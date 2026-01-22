Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70
GĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.
Hồng Đào ở tuổi 65 nhưng chị vẫn trẻ đẹp bởi giữ cho mình nguồn năng lượng tươi mới cùng tâm hồn "trẻ thơ". Mới đây, nữ nghệ sĩ gạo cội của làng điện ảnh Việt chia sẻ câu chuyện về mẹ.
"Trước đây, mỗi khi đi làm xa nhà mà gọi về nhà mẹ mình hay dặn dò :"Làm vừa vừa thôi, ăn nhiều vào cho béo tốt, nhớ uống thuốc bổ....". Cho đến khi con gái mình (cháu ngoại của bà) mở cho bà một cái Facebook, rồi gửi kết bạn với mình, và mình "lỡ dại" chấp nhận thì mọi chuyện rẽ sang một hướng khác....
Giờ mỗi lần đi xa gọi về, chưa kịp nói gì thì bà đã nói vô trong mặt mình: "Gọi về cứ than cực khổ mà trong Facebook toàn hình đi chơi...", Hồng Đào viết.
Thời gian qua, cuộc sống hậu ly hôn của Hồng Đào diễn ra một cách bình yên. Chị sống trọn vẹn với nghề qua các vai diễn gây tiếng vang và được ghi nhận. Mới đây, Hồng Đào giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai Hạnh phim "Mang mẹ bỏ đi" của giải Cánh diều Vàng 2025. Trước đó ít tháng, chị giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai diễn bà Đào (phim "Mai") trong Liên hoan phim Việt Nam.
Hồng Đào tận hưởng cuộc sống và công việc sau ly hôn.
Trước khi giành giải thưởng cao quý của Liên hoan phim Việt Nam 2025, nghệ sĩ Hồng Đào đã được biết đến là một diễn viên chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1961, là một trong những diễn viên kịch thuộc thế hệ vàng thập niên 80, 90 của miền Nam với nhiều vở ăn khách: Tôi chờ ông đạo diễn, Ngôi nhà không có đàn ông, Giấc mộng kê vàng, Lôi vũ...
Hồng Đào gây ấn tượng với khán giả trong những năm qua với các phim ăn khách như: Mai, Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ, Cục vàng của ngoại... Không chỉ gây ấn tượng với khán giả nước nhà, Hồng Đào còn nổi tiếng ở thị trường phim nước ngoài khi có phim chiếu trên nền tảng toàn cầu Netflix.
Cụ thể, hồi tháng 4/2023, nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện ấn tượng trong vai khách mời của series phim "Beef". Thời lượng khoảng 5 phút song khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất và lối thoại bằng tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên của nữ nghệ sĩ.
Sắp tới, Hồng Đào cũng có một dự án phim ở Hàn Quốc nhưng nữ nghệ sĩ vẫn muốn giữ kín bí mật. Với một nghệ sĩ chuyên nghiệp như Hồng Đào, chị quan niệm nhận phim là phải hợp vai và có được sự đột phá trong vai diễn, chính vì vậy chị luôn cẩn thận và cố gắng đọc kỹ kịch bản trước khi nhận lời.
Nói về điều này, nghệ sĩ Hồng Đào từng chia sẻ với Gia đình và Xã hội: "Tôi đã từng tham gia casting ở Hollywood và với kinh nghiệm làm nghề thì quan trọng nhất của diễn viên đó là hợp vai. Nên có mong muốn thế nào, thay đổi bạn diễn ra sao mà vai không hợp thì cũng không thể đóng cùng được. Bên cạnh đó, việc ăn ý, hiểu và tung hứng được với nhau cũng là yếu tố quyết định sự thành công của một bộ phim khi khán giả cảm nhận các nhân vật không bị rời rạc". Có thể nói đây, chính là một trong những bí quyết giúp nghệ sĩ Hồng Đào có được sự thành công như ngày hôm nay.
Hồng Đào có sự nghiệp lừng lẫy nhưng hôn nhân lại "đứt gánh" khi ở tuổi U60. Tuy nhiên, chị đứng dậy và sống cuộc đời rực rỡ của mình. Hồng Đào không áp đặt 2 con gái sống theo những tiêu chuẩn thông thường. Theo chị, các con cứ sống cuộc đời mà chúng lựa chọn. Chị sẽ không can thiệp và chỉ lắng nghe, chia sẻ cùng con.
