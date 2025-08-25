Hồng Diễm gây chú ý trong ngày hợp luyện diễu hành A80
GĐXH - Hồng Diễm cùng nhiều nghệ sĩ với tinh thần tích cực "vượt nắng thắng mưa" trong ngày hợp luyện A80.
Tối 24/8, các khối tham gia diễu binh, diễu hành lần lượt tập kết tại khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và các tuyến phố đã có buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).
Khối văn hóa - thể thao gồm nhiều vận động viên, nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, các diễn viên Hồng Diễm, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Thanh Sơn... có mặt ở khu vực phố Cửa Bắc và Quán Thánh từ chiều và nhận được sự động viên cổ vũ nhiệt tình từ công chúng.
Hồng Diễm chia sẻ: "Khối Văn Hoá - Thể Thao đã sẵn sàng cho buổi Tổng hợp luyện lần 2".
Trong đội hình diễu hành, NTK Đức Hùng đảm nhiệm vai trò Khối trưởng Khối đại diện 54 dân tộc - một trong 13 khối quần chúng tham gia A80.
Nói về quá trình tập luyện cho A80, NTK cho biết các văn, nghệ sĩ đều tuân thủ nghiêm ngặt lịch tập luyện, bất chấp nắng mưa.
Khối Văn hóa - Thể thao trong chiều 24/8.
