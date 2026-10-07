Hưng Yên: Cô gái 21 tuổi nói lý do lập nhóm 'Những người ghét bố mẹ'

Theo Page Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên đã làm việc với L.T.C (SN 2005, trú tại Hưng Yên) về hành vi tạo lập nhóm Facebook tiêu cực mang tên "Nhóm những người ghét bố mẹ", thu hút gần 1.000 thành viên.

Tại cơ quan Công an, C khai nhận nhóm được thành lập từ thời còn đi học do bất đồng, giận dỗi gia đình. Việc lập nhóm hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc bộc phát cá nhân, không cố ý gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Công an làm việc với chị L.T.C. Ảnh: CACC

Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền và giải thích, L.T.C đã nhận thức rõ các hội nhóm mang tên gọi, nội dung tiêu cực dễ tạo tâm lý đồng thuận lệch lạc, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận (đặc biệt là học sinh, sinh viên) và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. C đã tự nguyện đổi tên nhóm, thắt chặt kiểm duyệt bài đăng và cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, sự việc trên là lời nhắc nhở đến người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Bất đồng gia đình là điều khó tránh khỏi, nhưng đưa cảm xúc bộc phát lên mạng không giải quyết được mâu thuẫn, ngược lại còn biến bạn thành đối tượng bị kéo vào các trào lưu tư tưởng độc hại; tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật và mất an ninh trật tự.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân, nhất là người trẻ, hình thành thói quen "nghĩ trước khi đăng, kiểm chứng trước khi chia sẻ, chịu trách nhiệm với những gì đưa lên mạng", cùng xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh và có trách nhiệm.