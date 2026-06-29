Sự thật về kích thước tủ thờ gỗ ảnh hưởng đến vận mệnh gia chủ

Kích thước tủ thờ gỗ có ảnh hưởng thế nào đến gia chủ?

Ảnh hưởng đến tính phong thủy của không gian thờ tự

Kích thước của tủ thờ, bàn thờ nếu chọn sai sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đến phong thủy ngũ hành của không gian thờ và trong việc thờ phụng thần Phật, tổ tiên.

Vì phòng thờ, bàn thờ chính là khu vực mang tính linh thiêng nhất trong một ngôi nhà. Việc chọn những kích thước tủ thờ phù hợp với tuổi mệnh của gia chủ sẽ giúp tăng vượng khí và may mắn hơn trong cuộc sống.

Một số trường hợp gia chủ không xem xét kỹ lưỡng về kích thước, số đo tủ thờ gỗ thì hệ lụy về sau rất không tốt, có thể ảnh hưởng đến sự hòa hợp, sức khỏe và tài lộc của các thành viên trong gia đình, đặc biệt nhất là với gia chủ.

Thẩm mỹ không gian thờ cúng bị ảnh hưởng

Lựa chọn bàn thờ có kích thước phù hợp sẽ tạo nên sự cân đối, hài hòa cho không gian thờ tự nói riêng và không gian ngôi nhà nói chung.

Lựa chọn bàn thờ có kích thước phù hợp sẽ tạo nên sự cân đối, hài hòa cho không gian thờ tự nói riêng và không gian ngôi nhà nói chung.

Nếu ngôi nhà có không gian chật hẹp, diện tích thờ cúng cũng bị hạn chế thì bạn cần chọn kích thước bàn thờ, tủ thờ nhỏ hoặc tầm trung để phù hợp với diện tích đó.

Trường hợp ngược lại, không gian thờ cúng rộng thì nên chọn những bàn thờ có kích thước lớn. Những điều này sẽ giúp không không gian được cân bằng, đồng thời mang lại sự hài hòa cho tổng thể.

Lòng thành kính đối với người đã khuất của con cháu

Kích thước bàn thờ đẹp chuẩn sẽ bố trí được đầy đủ các đồ thờ cúng cần thiết, giúp con cháu thể hiện lòng thành kính với tổ tiên hoặc những người đã khuất trong việc chuẩn bị chu đáo cho việc thờ cúng.

Kích thước tủ thờ gỗ bao nhiêu thì chuẩn lỗ ban, phong thủy tốt?

Đối với chiều ngang và chiều sâu của tủ thờ sẽ có kích thước khác nhau, phù hợp cho từng không gian nhà ở khác nhau:

Kích thước bàn thờ đẹp chuẩn sẽ bố trí được đầy đủ các đồ thờ cúng cần thiết, giúp con cháu thể hiện lòng thành kính với tổ tiên hoặc những người đã khuất trong việc chuẩn bị chu đáo cho việc thờ cúng.

Chiều ngang là 175cm, 193cm: Kích thước này dành cho những không gian thờ tự có diện tích rộng lớn. Chiều sâu gia chủ nên chọn là 89cm, 88cm, 87cm, 81cm.

Chiều ngang là 148cm, 153cm, 167cm: Phù hợp cho không gian thờ cúng có diện tích trung bình, không quá lớn. Chiều sâu có thể lựa chọn là 69cm, 67cm, 61cm.

Chiều ngang là 127cm, 133cm: Mẫu tủ thờ có kích thước nhỏ gọn, thích hợp cho những gia đình thích những mẫu tủ thờ không chiếm nhiều không gian. Chiều sâu dành cho kích thước này có thể là 67cm, 61cm.

Chiều ngang là 107cm: Các căn hộ hay chung cư có diện tích nhỏ hẹp thì vô cùng phù hợp với kích thước tủ thờ này. Chiều sâu gia chủ nên để 48cm, tối đa là 61cm, vì nếu để sâu hơn có thể gây mất cân đối cho nơi thờ tự.

Lựa chọn kích thước tủ thờ đứng cần lưu ý những gì?

Có vô vàn cách khác nhau để gia chủ có thể chọn cho gia đình mình một tủ thờ có kích thước hợp phong thủy, đem lại may mắn cho gia đình. Nhưng gia chủ dù sử dụng phương pháp lựa chọn nào thì cũng cần phải lưu ý và tuân theo những điều cơ bản sau:

Khi tìm hiểu về kích thước trước khi mua tủ thờ, gia chủ cần tìm hiểu các kích thước phong thủy phù hợp với tuổi, mệnh của mình.

Bàn thờ đứng không chỉ cần có kích thước chiều ngang, cao, sâu hợp phong thủy mà còn phải phù hợp với kiến trúc, diện tích phòng thờ nói riêng và tổng diện tích nhà ở nói chung.

Nếu bạn bố trí bàn thờ Phật chung với bàn thờ gia tiên thì cần nhớ rằng bàn thờ Phật phải luôn cao hơn bàn thờ gia tiên 10cm. Vì nếu hai loại bàn thờ này bằng nhau sẽ dẫn đến việc phạm phải bất kính đối với đức Phật.

Kích thước của tủ thờ đứng cần phải thuận lợi cho việc thực hiện các nghi lễ thờ cúng và sinh hoạt hàng ngày của gia chủ.

Kích thước bàn thờ, tủ thờ đứng không nên phạm vào các cung cấm và đại họa trong phong thủy lỗ ban.

Khi tìm hiểu về kích thước trước khi mua tủ thờ, gia chủ cần tìm hiểu các kích thước phong thủy phù hợp với tuổi, mệnh của mình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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