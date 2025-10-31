Đóng phim có Hồng Đào, Việt Hương, nữ diễn viên gen Z tiết lộ bí mật gây sốc khi quay

Không thể tin nổi, ở tuổi trung niên, Hồng Đào - Việt Hương 'lột xác' thành fashionista sang chảnh GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương lại khiến giới trẻ phát sốt với bộ ảnh mới mang tên "Bà Thơ". Thực tế, ở tuổi trung niên, cặp nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bởi sự trẻ trung ngỡ ngàng.

Vai diễn dễ mà không dễ vì mỗi ngày quay là mỗi ngày khóc

Sau chuỗi vai diễn trong thể loại kinh dị và những nhân vật tâm lý nặng ký, diễn viên trẻ Lâm Thanh Mỹ lần đầu thử sức với một gam màu khác: Ấm áp, thủ thỉ và đầy ký ức trong Cục Vàng Của Ngoại, một tác phẩm thể loại tâm lý, gia đình của đạo diễn Khương Ngọc.

Đối với nhiều khán giả, sự chuyển hướng này có vẻ là bước lùi nhẹ nhàng nhưng với Thanh Mỹ, đó là một cuộc thử thách nội tâm sâu sắc, đòi hỏi cô phải lột bỏ thói quen diễn thể hiện cảm xúc "mạnh" để tìm về sự tinh tế, ít lời nhưng đầy tri giác.

Hình ảnh Lâm Thanh Mỹ vai Su đóng cùng Việt Hương.

Khi được giao vai Su, cô bé lớn lên trong thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng được bù đắp bằng tình thương bao la của bà ngoại (Nghệ sĩ Việt Hương đóng), Thanh Mỹ thừa nhận cô đã đánh giá sai độ khó của vai diễn. "Mình nghĩ sẽ 'dễ thở' vì Su là cô bé hiền hơn các nhân vật trước, nhưng thực tế không phải vậy", cô chia sẻ.

Dù đã nghiền ngẫm kịch bản kỹ lưỡng, nhưng Lâm Thanh Mỹ vẫn mất thời gian để tìm bản sắc nội tại của nhân vật. Trong khi các đàn chị như Việt Hương hay Hồng Đào chỉ cần vài câu thoại là bật ra nhân vật, Thanh Mỹ phải mài dũa từng thái độ, từng nhịp thở để tránh cảm giác "diễn" trên màn ảnh.

Quá trình ấy càng được thử thách bởi yêu cầu khắt khe của đạo diễn Khương Ngọc: "Đừng để khán giả thấy mình đang diễn." Với đạo diễn đặt tiêu chí gần gũi như đời thực, Thanh Mỹ phải học cách tiết chế, để mắt, ánh nhìn và những chuyển động nhỏ kể lên câu chuyện thay vì lời nói. "Chú Khương Ngọc kiên nhẫn để mình tự lên tiếng bằng những chi tiết rất thật, đó là điều giúp mình dần tìm ra Su", nữ diễn viên gen Z trải lòng.

Ghi hình trong gần 30 ngày, Thanh Mỹ xuất hiện chủ yếu ở nửa sau phim, khi Su đã trưởng thành và chính giai đoạn này mang lại áp lực cảm xúc lớn nhất. Những ngày quay cuối, cô thường kết thúc buổi quay với đôi mắt sưng húp vì khóc.

Cô có rất nhiều phân cảnh đối diễn với Việt Hương.

Cảnh khó nhọc nhất và cũng gây ám ảnh nhất, là khi Su mở tủ của ngoại, lần lượt chạm vào những đồ vật cũ từ lúc bé của mình mà bà ngoại luôn lưu giữ từ khi lọt lòng đến khi lớn như cục bột băng tay hồi nhỏ, đôi tất, những bài kiểm tra, bảng điểm... Đạo diễn không đưa thêm chỉ dẫn, chỉ để Thanh Mỹ ngồi một mình với đạo cụ một phương pháp cho phép cảm xúc tự trôi ra theo một cách tự nhiên nhất.

"Quay chỉ hai lần là xong, nhưng để tìm được mạch cảm xúc cho cảnh đó, mình mất rất nhiều thời gian trước và sau máy quay", cô nói.

Ngược lại, cảnh Su mở điện thoại cho bà ngoại xem những clip cũ và hát "Đếm sao" bài hát tuổi thơ thật sự của Thanh Mỹ là khoảnh khắc cô yêu thích nhất. Đó không phải là diễn mà là sự đối thoại giữa ký ức và hiện tại: Tiếng hát vụng dại nhưng chân thành, ánh mắt cố níu lấy quá khứ. Đạo diễn đã khéo léo khai thác chất liệu đời thực của diễn viên để làm giàu cảm xúc cho phim; nhiều chi tiết đời tư nhỏ từ thói quen, kỷ niệm, món ăn được giữ nguyên và trở thành những mảng cảm xúc rất thật trên màn ảnh.

Khoảnh khắc Su mở chiếc tủ cũ của bà ngoại nơi lưu giữ những món đồ gắn bó từ thuở ấu thơ cũng là điểm lặng đắt giá nhất của "Cục vàng của ngoại". Không còn lời thoại, không có âm nhạc dồn dập, chỉ là tiếng bản lề khẽ kêu và ánh mắt cô gái dừng lại trên từng vật kỷ niệm. Ở khoảnh khắc ấy, Su nhận ra mình đã lớn lên quá nhanh, đã từng vô tâm bỏ quên người thương mình nhất.

Lâm Thanh Mỹ đối diện với cảm xúc chân thật khi vào phim.

Nỗi đau không được thể hiện bằng tiếng khóc mà bằng sự trống trải đến nghẹn ngào như thể thời gian đang lặng lẽ khép lại một chương đời. Tình yêu của bà ngoại dành cho Su hóa ra không nằm ở những lời dạy, mà ở từng chiếc áo cũ, từng trang vở có nét bút nguệch ngoạc đầu đời, miếng bột bó tay, từng cuốn tập, từng món đồ giản dị được cất giữ qua năm tháng.

"Ở những cảnh đó, mình không cần diễn. Cảm xúc xa rời người thân yêu nhất bên cạnh mình chỉ cần nhìn những món đồ kỷ niệm mà "ngoại" cất giữ là nước mắt đã rơi", Lâm Thanh Mỹ chia sẻ.

Cảnh phim khép lại, nhưng dư âm còn đọng lại rất lâu như một lời nhắc nhở đau lòng nhất rằng: Người ta cứ nghĩ gia đình là điều hiển nhiên, nhưng lại quên mất rằng thời gian của đời người là hữu hạn. Chính vì lẽ đó, NSX đã có "ngoại truyện" gửi đến khán giả trên nền tảng xã hội chính thức của phim: Mẹ và Su kết nối với nhau nhiều hơn, cả hai đều không muốn bỏ quên nhau một lần nào nữa.

Một giai đoạn mới trên hành trình diễn xuất

Bước qua tuổi 18, Lâm Thanh Mỹ đang mở rộng biên độ diễn xuất với những dự án mang màu sắc tươi sáng và nhân văn hơn. "Sau các phim kinh dị, mình cảm thấy cần thay đổi. Giờ đây, mình muốn tìm kiếm sự ấm áp, bình dị trong những câu chuyện về tình thân", cô chia sẻ.

Lâm Thanh Mỹ được xem là nữ diễn viên triển vọng của màn ảnh Việt.

Lâm Thanh Mỹ hiện đang tham gia một dự án điện ảnh mới, hứa hẹn tiếp tục đánh dấu sự trưởng thành trong phong cách diễn xuất không còn là cô bé diễn viên nhí năm nào, mà là một nghệ sĩ trẻ biết lắng nghe, cảm nhận và truyền tải những điều giản dị nhất của cuộc sống qua từng vai diễn.

Ảnh: ĐLP cung cấp