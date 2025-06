Huế có 2 tân Phó Giám đốc Công an

Ngày 29/6, Công an TP Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế trao quyết định điều động Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Huế.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn trao quyết định cho 2 tân Phó Giám đốc Công an TP Huế.

Cùng ngày, Công an TP Huế tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an cấp xã và quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ.

Tại buổi Lễ, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập thành lập 21 công an phường và 19 công an xã của TP Huế; công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố cho hơn 200 Trưởng và phó trưởng Công an cấp xã.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế đề nghị Trưởng, phó Trưởng Công an cấp xã mới chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, các vụ việc nổi lên, phức tạp về an ninh trật tự để tham mưu xử lý gắn với khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu công tác được giao.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đơn vị Công an cấp xã.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn đề nghị chủ động bố trí lực lượng, điều kiện đảm bảo để thực hiện các dịch vụ công, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn, ngắt quãng cũng như tăng cường sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, gắn bó, không để phát sinh những vấn đề phức tạp trong nội bộ đơn vị…

Theo UBND TP Huế, sau khi sắp xếp, thành phố có 40 đơn vị hành chính cấp xã mới, gồm 21 phường và 19 xã. Trong đó, có 20 phường và 19 xã được hình thành từ việc sáp nhập các xã/phường liền kề về địa giới và dân số. Riêng phường Dương Nỗ là đơn vị duy nhất giữ nguyên. Đến nay, các xã, phường sẵn sàng cho việc vận hành chính thức mô hình chính quyền hai cấp kể từ ngày 1/7.

