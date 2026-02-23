Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý

Thứ hai, 18:59 23/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tết năm nay của vợ chồng NSND Công Lý diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm cúng. Gia đình "cô Đẩu" nhận được những tình cảm, thăm hỏi yêu thương từ gia đình lẫn bạn bè thân thiết.

Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải "Cánh diều vàng"Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'

GĐXH - Thục Anh - con gái NSND Công Lý mới đây đã khoe niềm vui lớn khi bộ phim tài liệu đầu tay của cô được kênh YouTube phát sóng. Ở tuổi ngoài đôi mươi, Thục Anh đang theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý - Ảnh 2.

Mới đây, nhà báo Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý chia sẻ về những ồn ào liên quan đến việc cô bị tố "lợi dụng" hình ảnh của chồng. Trước những lời nói "khó nghe" đó, vợ NSND Công Lý cho biết, cô không có nhu cầu giải thích với người ngoài. Cô còn chia sẻ sự đồng hành thật sự của mình không thể được định nghĩa bằng vài dòng suy diễn trên mạng xã hội.

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý - Ảnh 3.

Ngọc Hà Lê viết: "Hà chưa bao giờ cần dựa vào ai để nổi tiếng. Sự quan tâm và tin tưởng của mọi người không tự nhiên mà có, nó đến từ quá trình nghiêm túc và sự tử tế mình lựa chọn mỗi ngày. Năm mới, Hà chỉ mong mạng xã hội được dùng để lan tỏa điều tốt đẹp. Vì những gì ta viết ra không chỉ nói về người khác — mà còn nói rất nhiều về chính mình".

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý - Ảnh 4.

Được biết những ngày giáp Tết hay những ngày đầu xuân năm mới, vợ NSND Công Lý chỉ chia sẻ những hình ảnh tích cực về gia đình. Đó là khoảnh khắc MC Thảo Vân đến thăm và chúc Tết NSND Công Lý. Hình ảnh này cũng khiến khán giả rưng rưng xúc động vì câu chuyện nhân văn hậu ly hôn trong gia đình "cô Đẩu".

Hay khoảnh khắc NSND Xuân Bắc dù bận rộn đến mấy cũng đến thăm người bạn, người đồng nghiệp gắn bó lâu năm của mình.

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý - Ảnh 6.

Hoặc khoảnh khắc NSND Công Lý với tinh thần vui vẻ đi ủng hộ phim Việt ngày Tết.

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý - Ảnh 7.

Được biết, suốt 5 năm NSND Công Lý mắc trọng bệnh, vợ anh luôn ở bên và sát cánh cùng anh mọi lúc mọi nơi.

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý - Ảnh 8.

Trong thời gian ấy, Ngọc Hà Lê suốt thời gian qua dốc sức giúp chồng chăm lo tổ ấm nhỏ và cô luôn giữ tinh thần lạc quan. Cô cho rằng chỉ cần sống bên nhau hạnh phúc mỗi ngày, nỗ lực hết sức làm việc thì mọi khó khăn sẽ vượt qua.

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý - Ảnh 9.

Nhờ sự cố gắng của vợ, NSND Công Lý mới hồi phục tốt sức khỏe và giữ được tinh thần như ngày hôm nay.

Ngoài chăm sóc chồng, vợ NSND Công Lý còn lo lắng chu toàn cho tổ ấm. Mỗi hình ảnh cô đưa lên MXH như cách cô chia sẻ với người hâm mộ rằng cuộc sống của NSND Công Lý đã dần tốt đẹp hơn.

Ảnh: FBNV

Con gái NSND Công Lý làm phim tài liệu về bốCon gái NSND Công Lý làm phim tài liệu về bố

GĐXH - Thục Anh – con gái NSND Công Lý vừa giới thiệu phim tài liệu kể về cuộc đời và hành trình vượt bệnh tật của bố.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Một năm sau ngày mất của Quý Bình, Trương Nam Thành có chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Con gái H'Hen Niê khiến Á hậu Thủy Tiên 'tan chảy'

Con gái H'Hen Niê khiến Á hậu Thủy Tiên 'tan chảy'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Á hậu Thủy Tiên và các người đẹp Miss Universe 'tan chảy' bởi nụ cười, biểu cảm đáng yêu của bé Harley - con gái H'Hen Niê.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên gạo cội thực sự đang là điểm sáng và khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện nhân văn.

Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổi

Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổi

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 "Bước chân vào đời", Thương có hoàn cảnh éo le nhưng vẫn được Quân theo đuổi.

Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh

Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước Lam Anh, đó là lý do khiến anh theo đuổi cô nàng.

Đóng phim Tết vượt 200 tỷ, Văn Mai Hương, Lyly, Pháo tự nhận là 'nạn nhân' của Trấn Thành?

Đóng phim Tết vượt 200 tỷ, Văn Mai Hương, Lyly, Pháo tự nhận là 'nạn nhân' của Trấn Thành?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập phía sau hậu trường mới nhất, các diễn viên trong phim điện ảnh Tết 2026 "Thỏ ơi!!" đã hé lộ bản thân chính là "nạn nhân của đạo diễn Trấn Thành".

Trấn Thành - đạo diễn phim Tết vượt mốc 200 tỷ: 'Tôi chỉ đấu với bản thân mình, không đấu với ai cả'

Trấn Thành - đạo diễn phim Tết vượt mốc 200 tỷ: 'Tôi chỉ đấu với bản thân mình, không đấu với ai cả'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành hiện tại đang gây sốt với phim Tết "Thỏ ơi" có doanh thu vượt mốc 200 tỷ. Điểm thú vị trong phim chính là những câu chuyện từ chính trải nghiệm thực tế của nam đạo diễn tài năng này.

Hoa hậu được Trấn Thành săn đón nhất: Đóng 3 phim trăm tỷ cả 3, được báo Hàn tung hô là “nữ hoàng nhan sắc”

Hoa hậu được Trấn Thành săn đón nhất: Đóng 3 phim trăm tỷ cả 3, được báo Hàn tung hô là “nữ hoàng nhan sắc”

Giải trí - 1 ngày trước

Nàng hậu đã đóng 3 dự án trăm tỷ của Trấn Thành, khẳng định tiềm năng diễn xuất đằng sau gương mặt xinh đẹp được cả nước công nhận.

'Thỏ ơi!' dẫn đầu phòng vé nhưng gây tranh cãi: Trấn Thành nói gì?

'Thỏ ơi!' dẫn đầu phòng vé nhưng gây tranh cãi: Trấn Thành nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Trấn Thành đăng tải thông báo liên quan đến tình trạng bị quay lén và phát tán nội dung phim Thỏ ơi trên mạng xã hội.

Tết giản dị của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàng

Tết giản dị của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàng

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đặc biệt là dấu ấn mạnh mẽ với vai Ngân trong bộ phim truyền hình "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền có một cái Tết với nhẹ nhàng và nhiều niềm hạnh phúc.

Xem nhiều

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh: Nuối tiếc lớn nhất là từng không có tiền để chữa bệnh cho mẹ vì quá nghèo

Ca sĩ Duyên Quỳnh: Nuối tiếc lớn nhất là từng không có tiền để chữa bệnh cho mẹ vì quá nghèo

Giải trí
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Xem - nghe - đọc
Tết giản dị của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàng

Tết giản dị của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàng

Giải trí
Trấn Thành - đạo diễn phim Tết vượt mốc 200 tỷ: 'Tôi chỉ đấu với bản thân mình, không đấu với ai cả'

Trấn Thành - đạo diễn phim Tết vượt mốc 200 tỷ: 'Tôi chỉ đấu với bản thân mình, không đấu với ai cả'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top