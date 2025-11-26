Hồng Đào tuổi 64 giành giải thưởng lớn ở LHP Việt Nam, tận hưởng cuộc sống 'không phụ thuộc ai'

Phản ứng của Hồng Đào, Việt Hương khi 'cục vàng' rời rạp GĐXH - "Cục vàng của ngoại" rời rạp sau 5 tuần chiếu, thu 82,3 tỷ đồng. Diễn viên Việt Hương, Hồng Đào xúc động trước ngày phim chia tay khán giả.

Hồng Đào giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong Liên hoan phim Việt Nam 2025

Hồng Đào ở tuổi 64 đã có sự nghiệp thành công vượt bậc khi được xướng tên trong Liên hoan phim Việt Nam 2025. Chị giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn bà Đào trong phim "Mai". Đây là thành quả xứng đáng trong suốt qua trình nỗ lực hết mình cho nghệ thuật của diễn viên Hồng Đào.

Hồng Đào giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Việt Nam 2025.

Trước khi giành giải thưởng cao quý của Liên hoan phim Việt Nam 2025, nghệ sĩ Hồng Đào đã được biết đến là một diễn viên chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1961, là một trong những diễn viên kịch thuộc thế hệ vàng thập niên 80, 90 của miền Nam với nhiều vở ăn khách: Tôi chờ ông đạo diễn, Ngôi nhà không có đàn ông, Giấc mộng kê vàng, Lôi vũ...

Hồng Đào gây ấn tượng với khán giả trong những năm qua với các phim ăn khách như: Mai, Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ, Cục vàng của ngoại... Không chỉ gây ấn tượng với khán giả nước nhà, Hồng Đào còn nổi tiếng ở thị trường phim nước ngoài khi có phim chiếu trên nền tảng toàn cầu Netflix.

Cụ thể, hồi tháng 4/2023, nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện ấn tượng trong vai khách mời của series phim "Beef". Thời lượng khoảng 5 phút song khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất và lối thoại bằng tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên của nữ nghệ sĩ.

Sắp tới, Hồng Đào cũng có một dự án phim ở Hàn Quốc nhưng nữ nghệ sĩ vẫn muốn giữ kín bí mật. Với một nghệ sĩ chuyên nghiệp như Hồng Đào, chị quan niệm nhận phim là phải hợp vai và có được sự đột phá trong vai diễn, chính vì vậy chị luôn cẩn thận và cố gắng đọc kỹ kịch bản trước khi nhận lời.

Nói về điều này, nghệ sĩ Hồng Đào từng chia sẻ với Gia đình&Xã hội: "Tôi đã từng tham gia casting ở Hollywood và với kinh nghiệm làm nghề thì quan trọng nhất của diễn viên đó là hợp vai. Nên có mong muốn thế nào, thay đổi bạn diễn ra sao mà vai không hợp thì cũng không thể đóng cùng được. Bên cạnh đó, việc ăn ý, hiểu và tung hứng được với nhau cũng là yếu tố quyết định sự thành công của một bộ phim khi khán giả cảm nhận các nhân vật không bị rời rạc". Có thể nói đây, chính là một trong những bí quyết giúp nghệ sĩ Hồng Đào có được sự thành công như ngày hôm nay.

Hồng Đào ở tuổi 64 có cuộc sống ra sao?

Hồng Đào có 2 con gái đến tuổi lập gia đình nhưng chị không bao giờ thúc giục con. Chị tâm sự: "Tôi không có suy nghĩ vì muốn có cháu mà ép buộc hay thúc giục các con về chuyện lập gia đình. Tôi chỉ mong con mình được hạnh phúc và tôn trọng quyết định của các con. Nếu bị ép buộc theo lời phụ huynh mà sau này các con không hạnh phúc thì sao?".

Hồng Đào sau ly hôn với Quang Minh, chị có 6 năm nỗ lực cho công việc và tận hưởng cuộc sống bên 2 con gái. Chị chọn cách làm bạn với con và cho 2 con gái một không gian sống tự do. Và chính điều đó đã giúp cho Hồng Đào cùng các con thêm hiểu và yêu thương nhau hơn. Nữ nghệ sĩ gạo cội không bắt buộc con theo ý mình mà chị tôn trọng lựa chọn của 2 con.

Hồng Đào sau ly hôn tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi trung niên.

"Con tôi 18 tuổi thi đậu Đại học là đã ra ở riêng rồi. Khi có bạn trai các con cũng thông tin cho tôi biết và cũng đi ăn cơm hai gia đình với nhau để biết bạn của con mình như vậy thôi chứ tôi không can thiệp vào các mối quan hệ của chúng bao giờ. Con tôi còn giao hẹn trước: "Khi con đám cưới mẹ chỉ được mời 15 người thân thiết và có ý nghĩa nhất với con vì đây là đám cưới của con", nghệ sĩ Hồng Đào trải lòng.

Hồng Đào và con gái út.

Hiện tại ngoài công việc, Hồng Đào tận hưởng cuộc sống bên con cái, bạn bè và đôi khi chị tĩnh tại một mình. Chị là điển hình của người phụ nữ ly hôn ở tuổi trung niên nhưng mạnh mẽ bước qua và tận hưởng cuộc sống mới một cách tích cực và hạnh phúc.