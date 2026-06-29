Cách chọn kích thước bàn thờ Thần tài chuẩn thước lỗ ban hút tài lộc

Những tiêu chí chọn kích thước bàn thờ Thần tài đúng chuẩn phong thủy

Vị trí đặt để ông Tài, ông Địa

Vị trí đặt để bàn thờ của Thần tài Thổ địa thường sẽ ở góc nhà, hướng ra hướng cửa chính và thường dựa lưng vào tường nhằm tạo sự chắc chắn phía sau bàn thờ.

Vì vị trí đặt bàn thờ là sát đất nên những vị trí này cần được đảm bảo là sạch sẽ, tránh ẩm ướt… đồng thời chất liệu làm bàn thờ cũng vì vậy mà cần được đảm bảo về độ bền cao, chịu lực, chống mối mọt.

Kích thước chuẩn lỗ ban cho bàn thờ ông Thần tài

Theo phong thủy, kích thước của bàn thờ ông Tài ông Địa nên được đo đạc và thi công theo đúng kích thước lỗ ban.

Theo phong thủy, kích thước của bàn thờ ông Tài ông Địa nên được đo đạc và thi công theo đúng kích thước lỗ ban.

Bên cạnh đó, các kích thước được chọn cần phải cân đối hài hòa và cân đối với tổng thể không gian nhà ở.

Dễ đặt để đồ thờ cúng Thần tài Thổ địa

Bàn thờ cúng Thần tài và Thổ địa cần phải có cảm giác ấm cúng, linh thiêng và trang trọng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào kiểu dáng, kích cỡ của bàn thờ cùng với những vật phẩm thờ cúng được bố trí trên bàn thờ.

Vì vậy, thiết kế bàn thờ dù nhỏ hoặc lớn đều phải đảm bảo sự thuận tiện trong việc sắp xếp các vật phẩm cúng bái và phù hợp với kích thước tượng Thần tài.

Màu sơn tủ thờ Thần tài hợp mệnh của gia chủ

Nếu bàn thờ muốn chuẩn phong thủy thì còn cần dựa vào màu sơn hợp với mệnh của gia chủ. Dựa vào tuổi của gia chủ để xác định được kích thước, màu sắc của bàn thờ cũng như bộ đồ thờ cúng.

Nếu bàn thờ muốn chuẩn phong thủy thì còn cần dựa vào màu sơn hợp với mệnh của gia chủ.

Thờ cúng Thần tài và Thổ địa mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ, giúp xua đuổi vận đen. Bàn thờ các vị thần này thường có kích thước liên quan đến số 8, biểu tượng cho sự phát đạt. Dưới đây là tỷ lệ số đo bàn thờ Thần tài và ông Địa theo thứ tự chiều ngang x chiều sâu x chiều cao.

Cách chọn kích thước bàn thờ Thần tài ông Địa theo tuổi đúng phong thủy

Kích thước nhỏ 48 x 48 x 68 (cm)

Kích thước bàn thờ Thần tài ông Địa (48cm x 48cm x 68cm) được coi là lựa chọn phù hợp cho các không gian thờ cúng nhỏ. Được đo đạc theo tỷ lệ phong thủy, mang đến ý nghĩa tích cực cho gia chủ.

Số 48 thuộc cung Vượng, với cung nhỏ hơn là Hỷ Sự (âm phần). Cung Vượng mang ý nghĩa về niềm vui đang đến.

Đồng thời, số 48 cũng nằm trong cung Tài với cung nhỏ hơn là Nghinh Phúc (dương trạch), hàm ý về phúc khí, thịnh vượng, may mắn về tài lộc.

Số 68 thuộc cung Hưng, với cung nhỏ hơn là Thêm Đinh (âm phần), hàm ý về những điều tốt lành, niềm vui, may mắn.

Kích thước bàn thờ Thần tài ông Địa (48cm x 48cm x 68cm) được coi là lựa chọn phù hợp cho các không gian thờ cúng nhỏ.

Theo thước Dương trạch đồ nội thất, kích thước này thuộc cung Quan, với cung nhỏ hơn là Tấn Đức, mang ý nghĩa về tiền bạc, lợi lộc cho gia chủ.

Kích thước bàn thờ Thần tài 61 x 61 x 88 (cm)

Số 61 thuộc cung Quan – Hoạnh Tài (âm phần), mang ý nghĩa về tài lộc và vận may đến bất ngờ. Theo thước Dương Trạch, số 61 thuộc cung Nghĩa và cung nhỏ hơn là Ích Lợi, tượng trưng cho sự may mắn, có ích, có lợi cho gia đình.

Số 8 thuộc cung Vượng – Tiến Bảo (âm phần), tượng trưng cho sự gia tăng của cải không ngừng, tiền tài đến nhanh chóng. Theo thước Dương Trạch, số 88 thuộc cung Tài – Bảo Khố, mang ý nghĩa là có tiền của vô cùng quý giá.

Kích thước bàn thờ ông Địa 68 x 68 x 108 (cm)

Đây là kiểu bàn thờ ông Địa có kích thước tương đối lớn, tuy nhiên, chỉ tăng thêm chiều cao và giữ nguyên chiều ngang dưới 70cm, tiết kiệm không gian.

Đây là kiểu bàn thờ ông Địa có kích thước tương đối lớn, tuy nhiên, chỉ tăng thêm chiều cao và giữ nguyên chiều ngang dưới 70cm, tiết kiệm không gian.

Kích thước này được coi là chuẩn nhất cho bàn thờ ông Địa với hai con số 68, biểu tượng cho tài lộc được nhân đôi. Hai con số này thuộc cung Hưng Vượng và Thiêm Đinh, mang ý nghĩa về một mệnh tốt.

Kích thước bàn thờ Thần tài lớn 81 x 81 x 108 (cm)

Đây là một kích thước đẹp thuộc cung Đăng Khoa và Hưng Vượng, mang ý nghĩa về may mắn và tài lộc. Làm cho không gian bàn thờ trở nên trang trọng và dễ bày trí đồ thờ cúng hơn.

Số liệu 81 và 108 theo thước lỗ ban nằm trong khoảng tốt, hỗ trợ cho công việc kinh doanh và sự thành công trong các kỳ thi của gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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