Hướng của gương là hướng nào? Nên đặt gương vị trí nào trong nhà để thu hút tài lộc, tránh xui xẻo
GĐXH - Trong bài viết này, bạn hãy tìm hiểu cách bố trí gương đúng cách nhằm giúp cân bằng khí trường, đồng thời góp phần mang lại tài lộc, sức khỏe và sự hài hòa cho gia đình.
Hướng đặt gương tốt
Hướng Đông Nam: Giúp thu hút tài vận, tăng cường năng lượng Mộc, mang lại may mắn trong kinh doanh và đầu tư.
Hướng Bắc: Đại diện cho hành Thủy – tương hợp với năng lượng của gương, giúp thăng tiến công danh, mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Hướng Đông: Biểu trưng cho sức khỏe và sinh khí, thích hợp đặt gương ở phòng khách hoặc phòng ăn để tăng năng lượng dương.
Gần cửa sổ: Giúp phản chiếu ánh sáng tự nhiên, mở rộng không gian và dẫn sinh khí vào nhà, đặc biệt tốt cho các ngôi nhà nhỏ hoặc thiếu sáng.
Ngược lại, hướng đặt gương nên tránh là đối diện cửa chính, giường ngủ hoặc bàn thờ, vì có thể dễ làm tán khí, nhiễu vận và gây bất an tinh thần.
Vị trí đặt gương trong phòng khách
Gương treo gần cửa sổ phòng khách
Đây là vị trí cát lợi vì gương có thể phản chiếu ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài, giúp không gian thêm sáng, dương khí được tăng cường, mang lại cảm giác tươi mới và sinh động.
Ngoài ra, ánh sáng phản chiếu còn có tác dụng xua tan âm khí, tạo sự cân bằng năng lượng trong phòng khách. Tuy nhiên, cần tránh để gương phản chiếu trực tiếp ra đường lớn hoặc góc nhọn từ bên ngoài, vì có thể dễ mang sát khí vào nhà.
Gương treo đối diện bàn ghế phòng khách
Theo phong thủy, vị trí này mang ý nghĩa nhân đôi sinh khí và may mắn, đặc biệt nếu phía trước bàn ghế là cảnh đẹp hoặc bức tranh phong cảnh.
Gương phản chiếu hình ảnh tích cực sẽ giúp tăng năng lượng cát khí, thu hút quý nhân và tài lộc. Tuy nhiên, không nên treo gương quá thấp hoặc phản chiếu hình ảnh lộn xộn (như giày dép, đồ đạc) vì có thể làm tán khí, gây cảm giác bất an.
Gương treo gần cửa ra vào
Đặt gương gần cửa ra vào giúp phản chiếu ánh sáng và dòng khí lưu thông, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng cho khu vực đón khách.
Tuy nhiên, gia chủ tuyệt đối không treo gương đối diện trực tiếp cửa chính, vì điều này có thể khiến tài khí vừa vào đã bị đẩy ra ngoài, ảnh hưởng đến vận may và tài vận của cả nhà. Thay vào đó, nên bố trí gương ở bên hông cửa để hỗ trợ luân chuyển khí mà không làm tán tài.
Vị trí đặt gương trong phòng ngủ
Đặt gương gần cửa sổ
Đặt gương gần cửa sổ giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, làm căn phòng sáng sủa, thông thoáng hơn và tăng cường dương khí. Đây là vị trí phù hợp với phòng ngủ có diện tích nhỏ hoặc thiếu sáng.
Tuy nhiên, gia chủ cần tránh để gương phản chiếu ánh nắng chiếu thẳng vào giường, vì có thể gây chói mắt, nóng bức và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tốt nhất nên đặt gương ở góc phản chiếu ánh sáng gián tiếp, vừa đẹp vừa và chọn gương có khung gỗ hoặc màu ấm để trung hòa năng lượng Thủy, giúp căn phòng vẫn giữ được sự ấm áp và yên tĩnh.
Đặt gương ở những chỗ tối
Trong phong thủy, những góc tối trong phòng ngủ thường tích tụ âm khí, khiến không gian trở nên nặng nề. Đặt gương ở các vị trí này sẽ giúp phản chiếu và khuếch tán ánh sáng, giảm bớt âm khí và kích hoạt dương khí nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, cần đảm bảo gương không phản chiếu hình ảnh giường ngủ, vì điều này có thể gây bất an, mất ngủ hoặc xung đột vợ chồng. Cách tốt nhất là đặt gương chếch nhẹ sang bên hoặc trong cánh tủ, vừa đảm bảo công năng, vừa giữ được phong thủy hài hòa.
Vị trí đặt gương trong phòng vệ sinh
Trong phòng vệ sinh, vị trí đặt gương đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lượng cân bằng và sạch sẽ. Gia chủ nên treo gương phía trên chậu rửa mặt để đón sinh khí và phản chiếu ánh sáng tự nhiên, giúp không gian luôn sáng sủa, thoáng đãng.
Ngoài ra, có thể đặt gương gần cửa sổ để tăng cường dương khí. Tuy nhiên, cần tránh tuyệt đối việc đặt gương đối diện bồn cầu, cửa ra vào, vì đây là những vị trí có thể gây tán khí, nhiễu năng lượng, làm ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của gia chủ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
