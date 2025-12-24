Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo
GĐXH - Diễn viên Hứa Vĩ Văn sau thành công từ phim "Mưa đỏ", anh trở lại phim truyền hình với vai chiến sĩ tình báo trong phim lịch sử "Tận hiến".
Diễn viên Hứa Vĩ Văn tiếp tục hành trình nghệ thuật bằng dự án truyền hình chính luận - lịch sử "Tận hiến" do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Bộ phim "Tận hiến" do đạo diễn Trần Ka My dàn dựng, hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an Nhân dân.
Phim ghi hình tại nhiều địa điểm của Hà Nội, Thanh Hóa và một số địa phương ở nước CHDCND Lào. Cùng với Hứa Vĩ Văn, phim có sự góp mặt của Đàm Hằng, Hồ Phong, Ngọc Thanh Tâm… Bộ phim dự kiến lên sóng vào tháng 2/2026.
Nếu trong "Mưa đỏ", Hứa Vĩ Văn để lại dấu ấn với hình ảnh bác sĩ Lê tại Thành cổ Quảng Trị, thì ở "Tận hiến", anh tiếp tục bước vào một thân phận khác, cũng gắn liền với lịch sử và sự hy sinh thầm lặng. Trong phim, anh vào vai chiến sĩ tình báo Cộng sản có bí danh P1 trong thời kỳ kháng chiến.
Hứa Vĩ Văn đến với vai diễn P1 khá tình cờ, vào đúng thời điểm nam diễn viên đang tham gia dự án "Mưa đỏ". Khi đó, đoàn phim "Tận hiến" tìm kiếm một gương mặt có độ tuổi và trải nghiệm sống phù hợp với nhân vật và Hứa Vĩ Văn đã được giao phó vai diễn nhiều thử thách này.
Những ngày qua, Hứa Vĩ Văn thường xuyên chia sẻ hình ảnh hậu trường và những câu chuyện xoay quanh quá trình ghi hình "Tận hiến". Với anh, đây không chỉ là một vai diễn mới, mà còn là một dấu mốc nghề nghiệp đáng nhớ.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979, có gần 20 năm trong nghề diễn, tới nay anh đã là một tài tử nổi đình đám của điện ảnh Việt. Nam diễn viên đã thử sức mình với đủ các thể loại nhân vật từ truyền hình cho tới điện ảnh. Dù đã bước sang tuổi U50 nhưng Hứa Vĩ Văn vẫn giữ được sự phong độ lịch lãm.
Nam diễn viên còn là gương mặt được săn đón ở nhiều dự án điện ảnh như: "Đam mê", "Giao lộ định mệnh", "Chàng trai năm ấy", "Em là bà nội của anh", "Thần tượng", "Chuyện tình Sài Gòn", "Chạy đi rồi tính", "Âm mưu giày gót nhọn", "Chàng vợ của em", "Tiệc trăng máu", "Em và Trịnh", "Đất rừng phương Nam"…
Ngoài ra, Hứa Vĩ Văn còn là diễn viên nhiều phim truyền hình như: "Lời thề đất mũi", "Công ty thời trang", "Tình yêu pha lê", "Anh chàng vượt thời gian", "Lời thú nhận của Eva", "Gieo gió", "Thái sư Trần Thủ Độ", "Váy hồng tầng 24", "Mặt nạ thiên thần", "Hồ sơ lửa", "Trại cá sấu"… Bên cạnh đó anh còn là ca sĩ, MC của nhiều chương trình nổi tiếng.
Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay sẽ không chiếu Táo quân. Thực hư sự việc này đã được người trong cuộc chia sẻ.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tậpXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình trái dấu", bà Ánh được gia đình ủng hộ mở phòng tập khiêu vũ, nhưng ngay ngày khai trương bà đã phải nhận cú sốc.
Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Bùi Thu Thủy - nữ sinh quê Hưng Yên - đang là 1 trong 3 thí sinh nổi bật trong bảng xếp hạng được fan bình chọn tại Miss World Vietnam 2025.
Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới mang phong cách độc lạGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ Sunny Đan Ngọc - vợ diễn viên Đoàn Minh Tài đã khoe bộ ảnh cưới được chụp với phong cách độc lạ. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại tại một resort cách xa TP.HCM với không gian rộng mở và tràn ngập hơi thở từ thiên nhiên.
H'Hen Niê gây chú ý khi khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê đăng ảnh chứng tỏ con gái Harley giống mẹ nhưng lại nhận về nhiều bình luận "phũ" từ người hâm mộ.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnhXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", Thiệu đánh giá Khắc dễ hỏng việc trong khi Trinh vẫn tin tưởng cho rằng anh ta phù hợp nhất trong việc lo lót với bên thanh tra.
Sau khi chép phạt 4 tờ A4, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được vợ tha lỗi vụ đi karaoke 'ôm'Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Được con gái tư vấn, ông Phi đã chép phạt 4 tờ A4 xin lỗi vợ và được tha thứ sau vụ việc đi hát karaoke "ôm".
Thanh tra Nguyệt trong 'Lằn ranh' ngoài đời là Trung tá quân đội, hôn nhân bình dị kín tiếngGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Trung tá Huyền Sâm (Nhà hát kịch Quân đội) là một diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả trên sóng giờ vàng. Ở đời thực, Huyền Sâm có cuộc sống hôn kín tiếng bên Thượng tá Đới Anh Quân.
Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra NguyệtXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 37 "Lằn ranh", Khắc đã nhận số tiền lớn để chuyển đến Nguyệt, sau đó một bản dự thảo báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra về Tập đoàn Trinh Tam được Nguyệt đưa ra.
'Chuyện để dành' của Mỹ Tâm vươn lên Top 1 YouTube Trending sau 4 ngày ra mắtXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau 4 ngày chính thức phát hành, ca khúc "Chuyện để dành" do chính Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện đã vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng YouTube Trending tại Việt Nam.
'Cháu gái' Mạnh Trường chia tay phim, đặc biệt cảm ơn NSND Trung AnhGiải trí
GĐXH - "Cảm ơn thầy NSND Trung Anh - người đã kết nối, cho em những bài học và lời khuyên về nghề để em được góp một phần nhỏ trong bộ phim 'Lằn ranh', Hà Bích Ngọc chia sẻ.