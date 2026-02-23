Đóng phim Tết vượt 200 tỷ, Văn Mai Hương, Lyly, Pháo tự nhận là 'nạn nhân' của Trấn Thành?

Sau khi tạo nên sức hút mạnh mẽ tại phòng vé với các kỷ lục doanh thu mới, "Thỏ ơi!!" tiếp tục giữ nhiệt khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả về kịch bản giàu chiều sâu, tiết tấu kịch tính và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên. Bên cạnh những tràng cười, phim còn gây ấn tượng bởi các phân đoạn tâm lý căng thẳng, thậm chí khiến người xem "thót tim" nhưng vẫn không thể rời mắt.

Lấy bối cảnh những mối quan hệ tưởng chừng yên ấm trong xã hội hiện đại, "Thỏ ơi!!" theo chân các nhân vật khi họ buộc phải tháo bỏ "lớp mặt nạ" cảm xúc để đối diện với tổn thương, dối trá và sự thật trong tình yêu, hôn nhân. Phim đan xen yếu tố hài hước và drama, tạo nên hành trình vừa giải trí vừa nhiều suy ngẫm. Các diễn viên trẻ trong vai diễn điện ảnh đầu tay của mình nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả và cả giới chuyên môn, trong đó phải kể đến quá trình hướng dẫn diễn xuất của đạo diễn Trấn Thành đã hỗ trợ rất nhiều. Cũng vì vậy mà không ít khán giả phải bật cười trước lời chia sẻ "đầy nước mắt" của LyLy, Pháo, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam trong tập BTS vừa được ê-kíp ra mắt: "Tôi là nạn nhân của đạo diễn Trấn Thành".

Pháo là nhân tố lạ trong phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành.

Là hai ca sĩ với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng từ phần nhạc đến hình ảnh, Văn Mai Hương và LyLy đều đã quen với việc quay hình trong MV. Tuy nhiên, phim điện ảnh lại là một thử thách hoàn toàn mới, LyLy chia sẻ: "Bình thường mình đi quay MV ca nhạc, mọi thứ khá là đơn giản nên mình nghĩ phim điện ảnh cũng tương tự và vui. Nhưng thực tế lại khác biệt hơn rất nhiều".

Riêng với Văn Mai Hương, việc góp mặt trong dự án điện ảnh đầu tay đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng những bài học quý giá. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Anh Thành đặt ra rất nhiều yêu cầu cho diễn viên, liên tục thị phạm và góp ý để cảm xúc được chuyển hóa một cách tự nhiên nhất, diễn như không diễn. Đó thực sự là những thử thách không hề dễ dàng với một người mới chạm ngõ điện ảnh như Hương".

Trước những tin đồn rằng làm diễn viên là một công việc nhẹ nhàng, luôn trong giao diện xinh đẹp, rapper Pháo đã có những "cải chính". Bởi khi tham gia vào "Thỏ ơi!!", cô chia sẻ: "Lần nào xuất hiện Pháo cũng trong giao diện thương tích, bị xô xát. Ở nhà làm công chúa của ba mẹ quen rồi nên chỉ cần ai hơi to tiếng là sẽ khóc". Thậm chí có những hôm Pháo ăn không ngon, ngủ không yên, luôn trong trạng thái thất thần vì lo lắng cho vai diễn.

Trấn Thành thị phạm rất tỉ mỉ với Văn Mai Hương.

Nói về các sự lựa chọn của mình, Trấn Thành dành khá nhiều nhận xét tích cực cho các bạn diễn viên trẻ. Anh tiết lộ, sau khi quay xong "Bộ tứ báo thủ", anh dự định không làm việc với nhiều diễn viên tay ngang nữa. Nhưng tới "Thỏ ơi!!" anh lại chọn tận 4 diễn viên trẻ, bên cạnh Quốc Anh đã có nhiều kinh nghiệm. Nhưng LyLy đã chịu khó đến mức Trấn Thành muốn gọi cô là "Lỳ lỳ", vì rất kiên trì trong từng cảnh quay để đem đến kết quả tốt nhất. Trấn Thành tiếp tục nhìn thấy trong Pháo nhiều chiều sâu nội tâm để có thể hóa thân thành Nhật Hạ - một nhân vật khiến khán giả phải vừa thương vừa giận.

Đạo diễn đặc biệt dành nhiều kỳ vọng cho Văn Mai Hương, rằng cô là một ca sĩ rất có triển vọng làm diễn viên, khi cô thành công thể hiện một nhân vật tuy thô lỗ nhưng lại chiếm được cảm tình của khán giả. Trường hợp "khó nhằn" nhất của Trấn Thành hẳn là Vĩnh Đam, nam người mẫu sinh năm 2004 vừa gia nhập thị trường điện ảnh. Đạo diễn Trấn Thành cho biết anh đã phải tích cực "nạp pin" cho nam chính "Thỏ Ơi!!" để Vĩnh Đam có thể tự phát ra năng lượng. Và cuối cùng anh cũng thành công, sau khi xem thành quả cuối cùng và nhận xét Vĩnh Đam chỉ mới 22 tuổi nhưng đã thể hiện thành một người đàn ông trưởng thành có gia đình và những góc khuất bí mật trong lòng.

Nam đạo diễn tuổi Mão muốn có một thước phim "đời" và chân thật nhất.

Bản thân đạo diễn Trấn Thành cũng có những suy tư riêng về "Thỏ ơi!!" và hành trình điện ảnh. Anh chia sẻ, bản thân luôn mong muốn góp sức mang đến những phát hiện diễn xuất mới, trẻ và tiềm năng để ngày càng được khai thác. "Tôi là người thích tìm tòi, khám phá trong chính các lĩnh vực mình theo đuổi. Nếu làm được điều đó thì tôi sẽ rất vui, hy vọng năm nay cũng không phải là ngoại lệ", đạo diễn Trấn Thành bày tỏ.

Bên cạnh đó, nam đạo diễn cho hay - mỗi diễn viên của "Thỏ ơi!!" đều mang đến một màu sắc và nguồn năng lượng khác nhau, nhưng tất cả đều được kết nối và dung hòa tại một điểm chạm: tình yêu thương. Trấn Thành mong rằng đó cũng chính là điều mà khán giả sẽ cảm nhận rõ rệt khi ra rạp xem "Thỏ ơi!!" vào mùng một Tết 2026.

Hậu trường phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành.