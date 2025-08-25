Hồng Diễm gây chú ý trong ngày hợp luyện diễu hành A80

Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80 GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Mai Thu Huyền, Thu Quỳnh,… tự hào khi có mặt trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8.

Tối 24/8, các khối tham gia diễu binh, diễu hành lần lượt tập kết tại khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và các tuyến phố đã có buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Khối văn hóa - thể thao gồm nhiều vận động viên, nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, các diễn viên Hồng Diễm, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Thanh Sơn... có mặt ở khu vực phố Cửa Bắc và Quán Thánh từ chiều và nhận được sự động viên cổ vũ nhiệt tình từ công chúng.

Hồng Diễm nổi bật với trang phục áo dài đỏ. Dù thời tiết thất thường, cô luôn giữ nụ cười rạng rỡ bởi nhận thấy bản thân may mắn khi trở thành đại biểu khối văn hóa - thể thao.

Hồng Diễm chia sẻ: "Khối Văn Hoá - Thể Thao đã sẵn sàng cho buổi Tổng hợp luyện lần 2".

Ca nương Kiều Anh thể hiện niềm tự hào khi được hòa chung không khí đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh.

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù ở tuổi U70 vẫn nhiệt tình tham gia các buổi tập luyện.

Vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ chọn trang phục đồng điệu, sánh vai nhau trong dịp trọng đại của đất nước.

Theo NSND Lan Hương chia sẻ chị gặp vấn đề ở chân, bác sĩ khuyên không nên đi lại nhiều nhưng vẫn cố gắng tham gia đoàn diễu hành bởi đây là kỷ niệm đáng nhớ, đáng tự hào. Chị xúc động khi người dân ở khu vực Quán Thánh, Cửa Bắc liên tục cổ vũ, hỗ trợ khối diễu hành.

Ông xã của NSND Lan Hương là NSƯT Đỗ Kỷ cũng tham gia khối văn hóa - thể thao. Nam nghệ sĩ lưu lại hình ảnh đáng nhớ cùng diễn viên Thanh Sơn, NTK Đức Hùng.

Trong đội hình diễu hành, NTK Đức Hùng đảm nhiệm vai trò Khối trưởng Khối đại diện 54 dân tộc - một trong 13 khối quần chúng tham gia A80.

Nói về quá trình tập luyện cho A80, NTK cho biết các văn, nghệ sĩ đều tuân thủ nghiêm ngặt lịch tập luyện, bất chấp nắng mưa.

“Chúng tôi tập từ 7h sáng đến 11h30 trưa và chiều từ 13h30 đến 17h tất cả các ngày, nhưng ai cũng vui vẻ và hân hoan. Chỉ cần tiếng nhạc vang lên, khí thế dân tộc đã tràn ngập trong tim mỗi người”, NTK Đức Hùng chia sẻ.



Trước thềm Quốc khánh, NSƯT Đức Hùng bày tỏ niềm mong chờ giây phút chính thức diễu hành bước qua Quảng trường Ba Đình vào 2/9.