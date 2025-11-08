Hương Giang được dự đoán vào top 15 Miss Universe
GĐXH - Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa công bố bảng xếp hạng mới cho cuộc thi Miss Universe 2025, trong đó Hoa hậu Hương Giang được dự đoán ở vị trí cao.
Người đẹp Việt Nam Hương Giang được bình chọn ở vị trí thứ 14 trong số 122 thí sinh năm nay, Ngôi sao đưa tin. Đây là bảng xếp hạng đầu tiên của Missosology sau 6 ngày các thí sinh nhập cuộc. Kết quả này không ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thực tế của Hương Giang tại cuộc thi, song cho thấy cô đang được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao và đã ghi dấu ấn tích cực trong những ngày đầu tham gia đấu trường sắc đẹp lớn bậc nhất hành tinh.
Missosology vốn nổi tiếng với những bảng dự đoán có độ chính xác cao tại các kỳ Miss Universe trước đây, nên vị trí của Hương Giang đang khiến người hâm mộ Việt Nam thêm kỳ vọng. Theo bảng xếp hạng, Hoa hậu Philippines Ahtisa Manalo tạm dẫn đầu, tiếp theo là các người đẹp đến từ Colombia, Croatia, Puerto Rico, Thái Lan và Venezuela.
Song song với bảng dự đoán, Missosology đăng tải nhiều hình ảnh và video về Hương Giang kể từ khi cô đặt chân đến Thái Lan dự thi. Đại diện Việt Nam cũng liên tục gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế khác, nằm trong nhóm thí sinh có lượng tương tác cao. Cô được khen ngợi bởi phong cách thời trang thanh lịch, phong thái tự tin và khả năng giao tiếp tự nhiên với thí sinh các nước. Nhờ thành thạo tiếng Anh, Hương Giang tạo ấn tượng tốt trong các buổi phỏng vấn và tương tác với truyền thông quốc tế. Cô nhận được nhiều sự quan tâm khi là thí sinh chuyển giới châu Á đầu tiên góp mặt tại Miss Universe.
Theo Đời sống & Pháp luật, dù bảng dự đoán chưa phải kết quả chính thức, nhưng đây được xem là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong giai đoạn Hương Giang đang dần lấy lại đà phong độ sau hàng loạt sự cố ngoài ý muốn. Trước đó, cô từng vướng loạt trục trặc về giấy tờ, vấn đề cập nhật thông tin trên app bình chọn cũng như hình ảnh trên fanpage Miss Universe. Tuy nhiên, bằng thái độ điềm tĩnh và tinh thần chuyên nghiệp, Hương Giang đã vượt qua mọi thử thách để tỏa sáng.
Từ năm 2023, cuộc thi Miss Universe tạo nên bước ngoặt khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới tham gia ghi danh, cạnh tranh bình đẳng như bất kỳ thí sinh nào khác. Trước Hương Giang, thế giới đã chứng kiến nhiều phụ nữ chuyển giới để lại dấu ấn tại Miss Universe. Angela Ponce, đại diện Tây Ban Nha năm 2018, là người đẹp chuyển giới đầu tiên góp mặt trong lịch sử cuộc thi. Đến mùa giải 2023, Marina Machete đến từ Bồ Đào Nha ghi dấu ấn khi lọt vào Top 20, trở thành người chuyển giới đầu tiên intop, còn Rikkie Valerie Kollé người Hà Lan cũng gây tiếng vang lớn với màn trình diễn tự tin và cá tính trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ.
Đỗ Thị Hà lại 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đơn giản, fan xin 'nhả vía'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Sau bộ ảnh cưới lãng mạn ở Châu Âu, mới đây bộ ảnh chụp studio vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương lại khiến fan xuýt xoa.
Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTVGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Phạm Đức Long đã có một năm 2025 thành công khi gây ấn tượng với khán giả qua vai Phỏm "Những chặng đường bụi bặm" và Biên của "Cách em 1 milimet".
Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển traiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền - nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại' đã bật khóc xúc động trong khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời. Cô đã có một hôn lễ trọn vẹn bên người bạn đời - diễn viên Đình Tú.
Ký ức đẹp của NSND Quang Thọ khi từ Quảng Ninh lên Hà Nội gặp NSND Trung KiênGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - NSND Quang Thọ là một giọng ca hàng đầu trong làng âm nhạc cách mạng Việt Nam. Từ một người thợ mỏ, hát nhạc nghiệp dư sau đó ông lên Hà Nội tập huấn rồi gặp NSND Trung Kiên và có những ký ức đẹp.
2 con của Cường Đô La gây sốt với vẻ đáng yêu khi quấn quýt bên nhauGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Đàm Thu Trang khiến cư dân mạng 'tan chảy' khi chia sẻ loạt ảnh hai con Suchin và Sutin diện trang phục truyền thống Hanbok vô cùng đáng yêu.
Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinhXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.
Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 thángGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn 9 tháng sau ồn ào hát ca khúc chưa được cấp phép biểu diễn và nội dung chứa các từ phản cảm.
Lan Phương lên tiếng vì vướng tranh luận khi hé lộ góc khuất hôn nhân với chồng TâyGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Lan Phương từng thừa nhận bị trầm cảm sau sinh, cô đơn vì chồng không thấu hiểu và đồng hành.
Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sửGiải trí - 13 giờ trước
Hàng ngàn fan ùn ùn kéo về Ocean City, sẵn sàng cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank để check in, vui chơi, trải nghiệm.
MC Cát Tường trước căn nhà đầy bùn đất sau khi cơn bão 13 càn quét quaGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - MC Cát Tường khiến khán giả không khỏi xót xa khi chia sẻ loạt hình ảnh ngôi nhà của gia đình tại Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão.
Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc HuyềnGiải trí
GĐXH - Đám cưới Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra trong không khí ấm cúng và hạnh phúc. Điều gây chú ý trong hôn lễ của cặp đôi nổi tiếng VFC là có sự góp mặt của NSƯT Thái Sơn - người đóng vai bố Bình trong "Cha tôi người ở lại".