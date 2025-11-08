Hương Giang được dự đoán vào top 15 Miss Universe

Người đẹp Việt Nam Hương Giang được bình chọn ở vị trí thứ 14 trong số 122 thí sinh năm nay, Ngôi sao đưa tin. Đây là bảng xếp hạng đầu tiên của Missosology sau 6 ngày các thí sinh nhập cuộc. Kết quả này không ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thực tế của Hương Giang tại cuộc thi, song cho thấy cô đang được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao và đã ghi dấu ấn tích cực trong những ngày đầu tham gia đấu trường sắc đẹp lớn bậc nhất hành tinh.

Bảng dự đoán mới của Missosology ngày 7/11.

Missosology vốn nổi tiếng với những bảng dự đoán có độ chính xác cao tại các kỳ Miss Universe trước đây, nên vị trí của Hương Giang đang khiến người hâm mộ Việt Nam thêm kỳ vọng. Theo bảng xếp hạng, Hoa hậu Philippines Ahtisa Manalo tạm dẫn đầu, tiếp theo là các người đẹp đến từ Colombia, Croatia, Puerto Rico, Thái Lan và Venezuela.

Miss Universe Vietnam - Nguyễn Hương Giang.

Song song với bảng dự đoán, Missosology đăng tải nhiều hình ảnh và video về Hương Giang kể từ khi cô đặt chân đến Thái Lan dự thi. Đại diện Việt Nam cũng liên tục gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế khác, nằm trong nhóm thí sinh có lượng tương tác cao. Cô được khen ngợi bởi phong cách thời trang thanh lịch, phong thái tự tin và khả năng giao tiếp tự nhiên với thí sinh các nước. Nhờ thành thạo tiếng Anh, Hương Giang tạo ấn tượng tốt trong các buổi phỏng vấn và tương tác với truyền thông quốc tế. Cô nhận được nhiều sự quan tâm khi là thí sinh chuyển giới châu Á đầu tiên góp mặt tại Miss Universe.

Hương Giang trình diễn trong buổi lễ khai mạc Miss Universe 2025

Theo Đời sống & Pháp luật, dù bảng dự đoán chưa phải kết quả chính thức, nhưng đây được xem là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong giai đoạn Hương Giang đang dần lấy lại đà phong độ sau hàng loạt sự cố ngoài ý muốn. Trước đó, cô từng vướng loạt trục trặc về giấy tờ, vấn đề cập nhật thông tin trên app bình chọn cũng như hình ảnh trên fanpage Miss Universe. Tuy nhiên, bằng thái độ điềm tĩnh và tinh thần chuyên nghiệp, Hương Giang đã vượt qua mọi thử thách để tỏa sáng.

Những ngày qua, Hương Giang thể hiện sự ổn định về phong cách, kỹ năng cũng như khả năng giao tiếp tiếng Anh

Hương Giang cũng là một trong những thí sinh dẫn đầu đường đua bình chọn trên ứng dụng Miss Universe

Từ năm 2023, cuộc thi Miss Universe tạo nên bước ngoặt khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới tham gia ghi danh, cạnh tranh bình đẳng như bất kỳ thí sinh nào khác. Trước Hương Giang, thế giới đã chứng kiến nhiều phụ nữ chuyển giới để lại dấu ấn tại Miss Universe. Angela Ponce, đại diện Tây Ban Nha năm 2018, là người đẹp chuyển giới đầu tiên góp mặt trong lịch sử cuộc thi. Đến mùa giải 2023, Marina Machete đến từ Bồ Đào Nha ghi dấu ấn khi lọt vào Top 20, trở thành người chuyển giới đầu tiên intop, còn Rikkie Valerie Kollé người Hà Lan cũng gây tiếng vang lớn với màn trình diễn tự tin và cá tính trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ.

Hương Giang là Miss Universe Vietnam chuyển giới đầu tiên đến với Miss Universe nên hành trình của cô nhận được sự quan tâm đặc biệt



