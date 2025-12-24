Mới nhất
Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo

Thứ tư, 17:00 24/12/2025 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Diễn viên Hứa Vĩ Văn sau thành công từ phim "Mưa đỏ", anh trở lại phim truyền hình với vai chiến sĩ tình báo trong phim lịch sử "Tận hiến".

Diễn viên Hứa Vĩ Văn tiếp tục hành trình nghệ thuật bằng dự án truyền hình chính luận - lịch sử "Tận hiếndo Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Bộ phim "Tận hiến" do đạo diễn Trần Ka My dàn dựng, hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an Nhân dân. 

Phim ghi hình tại nhiều địa điểm của Hà Nội, Thanh Hóa và một số địa phương ở nước CHDCND Lào. Cùng với Hứa Vĩ Văn, phim có sự góp mặt của Đàm Hằng, Hồ Phong, Ngọc Thanh Tâm… Bộ phim dự kiến lên sóng vào tháng 2/2026.

Nếu trong "Mưa đỏ", Hứa Vĩ Văn để lại dấu ấn với hình ảnh bác sĩ Lê tại Thành cổ Quảng Trị, thì ở "Tận hiến", anh tiếp tục bước vào một thân phận khác, cũng gắn liền với lịch sử và sự hy sinh thầm lặng. Trong phim, anh vào vai chiến sĩ tình báo Cộng sản có bí danh P1 trong thời kỳ kháng chiến.

Sau &quot;Mưa đỏ&quot;, Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo - Ảnh 2.

Hình ảnh của Hứa Vĩ Văn trong phim "Tận hiến". Ảnh VTV

Hứa Vĩ Văn đến với vai diễn P1 khá tình cờ, vào đúng thời điểm nam diễn viên đang tham gia dự án "Mưa đỏ". Khi đó, đoàn phim "Tận hiến" tìm kiếm một gương mặt có độ tuổi và trải nghiệm sống phù hợp với nhân vật và Hứa Vĩ Văn đã được giao phó vai diễn nhiều thử thách này.

Những ngày qua, Hứa Vĩ Văn thường xuyên chia sẻ hình ảnh hậu trường và những câu chuyện xoay quanh quá trình ghi hình "Tận hiến". Với anh, đây không chỉ là một vai diễn mới, mà còn là một dấu mốc nghề nghiệp đáng nhớ.

Sau &quot;Mưa đỏ&quot;, Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo - Ảnh 3.

Tạo hình của Hứa Vĩ Văn trong "Tận hiến". Ảnh VTV

Diễn viên Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979, có gần 20 năm trong nghề diễn, tới nay anh đã là một tài tử nổi đình đám của điện ảnh Việt. Nam diễn viên đã thử sức mình với đủ các thể loại nhân vật từ truyền hình cho tới điện ảnh. Dù đã bước sang tuổi U50 nhưng Hứa Vĩ Văn vẫn giữ được sự phong độ lịch lãm. 

Nam diễn viên còn là gương mặt được săn đón ở nhiều dự án điện ảnh như: "Đam mê", "Giao lộ định mệnh", "Chàng trai năm ấy", "Em là bà nội của anh", "Thần tượng", "Chuyện tình Sài Gòn", "Chạy đi rồi tính", "Âm mưu giày gót nhọn", "Chàng vợ của em", "Tiệc trăng máu", "Em và Trịnh", "Đất rừng phương Nam"… 

Sau thành công 'Mưa đỏ', Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo - Ảnh 3.

Hứa Vĩ Văn - nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai và nổi bật.

Ngoài ra, Hứa Vĩ Văn còn là diễn viên nhiều phim truyền hình như: "Lời thề đất mũi", "Công ty thời trang", "Tình yêu pha lê", "Anh chàng vượt thời gian", "Lời thú nhận của Eva", "Gieo gió", "Thái sư Trần Thủ Độ", "Váy hồng tầng 24", "Mặt nạ thiên thần", "Hồ sơ lửa", "Trại cá sấu"… Bên cạnh đó anh còn là ca sĩ, MC của nhiều chương trình nổi tiếng.

Điều bất ngờ về nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp đang gây tranh cãi trong phim "Lằn ranh"Điều bất ngờ về nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp đang gây tranh cãi trong phim 'Lằn ranh'

GĐXH - Diễn viên Huyền Trang gây ấn tượng mạnh tới khán giả khi hóa thân xuất sắc vào vai nữ doanh nhân Đào Mỹ Trinh trong bộ phim "Lằn ranh".

