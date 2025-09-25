Mới nhất
'Lội' ngược dòng nhờ 'Mưa đỏ', Hứa Vĩ Văn được kỳ vọng 'lột xác' trong phim kinh dị

Thứ năm, 12:08 25/09/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Hứa Vĩ văn chia sẻ "Mưa đỏ" chính là cú lội ngược dòng của anh, còn phim mới là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm xúc gây cấn, hồi hộp đến nghẹt thở.

Hứa Vĩ Văn- từ bác sĩ "Mưa đỏ" đến nhà báo bí ẩn đầy gai gócHứa Vĩ Văn- từ bác sĩ 'Mưa đỏ' đến nhà báo bí ẩn đầy gai góc

GĐXH - Sau vai bác sĩ Lê trong phim ‘Mưa đỏ’, Hứa Vĩ Văn chuẩn bị tái ngộ khán giả vào cuối tháng 9 này qua phim kinh dị, trong hình tượng nhà báo đầy bí ẩn.

Tối 24/9, sự kiện công chiếu phim điện ảnh 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' tại Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông. Nhiều gương mặt nổi tiếng của showbiz ở các lĩnh vực nghệ thuật đều hội tụ trên thảm đỏ của event để chúc mừng đạo diễn Lương Đình Dũng và dàn diễn viên của phim gồm Hứa Vĩ Văn, Xuân Thắng, Yu Dương, Bé Quyên.

Sau thành công của 'Mưa đỏ', Hứa Vĩ Văn thử thách phim kinh dị - Ảnh 2.

Hứa Vĩ Văn với tạo hình nhà báo trong phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại".

Về phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại", chia sẻ tại buổi ra mắt phim, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, anh và ê-kíp mất 3 năm theo đuổi dự án. Anh gửi lời cảm ơn tất cả các diễn viên khi đã vượt qua rất nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết mùa đông giá lạnh, các cảnh hành động nguy hiểm… để hoàn thành tác phẩm. Anh khen ngợi Xuân Thắng có gương mặt 'trẻ thơ' khi nhập vai tốt làm kẻ sát thủ, Bé Quyên lại sở hữu đôi mắt ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm sâu thẳm, Hứa Vĩ Văn và Yu Dương giàu kinh nghiệm diễn xuất và khả năng biến hóa ở mọi vai dạng vai.

"Đồi Hành Xác: Tà thuyết đen trở lại" cũng là tác phẩm ra rạp tiếp theo của Hứa Vĩ Văn sau "Mưa đỏ" với doanh thu gần 700 tỷ. Anh thổ lộ, gần đây anh có nhiều cảm hứng với nghề hơn nhờ sự yêu thương của khán giả. Với bộ phim kinh dị lần này, đây là thể loại anh chưa từng thử sức. Hơn nữa, đạo diễn Lương Đình Dũng nhẫn nại liên lạc, chia sẻ về tâm huyết dự án trong gần 3 năm và chính điều đó đã thuyết phục Hứa Vĩ Văn tham gia. "Bản thân tôi là người học Mỹ thuật nên tôi rất đồng cảm với anh Lương Đình Dũng - một người rất đam mê nghệ thuật. Sau khi xem phim, tôi cảm nhận rõ anh chú trọng yếu tố mỹ thuật trong tác phẩm. Tiếc là bộ phim lỡ hẹn với LHP Busan năm nay nên tôi chúc anh Dũng sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp khi đưa bộ phim ra quốc tế trong thời gian tới", anh nói.

Sau thành công của 'Mưa đỏ', Hứa Vĩ Văn thử thách phim kinh dị - Ảnh 3.

Hứa Vĩ Văn chia sẻ anh muốn cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.

"Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" xoay quanh về Bảo – một thợ độ xe (do Xuân Thắng thủ vai) - vô tình đánh thức một bí mật kinh hoàng khi tháo dỡ và cải tạo một chiếc xe không rõ nguồn gốc. Kể từ đó, hàng loạt hiện tượng kỳ quái và rùng rợn liên tiếp xảy ra, khi bóng ma của một cô gái trẻ mất tích bất ngờ xuất hiện, mang theo cơn giận dữ và khát khao báo thù kẻ đã sát hại mình. Sự thịnh nộ của linh hồn oan khuất nhanh chóng gieo rắc nỗi ám ảnh lên những người vô tội, đồng thời hé lộ dần từng lớp sự thật được chôn giấu về vụ mất tích bí ẩn trong quá khứ. 

So với các tác phẩm trước như 'Cha cõng con' 'Thành phố ngủ gật'..., đạo diễn Lương Đình Dũng chịu chi và chịu chơi hơn về mặt bối cảnh khi đưa đoàn phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' rong ruổi từ Nam ra Bắc tìm điểm quay. Ước tính, hành trình này của ê-kíp trải dài hơn 20.000km và kéo dài trong ba năm. Sau cùng, dự án đã đưa lên màn ảnh rộng những khung cảnh nguyên sơ, đậm tính thẩm mỹ nhưng chưa bị khai thác du lịch quá nhiều như: thảo nguyên dứa lớn nhất Việt Nam ở Tam Điệp (Ninh Bình), khu rừng già nguyên sinh ở Mộc Châu và đặc biệt là hang động Bàn Bù dài 1km ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Được quay vào từ tháng 1 đến tháng 3 với thời tiết mùa đông giá lạnh thất thường của miền Bắc, ê-kíp đã trải qua nhiều thử thách để có được những khung hình ấn tượng, đậm chất u ám như chính câu chuyện kinh dị, ly kỳ của phim.

"Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" khởi chiếu chính thức trên toàn quốc vào ngày 26/9/2025.

Hứa Vĩ Văn chia sẻ hiện tại đang ở trong giai đoạn cảm xúc thăng hoa. Clip: Đỗ Quyên

"Mưa đỏ" và câu chuyện chưa kể của Hứa Vĩ Văn: Nén tâm nhang gửi người cậu ruột liệt sĩ'Mưa đỏ' và câu chuyện chưa kể của Hứa Vĩ Văn: Nén tâm nhang gửi người cậu ruột liệt sĩ

GĐXH - Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê với những phân đoạn tâm lý khó trong phim "Mưa đỏ". Mới đây, anh còn tiết lộ trước khi vào phim, anh đã đến thắp hương cho cậu ruột là liệt sỹ ở nghĩa trang thành phố.

Đỗ Quyên
