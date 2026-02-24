Mới nhất
Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Thứ ba, 07:32 24/02/2026 | Giải trí
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm

GĐXH - Lê Phương và ca sĩ Phạm Trung Kiên đã đưa 2 con chung, riêng về Lâm Đồng (quê nam ca sĩ) để đón Tết sớm cùng ông bà nội.

Nhân giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương đã về quê nhà (Hóc Môn - TP.HCM) để thắp hương cho người bạn cũ. Nữ diễn viên đã thành tâm viết: "Đầu năm lên thăm bạn. Phương xa, mong bình an". Kèm theo đó là hình ảnh Lê Phương giản dị khi đứng bên di ảnh của Quý Bình.

Chia sẻ của Lê Phương khiến cho nhiều người cảm thán "thì ra Quý Bình đã rời cõi tạm được một năm". Ai cũng tiếc thương vì thời gian trôi nhanh và quy luật vô thường đến sớm với nam nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh.

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình - Ảnh 2.

Lê Phương đến thắp hương giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình.

Được biết, lúc sinh thời nghệ sĩ Quý Bình có mối quan hệ thân thiết và thậm chí anh còn có 8 năm tình cảm với Lê Phương. Năm 2016, trong gala Tình bolero phát sóng trên truyền hình, Quý Bình bị diễn viên Minh Luân "phanh phui" chuyện tình thời sinh viên với Lê Phương. Trước sự "khiêu khích" của đồng nghiệp, Quý Bình đành "khai thật" về mối tình này.

Quý Bình chia sẻ, anh và Lê Phương quen biết rồi yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Trong 8 năm đó, cả hai hiểu và đồng cảm với nhau, cả trên sân khấu lẫn trong cuộc sống. Cuộc tình kéo dài được 8 năm thì cả hai "đôi ngã chia ly", nhưng vì đã quá hiểu nhau nên cả hai vẫn là bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc cần. Điều đó được thể hiện bằng chính việc lúc sinh thời chính nghệ sĩ Quý Bình đã "làm mai" người bạn này cho Lê Phương.

Với Lê Phương, trước những tin đồn về chuyện tình cảm, cô cho rằng cô và Quý Bình dừng lại là một đôi tình nhân trên màn ảnh đã quá đủ, còn ngoài đời chỉ nên là bạn bè thân thiết. Sau chia tay, Lê Phương thấy thoải mái hơn vì không còn bị những cảm xúc riêng tư chi phối.

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình - Ảnh 3.

Quý Bình lúc sinh thời còn làm "ông mai" cho Lê Phương và chồng - ca sĩ Trung Kiên.

Về nghệ sĩ Quý Bình, anh sinh năm 1983, bên cạnh vai trò diễn viên, anh còn được biết đến ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ, MC, người mẫu... Anh là gương mặt nổi bật ở lĩnh vực phim truyền hình phía Nam như: Nữ bác sĩ, Cá rô anh yêu em, Chuyện tình công ty quảng cáo ... đồng thời hoạt động sôi nổi ở mảng sân khấu.

Nam nghệ sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng như: Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc năm 2008, Nam diễn viên xuất sắc giải Cánh diều vàng 2012, Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2017... Ngoài đóng phim, anh còn lấn sân âm nhạc, ra mắt 1 số sản phẩm và đoạt Quán quân Tình Bolero 2016. Quý Bình cũng đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Vợ chồng Lê Phương tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà NộiVợ chồng Lê Phương tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà Nội

GĐXH - Vợ chồng Lê Phương mới đây đã ra Hà Nội công tác và đón không khí Tết sớm. Cô chia sẻ được trải nghiệm những món ăn ngon và phong cảnh đẹp.

