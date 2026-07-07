Nghệ sĩ violin gây sốt với màn trình diễn khiến khán giả 'nổi da gà' tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 2 có gì đặc biệt? GĐXH - Tập 2 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' hứa hẹn sẽ bùng nổ với 28 tiết mục từ các nhóm "Anh tài".

Trong tập 2 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nghệ sĩ violin Hoàng Rob chào sân với Hoa Đào - tiết mục mang màu sắc dân gian đương đại. Màn trình diễn gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc, đồng dao, múa đương đại và violin, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên ý tưởng được nam nghệ sĩ ấp ủ suốt gần 10 năm được hiện thực hóa trên sân khấu.

Đặc biệt, trong vòng công diễn này của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, "Hoa Đào" của Hoàng Rob mang màu sắc riêng là tiết mục dân gian đương đại duy nhất trên sân khấu. Việc mang đến một tác phẩm hoàn toàn mới, thay vì lựa chọn những ca khúc quen thuộc đã được khán giả biết đến, cho thấy sự dũng cảm, tâm huyết và tinh thần dấn thân của Hoàng Rob trên hành trình theo đuổi những giá trị nghệ thuật riêng.

Ý tưởng về "Hoa Đào" đã được Hoàng Rob ấp ủ suốt gần một thập kỷ.

Theo chia sẻ của Hoàng Rob, ý tưởng về Hoa Đào đã được anh nung nấu từ năm 2016, khi thực hiện album Hừng Đông. Thời điểm đó, ca khúc chủ đề của album ban đầu mang tên Hoa Đào trước khi được đổi thành Hừng Đông. Dù dự án khép lại với một tên gọi khác, hình tượng hoa đào vẫn ở lại trong tâm trí nam nghệ sĩ như một ý niệm nghệ thuật chưa trọn vẹn, chờ đợi thời điểm thích hợp để được kể thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

"Mười năm qua, dù đã thực hiện nhiều dự án khác nhau, tôi vẫn luôn nghĩ về hoa đào như một ý tưởng còn dang dở cần được hoàn thành", anh chia sẻ.

Với Hoàng Rob, Hoa Đào không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn, mà là sự tiếp nối của một hành trình sáng tạo kéo dài gần 10 năm. Trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, hình tượng từng nhiều lần trở đi trở lại trong tâm trí anh cuối cùng đã được hoàn thiện.

Hoa đào gắn liền với mùa xuân, sự hồi sinh, sức sống mới và những khởi đầu đầy hy vọng, điều khiến Hoàng Rob bị cuốn hút hơn cả là sức mạnh nội tại của loài hoa này.

Hoa đào chỉ nở đẹp nhất sau khi đi qua những ngày đông giá lạnh. Chính hình tượng ấy trở thành phép ẩn dụ cho hành trình trưởng thành của con người, chỉ sau những thử thách, chông gai và tổn thương, mỗi người mới có thể nở rộ theo cách rực rỡ nhất. Thông điệp ấy được gửi gắm xuyên suốt trong ca từ của tác phẩm. Với Hoàng Rob, cũng như hoa đào cần một mùa đông để bung nở, con người cần những nghịch cảnh để tôi luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng niềm tin và tìm thấy sức mạnh để vươn lên rực rỡ.

Để hiện thực hóa ý tưởng, Hoàng Rob tìm đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Hoàng Rob tiết lộ, thời điểm đó, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang ở giai đoạn bận rộn nhất khi cùng lúc thực hiện nhiều dự án âm nhạc lớn. Tuy nhiên, Hoàng Rob không từ bỏ.

Anh đã gửi cho nhạc sĩ một bản đề cương dài, phân tích chi tiết hình tượng hoa đào, những lớp nghĩa phía sau tác phẩm và lý do vì sao chỉ có nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mới có thể viết nên ca khúc này.

Sự đồng điệu trong tư duy nghệ thuật đã khiến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận lời. Ca khúc sau đó được hoàn thiện bởi một ê-kíp nhiều tên tuổi: Hồ Hoài Anh sáng tác, nhà báo Hà Quang Minh viết lời chính, trong khi phần đồng dao xuyên suốt tác phẩm được chính Hoàng Rob chắp bút.

Chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn nhưng được anh viết trong nhiều ngày với mong muốn vừa giữ được tinh thần hồn nhiên của trẻ nhỏ, vừa chứa đựng chiều sâu nghệ thuật. Đặc biệt, thay vì sử dụng AI, toàn bộ phần đồng dao được thu âm bởi dàn đồng ca thiếu nhi.

Ẩn sau những câu hát là những ký ức tuổi thơ, những đêm mất ngủ, hành trình vượt qua khủng hoảng tinh thần, cũng như niềm tin vào khả năng tái sinh của con người sau biến cố.

Chỉ kéo dài hơn hai phút, Hoa Đào là kết quả của quá trình chuẩn bị và lao động nghệ thuật kéo dài. Tác phẩm quy tụ nhiều nghệ sĩ ở từng công đoạn sáng tạo, từ sáng tác, hòa âm, thu âm đến dàn dựng sân khấu. Phần tiếng sáo trúc thu bằng tiếng sáo thật, tiếng trống hội, đồng dao được ghi âm trực tiếp bởi các giọng ca thiếu nhi, trong khi phần violin được viết mới hoàn toàn cho tiết mục.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Hoàng Rob cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò trên sân khấu khi vừa chơi violin, vừa hát và thể hiện các động tác múa đương đại. Để chuẩn bị cho màn trình diễn, nam nghệ sĩ đã dành thời gian tập luyện cấp tốc trong 1 tháng. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Rob hát và múa đương đại.

Hoa Đào không chỉ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của Hoàng Rob dành cho nghệ thuật, mà còn phản ánh tinh thần không ngừng thử nghiệm, làm mới bản thân trong hành trình sáng tạo.

Kết hợp violin vào tác phẩm văn hóa dân gian đương đại.

Một trong những điểm đặc biệt của Hoa Đào là cách Hoàng Rob sử dụng violin - nhạc cụ vốn gắn với âm nhạc cổ điển phương Tây để kể một câu chuyện đậm chất văn hóa Việt Nam. Trong tác phẩm, những giai điệu mang âm hưởng châu Âu được hòa quyện cùng thang âm ngũ cung quen thuộc, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc bản địa và tinh thần đương đại.

Hoàng Rob lựa chọn kể câu chuyện của mình bằng hình tượng hoa đào, tiếng trống hội, những câu đồng dao và âm thanh của violin. Sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đã tạo nên dấu ấn riêng cho Hoa Đào, đồng thời cho thấy nỗ lực của nam nghệ sĩ trong việc làm mới những giá trị bản sắc bằng tư duy sáng tạo.

Hoàng Rob là nghệ sĩ violin đương đại tiên phong tại Việt Nam, nổi bật với phong cách kết hợp giữa violin bác học và âm nhạc hiện đại, mang tiếng đàn violin đến gần hơn với khán giả đại chúng bằng những màn trình diễn giàu tính giải trí và năng lượng. Anh là nghệ sĩ nhạc cụ đầu tiên nhận giải Âm nhạc Cống Hiến năm 2017 – dấu mốc đặc biệt trong làng nhạc Việt. Sau hơn 10 năm hoạt động, Hoàng Rob sở hữu 3 album, 5 live concert cá nhân tại Nhà Hát Lớn và các không gian di sản lịch sử. Hoàng từng hợp tác cùng nhiều producer và nghệ sĩ hàng đầu như Touliver, SlimV, Khắc Hưng, Hà Trần, Hồ Ngọc Hà, Thu Phương, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Hoàng Dũng… Anh cũng là gương mặt quen thuộc tại các sân khấu quốc gia, hội nghị APEC, đại nhạc hội và các sự kiện quốc tế.

Nghe violin Hoàng Rob "Trò chuyện" với dàn nghệ sĩ hàng đầu GiadinhNet- Album đĩa than "Trò chuyện" của nghệ sĩ Hoàng Rob là cuộc thủ thỉ của ngón đàn violin với những bản ballad của các giọng ca nổi tiếng.



