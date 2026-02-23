Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Sự ra đi đột ngột của Quý Bình cách đây một năm từng khiến showbiz Việt chấn động, bởi anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ lẫn sân khấu kịch, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng. Một năm từ ngày diễn viên Quý Bình qua đời, bạn bè và khán giả vẫn chưa nguôi nỗi tiếc thương. Cách đây vài giờ, Trương Nam Thành - đồng nghiệp thân thiết nhiều năm của cố diễn viên Quý Bình đã có những chia sẻ xúc động.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Trương Nam Thành đăng tải hình ảnh vợ chồng anh đến dâng hương kèm dòng tâm sự: "Mới đây mà đã tròn 1 năm ngày anh xa mọi người. Nay vợ chồng em dâng hương tưởng nhớ ngày giáp năm của anh. Mọi người vẫn còn nhớ anh nhiều lắm".

Trương Nam Thành và cố diễn viên Quý Bình là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết.

Những lời chia sẻ giản dị nhưng chan chứa tình cảm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động khi nhắc lại hình ảnh một Quý Bình hiền lành, tài năng và sống tình nghĩa.

Về tình bạn giữa Trương Nam Thành và NSƯT Quý Bình, được biết cả 2 có mối lương duyên quen biết từ năm 2010. Trương Nam Thành từng kể: "Lúc đó được tập diễn và tập hình thể để làm sao cho khớp với diễn viên lúc đó cũng là một điều Thành rất thích và đặc biệt hơn được gặp người anh đầu tiên trong nghề đó là diễn viên Quý Bình cảm giác rất đặc biệt. Anh chỉ dạy nhiệt tình và những lúc giải lao có sự quan tâm, hỏi han từ anh mà em đây đỡ cảm thấy bỡ ngỡ.

Rồi những đêm diễn ra vở kịch, anh và Thành có nói chuyện với nhau, anh bảo sao em không thi vào trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh nếu được anh sẽ giới thiệu cho em đi cast một bộ phim vì anh thấy em phù hợp. Lúc đó anh Bình đang là vai chính của phim "Dù gió có thổi" nên được sự giúp đỡ mà Thành được tham gia vào bộ phim đầu tiên "Cuối đường băng ". Một kỉ niệm đẹp Thành xin mang theo suốt đời này".

Trương Nam Thành từng chia sẻ bức ảnh kỉ niệm cùng NSƯT Quý Bình.

Trương Nam Thành cũng kể về chuyện lúc NSƯT Quý Bình ốm: "Những ngày trước khi bệnh tình anh trở nặng, được về nhà anh, ăn bữa cơm gia đình với anh và anh ruột anh, cùng những điều ước nguyện mong muốn anh chóng mau qua khỏi và suy nghĩ tích cực để còn điều trị. Nhưng…".

Quý Bình qua đời vào trưa 6/3/2025 sau thời gian điều trị bệnh ung thư não, hưởng dương 42 tuổi. Trước khi mất, anh sống kín tiếng và ít chia sẻ về tình trạng sức khỏe.

Một năm trôi qua, thời gian có thể làm dịu đi phần nào nỗi đau, nhưng ký ức về Quý Bình vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người thân, bạn bè và khán giả. Bài đăng của Trương Nam Thành không chỉ là lời tưởng niệm dành cho một người bạn đã khuất, mà còn nhắc nhớ về giá trị của tình bạn, tình đồng nghiệp trong giới nghệ thuật - nơi ánh đèn sân khấu có thể tắt, nhưng những kỷ niệm và tình cảm chân thành thì vẫn ở lại.