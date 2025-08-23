Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh xung phong tham gia diễu hành A80
GĐXH - "Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm", NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD cho biết.
Trong các khối tham gia diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) thì Khối Văn hoá - thể theo cũng nhận được sự quan tâm không nhỏ từ công chúng. Những ngày qua, luyện tập tại sân Mỹ Đình hay hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, các nghệ sĩ đều xuất hiện chỉn chu với một niềm tự hào vô cùng lớn.
Tại buổi họp báo Lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025) mới đây, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL), cho biết rất nhiều các nghệ sĩ trên khắp cả nước đều muốn tham gia diễu binh, diễu hành với khí thế hừng hực.
Trong đó, NSND Xuân Bắc nhắc đến tinh thần xung phong, quyết tâm được tham gia diễu hành của rapper Đen Vâu. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay: "Chúng tôi nhận được rất nhiều đề xuất. Anh chị em nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước. Nghệ sĩ miền Nam và miền Trung chủ động đặt vé máy bay bay ra Hà Nội để tham gia diễu binh, diễu hành. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn xin được tham gia. Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm".
Không chỉ Đen Vâu mà Hoàng Thùy Linh cùng dàn nghệ sĩ như: Tăng Duy Tân, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ,… cũng xung phong được tham gia diễu hành. NSND Xuân Bắc cho biết các nghệ sĩ tập luyện rất hăng say vì hoạt động chung của đất nước.
"Tất cả các nghệ sĩ, những người hoạt động nghệ thuật tham gia đều một lòng muốn đóng góp sức nhỏ bé của mình cho lễ diễu binh, diễu hành. Trong quá trình tập luyện có những khó khăn nhất định, nhưng những người tham gia đều tinh thần hừng hực khí thế. Mọi người đều tập luyện trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, ngã khụyu mới chịu thua, tinh thần hừng hực khí thế, muốn đóng góp sức mình cho ngày lễ lớn của dân tộc", NSND Xuân Bắc nói.
Hiện tại, sau buổi tổng hợp luyện lần 1 vào tối 21/8, rất nhiều nghệ sĩ đã có mặt trong đội ngũ như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương "em bé Hà Nội", Mai Thu Huyền, MC Khánh Vy, diễn viên Hồng Diễm, Thanh Sơn, Duy Nam, các hoa hậu… Tuy nhiên, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân vẫn chưa xuất hiện trong hàng ngũ.
Cũng trong buổi tổng hợp luyện lần 1, nhiều khán giả thắc mắc khi NSND Xuân Bắc có mặt để động viên khối Văn hoá - thể thao nhưng không tham gia diễu hành.
Lý giải điều này, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình cho biết: "Trong số nhiều đơn của các nghệ sĩ đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành chúng tôi buộc phải loại đơn của anh Xuân Bắc vì anh còn làm công tác quản lý".
Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh cũng là một trong những nghệ sĩ xin được tham gia diễu hành A80.
Về chương trình văn nghệ trước khi lễ kỷ niệm chính thức diễn ra, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông cho biết gần 2.000 diễn viên tham gia. Tiết mục cuối cùng của chương trình văn nghệ sẽ là một tiết mục đặc biệt, một liên khúc, với sự hòa giọng của 80 nghệ sĩ, vận động viên, hoa hậu, người nổi tiếng, người có nhiều đóng góp cho xã hội trong khối công an, quân đội.
Sự góp mặt tự nguyện của loạt nghệ sĩ đình đám cho thấy tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội mạnh mẽ của giới giải trí Việt. Không chỉ đơn thuần là biểu diễn trên sân khấu, họ còn sẵn sàng gác lại lịch trình cá nhân để tham gia diễu hành - một hoạt động mang tính lịch sử và trang nghiêm. Điều này cũng góp phần lan toả tinh thần tự hào dân tộc đến khán giả, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ hùng hậu phía sau mỗi nghệ sĩ. Khi nghệ sĩ đồng lòng, người hâm mộ cũng nhiệt tình hưởng ứng, tạo nên "làn sóng" cổ vũ sôi nổi, tiếp thêm sức mạnh cho không khí đại lễ năm nay.
Khối Văn hoá - Thể thao trong buổi tổng hợp luyện diễu hành tối 21/8.
