Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ từng bị ám ảnh về tuổi tác
GĐXH - Nữ diễn viên Gillian Anderson góp mặt trong "Sex Education" từng lo lắng quá nhiều về lão hóa.
Nổi tiếng và giành nhiều giải thưởng với những vai diễn trong các bộ phim như "X-Files" (Hồ sơ tuyệt mật) hay "The Crown" (Vương miện Hoàng gia), diễn viên Gillian Anderson còn có sự thay đổi thú vị trong sự nghiệp với vai diễn một chuyên gia trị liệu trong phim tuổi teen "Sex Education" (Giáo dục giới tính).
Sở hữu nhan sắc rực rỡ thời trẻ tuổi, Gillian Anderson cho biết, hiện tại ở tuổi 58, cô học được cách ngừng tự "phán xét và tiêu cực" về xu hướng lão hóa tất yếu của bản thân. “Tôi nhớ hồi ở độ tuổi 20 và 30, tôi luôn cảm thấy lo lắng, và cảm giác như có một cường độ căng thẳng không ngừng, gần như là một sự bồn chồn không ngừng trong đầu tôi" - nữ diễn viên nói về nỗi ám ảnh tuổi tác.
“Giống như những cuộc đối thoại liên tục diễn ra trong đầu tôi, rất nhiều tiếng ồn và cả sự tự phán xét. Tôi đã dành nhiều năm tự phán xét và suy nghĩ tiêu cực về bản thân”. Nhưng giờ đây, những cảm xúc tiêu cực “không còn tồn tại” nữa - Gillian Anderson kể lại với tờ Harper's Bazaar.
Sự nghiệp diễn xuất của Gillian Anderson vẫn đang tiếp tục ghi dấu với nhiều vai diễn đặc sắc mới. Đáng chú ý trong số phim sắp ra mắt có "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" - tác phẩm từng mang về giải Queer Palm, giải thưởng độc lập tại Liên hoan phim Cannes 2026 dành cho những phim thuộc dòng đề tài LGBT.
Bên cạnh đó, nữ diễn viên chuẩn bị phát hành cuốn sách tiếp theo của mình, có tựa đề "More" vào tháng 9 tới, tiếp nối cuốn sách đầu tay "Want". Hướng đi của Gillian Anderson khá đặc biệt khi quy tụ những bài viết ẩn danh của phụ nữ. Cô mong muốn cuốn sách tạo sự kết nối, đưa những người phụ nữ ở mọi nơi, các độ tuổi khác nhau xích lại gần hơn với sự đồng cảm và tự tin.
Gillian Anderson sinh năm 1968 (người Mỹ) nổi danh với series phim truyền hình thể loại điều tra, siêu nhiên kỳ bí X-Files (Hồ sơ tuyệt mật). Nữ diễn viên tỏa sáng và giành nhiều giải thưởng khi hóa thân vào vai Thủ tướng Margaret Thatcher trong bộ phim về Hoàng gia Anh - The Crown. Gillian Anderson cũng ghi dấu với một số bộ phim điện ảnh như: "The Last King of Scotland" hay "How to Lose Friends & Alienate People"...
Gillian Anderson từng giành nhiều giải thưởng, bao gồm: Quả Cầu Vàng và giải Emmy... Góp mặt trong series phim tâm lý học đường “Sex Education” cô gây chú ý và được yêu mến khi vào vai Jean Milburn, một chuyên gia trị liệu tình dục nổi tiếng.
Với gương mặt quyến rũ và thân hình đầy đặn Gillian Anderson cũng từng được tạp chí FHM bình chọn vào danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Gillian Anderson còn được biết đến với vai trò MC chương trình "Masterpiece" của đài PBS... Hiện tại, dù bước sang tuổi U60 và là mẹ của 3 con, song Gillian Anderson được đánh giá cả về danh tiếng lẫn nhan sắc ngày càng quyến rũ.
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