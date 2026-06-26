Sedan cao cấp giá 342 triệu đồng đẹp như xe tiền tỷ, công nghệ hybird, trang bị sánh ngang Toyota Camry, tiêu thụ 3,83 lít xăng/100 km, rẻ như Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

Sedan cao cấp đẹp long lanh, công nghệ hybrid, trang bị sánh ngang Toyota Camry, tiêu thụ 3,83 lít xăng/100 km

Emgrand i-HEV Smart Hybrid 2027.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến các dòng xe hybrid, Geely vừa bổ sung thêm một lựa chọn mới mang tên Emgrand i-HEV Smart Hybrid 2027.

Điểm nổi bật nhất của Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid nằm ở hệ thống truyền động hybrid thế hệ mới. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện và hệ thống DHT 11 trong 1. Động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 111 mã lực cùng mô-men xoắn 136 Nm, trong khi mô-tơ điện tạo ra 190 mã lực và 240 Nm mô-men xoắn. Nhờ sự kết hợp này, Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 3,83 lít/100 km, con số đáng chú ý ngay cả khi đặt cạnh Toyota Camry hybrid hay Honda Accord hybrid.

Không chỉ gây ấn tượng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid còn được phát triển trên nền tảng mô-đun toàn cầu BMA Evo thế hệ mới. Đây là cơ sở giúp mẫu sedan này tối ưu hiệu quả vận hành, đồng thời nâng cao độ cứng thân xe và khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm. Với định hướng hướng đến khách hàng gia đình, Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid được xem là lời đáp trả của hãng xe Trung Quốc trước những mẫu sedan nổi tiếng như Toyota Camry và Honda Accord.

Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid nằm ở hệ thống truyền động hybrid thế hệ mới.

Về kích thước, Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid sở hữu chiều dài 4.815 mm, rộng 1.885 mm và cao 1.480 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 2.755 mm. Thông số này giúp mẫu xe mang lại không gian sử dụng rộng rãi cho cả hai hàng ghế. Dù chưa đạt quy mô của Toyota Camry hay Honda Accord, Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình hàng ngày.

Ngoại thất của Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid được thiết kế theo phong cách hiện đại với lưới tản nhiệt trung tâm mới kết hợp hệ thống cửa gió chủ động AGS nhằm tối ưu khí động học. Xe sử dụng cụm đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày ba dải cùng hệ thống đèn hậu LED toàn phần. Những trang bị này giúp Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid tạo được dấu ấn riêng trong phân khúc sedan giá phổ thông.

Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid sở hữu chiều dài 4.815 mm

Bước vào khoang nội thất, Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid mang đến cảm giác hiện đại với cụm màn hình kỹ thuật số LCD 10,2 inch kết hợp màn hình trung tâm 14,6 inch. Hệ thống giải trí vận hành trên nền tảng Flyme Auto mới, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, kết nối điện thoại thông minh và cập nhật phần mềm OTA từ xa. Đây là những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe có giá cao hơn đáng kể.

Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid còn được trang bị điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, bộ lọc không khí CN95, nhiều cổng sạc USB và sạc không dây 50W trên các phiên bản cao cấp. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 nhằm gia tăng tính thực dụng cho người dùng.

Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid mang đến cảm giác hiện đại

Khả năng hỗ trợ lái cũng là điểm mạnh đáng chú ý của Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid. Hai phiên bản cao cấp được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái cấp độ L2 với hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ lái thông minh ICC, phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn và nhận diện biển báo giao thông. Ngoài ra còn có hệ thống camera toàn cảnh 540 độ giúp việc điều khiển xe trong đô thị trở nên dễ dàng hơn.

Giá sedan cao cấp Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid

Sedan cao cấp Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid được phân phối với 3 phiên bản tại Trung Quốc, giá dao động từ 87.900 - 97.900 Nhân dân tệ (tương đương 342 - 381 triệu đồng), thấp hơn rất nhiều so với những mẫu sedan hybrid nổi tiếng như Toyota Camry hay Honda Accord.

Với mức giá chỉ 342 triệu đồng nhưng sở hữu hệ thống truyền động hybrid hiện đại, mức tiêu hao nhiên liệu 3,83 lít/100 km cùng hàng loạt công nghệ mới, Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid đang trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường Trung Quốc.

Được biết Geely là thương hiệu ô tô top 10 ở Trung Quốc đã xây nhà máy ở Việt Nam. Hy vọng trong tương lai mẫu sedan cao cấp Geely Emgrand i-HEV Smart Hybrid sẽ được ra mắt ở Việt Nam.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.