Chọn cây phong thủy theo 12 con giáp để tiền tài rực rỡ

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Tuổi Tý

Người tuổi Tý cần một loại cây giúp giảm rủi ro trong kinh doanh, thu hút vận may và tài lộc. Cây kim tiền chính là một lựa chọn hoàn hảo nhất cho người tuổi Tý.

Bên cạnh cây kim tiền là loài cây điển hình nhất, người tuổi Tý còn những lựa chọn những loài cây khác như cây phát tài, cây hoa trạng nguyên, cây phát lộc, cây sung, cây phú quý, cây lộc vừng, cây kim tiền, cây bạch mã hoàng tử, cây hồng môn, tùng, trúc, cúc, mai, vạn lộc, hồng môn, thanh tâm, kim ngân, thủy tùng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần lựa chọn loại cây giúp cân bằng, mang đến sự thuận lợi, may mắn và tiền tài cho mình, điển hình là cây phong lộc hoa hay cây Dứa cảnh nến đỏ.

Cây tre cảnh là một trong những cây hợp tuổi Sửu, mang lại vận may và vượng khí cho người tuổi này.

Ngoài ra một số loài cây cũng hợp người tuổi Sửu: Cây hoa trạng nguyên, phát tài, phát lộc, cây sung, cây phú quý, cây lộc vừng, cây kim tiền, cây hồng môn, cây tùng, hoa mai, cây tre cảnh, cây trúc, ngọc bích, cau kiểng, lan ý, cây sung.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nên trồng cây ngũ gia bì trong nhà. Hình ảnh cây ngũ gia bì trong nhà tạo sự vững chãi, giúp gia chủ ổn định tài lộc, thu hút sự may mắn.

Ngoài ra, người tuổi Dần cũng có thể lựa chọn cây kim tiền, cây cau nhật, cây ngọc ngân, cây phát tài, vạn tuế, sen đá nâu, lan ý, lan hồ điệp vàng.

Tuổi Mão

Theo phong thủy, để thay đổi vận mệnh tiền bạc cho mình, người tuổi Mão nên chọn cây phát tài. Đặc biệt người tuổi Mão khi chọn cây phát tài phải lựa số lượng cây là số lẻ, không lựa số cây chẵn. Cây đặt ở cửa chính sẽ mang lại may mắn, hóa giải vận hạn, thu hút tiền bạc cho gia chủ.

Theo phong thủy, để thay đổi vận mệnh tiền bạc cho mình, người tuổi Mão nên chọn cây phát tài.

Một số loài cây khác tương đối phù hợp như phú quý, cẩm nhung, ngọc ngân, kim tiền, mẫu tử, đại tướng quân, cũng mang lại vận khí cho gia chủ tuổi Mão.

Tuổi Thìn

Theo phong thủy, tuổi Thìn cần chọn cây cảnh giúp hóa giải địch khí, và lựa chọn phù hợp nhất là cây xương rồng hoặc vạn niên thanh.

Ngoài ra người tuổi Thìn cũng có thể chọn các loài cây như trầu bà đế vương đỏ, bạch mã hoàng tử, cọ kiểng, tùng la hán, lưỡi hổ.

Tuổi Tỵ

Trong các cây phong thủy, cỏ đồng tiền là loài cây phù hợp nhất với người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ trồng một ít cây cỏ đồng tiền đặt trước cửa nhà hoặc bệ cửa sổ phòng riêng của mình sẽ giúp họ tăng vận khí, gặp rủi hóa may, đồng thời làm dung hòa tính cách ương bướng của họ.

Người tuổi Tỵ trồng một ít cây cỏ đồng tiền đặt trước cửa nhà hoặc bệ cửa sổ phòng riêng của mình sẽ giúp họ tăng vận khí, gặp rủi hóa may, đồng thời làm dung hòa tính cách ương bướng của họ.

Ngoài cỏ đồng tiền, người Tuổi Tỵ còn có thể lựa chọn các cây như bạch mã hoàng tử, lan chi, ngọc ngân, lan ý, lưỡi hổ, thủy tùng, tùng bồng lai, trầu bà đế vương, đuôi công tím…

Tuổi Ngọ

Cây trầu bà là lựa chọn phong thủy hoàn hảo cho người cầm tinh tuổi Ngọ. Chậu cây trầu bà để giúp thu hút, tập trung tiền bạc lại một chỗ, tránh hao hụt tiền đi nơi khác.

Một số loại cây phong thủy khác cũng phù hợp với tuổi Ngọ như cây lưỡi hổ vằn, vạn lộc, sen đá nâu, hoa trạng nguyên, hồng môn, cẩm nhung, cây bàng Singapore, kim ngân, hoa giấy màu trắng, lan chi, ngọc ngân, kim tiền.

Tuổi Mùi

Cây lan quân tử là loại cây phù hợp với tuổi Mùi. Một chậu lan quân tử đặt tại góc phải của bàn làm việc giúp tuổi Mùi có thêm sự sinh khí và gặp được quý nhân phù trợ cho con đường sự nghiệp.

Cây hoa lưu ly là một trong những cây phong thủy hợp tuổi mùi.

Ngoài ra, tuổi Mùi cũng có thể hợp với các loại cây phong thủy khác như: Cây thiên tuế, vạn tuế, ngọc ngân, kim ngân, phát tài, lộc vừng, sung, xanh, tình yêu, hoa hồng xanh, thanh tâm, lưu ly, cẩm tú cầu, dậu đổ bình leo, cây may mắn, cọ nhật, đế vương, địa lan trắng, cung điện vàng, cẩm tú cầu, lưu ly, lan bạch chỉ.

Tuổi Thân

Những chậu bonsai tùng bồng lai đặt tại nơi có không gian rộng, cửa ra vào hay trước sân không chỉ mang lại vẻ tinh tế thẩm mỹ cho gia chủ tuổi Thân mà còn mang đến sự may mắn và vượng khí.

Gia chủ tuổi Thân cũng có thể lựa chọn một số loài khác như hồng môn, trạng nguyên, đuôi công tím, vạn lộc, lan tím, hồng nhung, đỗ quyên, kim tiền, ngọc ngân, phát tài, các loại tùng khác như tùng thơm, tùng xương cá, lưỡi hổ.

Tuổi Dậu

Cây phong thủy của tuổi Dậu nên là các loại sen đá. Một chậu sen đá đặt tại ban công, gần cửa sổ hoặc nơi làm việc vừa đẹp vừa mang lại nhiều thuận lợi cho con đường sự nghiệp của họ.

Một chậu sen đá đặt tại ban công, gần cửa sổ hoặc nơi làm việc vừa đẹp vừa mang lại nhiều thuận lợi cho con đường sự nghiệp của họ.

Ngoài ra, người tuổi Dậu cũng có thể bày trí thêm các loại cây phong thủy sau để tăng vượng khí: Cây đế vương xanh, vạn niên thanh bò, ngũ gia bì, trúc nhật, hồ đào, trầu bà tay phật, cau vàng, thiết mộc lan, ngân hậu, đuôi công, bách thủy tiên.

Tuổi Tuất

Cây kim ngân là lựa chọn phù hợp phong thủy nhất với người tuổi Tuất. Một chậu cây kim ngân trong phòng khách sẽ giúp gia chủ tuổi Tuất tinh thần vừa thoải mái, vừa giúp họ tạo thêm các mối quan hệ mới, giúp nắm bắt thời cơ trong công việc, tích lũy tiền tài và tài vận.

Ngoài cây kim ngân, một số gợi ý cây phong thủy cho người tuổi Tuất bao gồm: lộc vừng, ngọc bích, trường sinh, phát tài, sen đá hồng, cẩm nhung đỏ, vạn tuế, xương rồng, thiết mộc lan sọc vàng.

Tuổi Hợi

Một loại cây phù hợp nhất giúp họ cân nhắc chi tiêu hợp lý, hóa giải vận hạn, làm cho tinh thần sáng suốt trong mọi lĩnh vực, thăng tiến tài vận chính là cây nhất mạt hương (sen đá thơm).

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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