cầu. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu bao giờ dây chuyền lắp ráp tại Đông Nam Á mới được tiếp cận nền tảng công nghệ này. Việc đưa phiên bản hoàn toàn mới về thị trường Việt Nam cùng một mức giá tương xứng với hàm lượng công nghệ vẫn là một bài toán kinh doanh đầy thách thức mà các nhà phân phối cần thời gian để cân nhắc cẩn trọng.

Giá SUV cỡ B Nissan Kicks

So với thế hệ tiền nhiệm, mức giá của mẫu xe gầm cao này đã được điều chỉnh tăng đáng kể. Khách hàng tại Nhật Bản sẽ phải chi trả từ 2.999.700 Yên cho đến 4.248.200 Yên tùy phiên bản. Quy đổi ra tiền Việt, con số này rơi vào khoảng 490 triệu đến 697 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất đã đội giá lên khoảng 100 triệu đồng so với trước đây. Quyết định tăng giá này được giới chuyên môn lý giải là sự đánh đổi tất yếu cho một loạt công nghệ cốt lõi và sự nới rộng nền tảng khung gầm nhằm đáp ứng thị hiếu người dùng.

Nissan Kicks e-power tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 phiên bản cùng giá đề xuất bán lẻ như sau: Nissan Kicks e-power E789; Nissan Kicks e-power V858

Hiện Nissan Kicks e-power V đang được nhận ưu đãi 150% lệ phí trước bạ từ chính hãng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.