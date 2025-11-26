Hồng Đào tuổi 64 giành giải thưởng lớn ở LHP Việt Nam, tận hưởng cuộc sống 'không phụ thuộc ai'
GĐXH - Mới đây tại LHP Việt Nam 2025, Hồng Đào giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với phim "Mai". Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống riêng tư của Hồng Đào cũng bình yên sau 6 năm ly hôn.
Hồng Đào giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong Liên hoan phim Việt Nam 2025
Hồng Đào ở tuổi 64 đã có sự nghiệp thành công vượt bậc khi được xướng tên trong Liên hoan phim Việt Nam 2025. Chị giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn bà Đào trong phim "Mai". Đây là thành quả xứng đáng trong suốt qua trình nỗ lực hết mình cho nghệ thuật của diễn viên Hồng Đào.
Trước khi giành giải thưởng cao quý của Liên hoan phim Việt Nam 2025, nghệ sĩ Hồng Đào đã được biết đến là một diễn viên chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1961, là một trong những diễn viên kịch thuộc thế hệ vàng thập niên 80, 90 của miền Nam với nhiều vở ăn khách: Tôi chờ ông đạo diễn, Ngôi nhà không có đàn ông, Giấc mộng kê vàng, Lôi vũ...
Hồng Đào gây ấn tượng với khán giả trong những năm qua với các phim ăn khách như: Mai, Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ, Cục vàng của ngoại... Không chỉ gây ấn tượng với khán giả nước nhà, Hồng Đào còn nổi tiếng ở thị trường phim nước ngoài khi có phim chiếu trên nền tảng toàn cầu Netflix.
Cụ thể, hồi tháng 4/2023, nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện ấn tượng trong vai khách mời của series phim "Beef". Thời lượng khoảng 5 phút song khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất và lối thoại bằng tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên của nữ nghệ sĩ.
Sắp tới, Hồng Đào cũng có một dự án phim ở Hàn Quốc nhưng nữ nghệ sĩ vẫn muốn giữ kín bí mật. Với một nghệ sĩ chuyên nghiệp như Hồng Đào, chị quan niệm nhận phim là phải hợp vai và có được sự đột phá trong vai diễn, chính vì vậy chị luôn cẩn thận và cố gắng đọc kỹ kịch bản trước khi nhận lời.
Nói về điều này, nghệ sĩ Hồng Đào từng chia sẻ với Gia đình&Xã hội: "Tôi đã từng tham gia casting ở Hollywood và với kinh nghiệm làm nghề thì quan trọng nhất của diễn viên đó là hợp vai. Nên có mong muốn thế nào, thay đổi bạn diễn ra sao mà vai không hợp thì cũng không thể đóng cùng được. Bên cạnh đó, việc ăn ý, hiểu và tung hứng được với nhau cũng là yếu tố quyết định sự thành công của một bộ phim khi khán giả cảm nhận các nhân vật không bị rời rạc". Có thể nói đây, chính là một trong những bí quyết giúp nghệ sĩ Hồng Đào có được sự thành công như ngày hôm nay.
Hồng Đào ở tuổi 64 có cuộc sống ra sao?
Hồng Đào có 2 con gái đến tuổi lập gia đình nhưng chị không bao giờ thúc giục con. Chị tâm sự: "Tôi không có suy nghĩ vì muốn có cháu mà ép buộc hay thúc giục các con về chuyện lập gia đình. Tôi chỉ mong con mình được hạnh phúc và tôn trọng quyết định của các con. Nếu bị ép buộc theo lời phụ huynh mà sau này các con không hạnh phúc thì sao?".
Hồng Đào sau ly hôn với Quang Minh, chị có 6 năm nỗ lực cho công việc và tận hưởng cuộc sống bên 2 con gái. Chị chọn cách làm bạn với con và cho 2 con gái một không gian sống tự do. Và chính điều đó đã giúp cho Hồng Đào cùng các con thêm hiểu và yêu thương nhau hơn. Nữ nghệ sĩ gạo cội không bắt buộc con theo ý mình mà chị tôn trọng lựa chọn của 2 con.
"Con tôi 18 tuổi thi đậu Đại học là đã ra ở riêng rồi. Khi có bạn trai các con cũng thông tin cho tôi biết và cũng đi ăn cơm hai gia đình với nhau để biết bạn của con mình như vậy thôi chứ tôi không can thiệp vào các mối quan hệ của chúng bao giờ. Con tôi còn giao hẹn trước: "Khi con đám cưới mẹ chỉ được mời 15 người thân thiết và có ý nghĩa nhất với con vì đây là đám cưới của con", nghệ sĩ Hồng Đào trải lòng.
Hiện tại ngoài công việc, Hồng Đào tận hưởng cuộc sống bên con cái, bạn bè và đôi khi chị tĩnh tại một mình. Chị là điển hình của người phụ nữ ly hôn ở tuổi trung niên nhưng mạnh mẽ bước qua và tận hưởng cuộc sống mới một cách tích cực và hạnh phúc.
Hà Anh Tuấn bất ngờ nhận tin vui từ Liên hoan phim Việt Nam 2025Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" do Lan Nguyên đạo diễn được lấy cảm hứng từ live concert của Hà Anh Tuấn vừa nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.
Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thânXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 phim “Lằn ranh”, Viên (Doãn Quốc Đam) trong quá trình lẩn trốn đã bất ngờ liên hệ Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để thương lượng tìm đường thoát thân.
Sinh nhật tuổi mới không nhận quà và hoa, Hồ Ngọc Hà làm một việc ấm áp cho đồng bào vùng lũGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã không nhận hoa, quà trong ngày sinh nhật mừng tuổi mới mà cô muốn bạn bè, fan ủng hộ đồng bào đang hứng chịu thiên tai lũ lụt.
Đạt doanh thu 'khủng' và giành giải ở LHP Việt Nam, Victor Vũ công bố phim tiếp tục có phần 2Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Phim "Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu" của Victor Vũ ngoài doanh thu "khủng" với 249 tỷ đồng, phim còn giành giải thưởng của BGK trong LHP Việt Nam 2025. Đạo diễn Victor Vũ tiết lộ, phim sẽ có phần 2 với tựa đề "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim".
Vẻ đẹp mặn mà của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Diện set đồ màu đen kín đáo, NSƯT Kiều Anh gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút dù đã ở tuổi U50.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều tình huống bất ngờ và một cái kết có hậu cho các nhân vật.
Diễn viên vừa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam là ai?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Vai Mai trong phim của Trấn Thành giúp Phương Anh Đào trở thành Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2025. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã vắng mặt tại lễ trao giải tối 25/11.
Nam chính 'Mưa đỏ' xúc động nâng cup vàng danh giáGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã khép lại với giải Bông sen vàng phim điện ảnh được trao cho "Mưa đỏ"; giải Bông sen bạc trao cho 3 phim: Địa đạo, Tử chiến trên không và Chị dâu.
Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổiCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Diễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.
Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai?Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSƯT Vũ Thắng Lợi mới đây đã được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, anh có tài năng và thành tích trong công việc ra sao?
NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc
GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.