Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý
GĐXH - Một năm sau ngày mất của Quý Bình, Trương Nam Thành có chia sẻ khiến nhiều người xúc động.
Sự ra đi đột ngột của Quý Bình cách đây một năm từng khiến showbiz Việt chấn động, bởi anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ lẫn sân khấu kịch, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng. Một năm từ ngày diễn viên Quý Bình qua đời, bạn bè và khán giả vẫn chưa nguôi nỗi tiếc thương. Cách đây vài giờ, Trương Nam Thành - đồng nghiệp thân thiết nhiều năm của cố diễn viên Quý Bình đã có những chia sẻ xúc động.
Cụ thể, trên trang cá nhân, Trương Nam Thành đăng tải hình ảnh vợ chồng anh đến dâng hương kèm dòng tâm sự: "Mới đây mà đã tròn 1 năm ngày anh xa mọi người. Nay vợ chồng em dâng hương tưởng nhớ ngày giáp năm của anh. Mọi người vẫn còn nhớ anh nhiều lắm".
Trương Nam Thành và cố diễn viên Quý Bình là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết.
Những lời chia sẻ giản dị nhưng chan chứa tình cảm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động khi nhắc lại hình ảnh một Quý Bình hiền lành, tài năng và sống tình nghĩa.
Về tình bạn giữa Trương Nam Thành và NSƯT Quý Bình, được biết cả 2 có mối lương duyên quen biết từ năm 2010. Trương Nam Thành từng kể: "Lúc đó được tập diễn và tập hình thể để làm sao cho khớp với diễn viên lúc đó cũng là một điều Thành rất thích và đặc biệt hơn được gặp người anh đầu tiên trong nghề đó là diễn viên Quý Bình cảm giác rất đặc biệt. Anh chỉ dạy nhiệt tình và những lúc giải lao có sự quan tâm, hỏi han từ anh mà em đây đỡ cảm thấy bỡ ngỡ.
Rồi những đêm diễn ra vở kịch, anh và Thành có nói chuyện với nhau, anh bảo sao em không thi vào trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh nếu được anh sẽ giới thiệu cho em đi cast một bộ phim vì anh thấy em phù hợp. Lúc đó anh Bình đang là vai chính của phim "Dù gió có thổi" nên được sự giúp đỡ mà Thành được tham gia vào bộ phim đầu tiên "Cuối đường băng ". Một kỉ niệm đẹp Thành xin mang theo suốt đời này".
Trương Nam Thành cũng kể về chuyện lúc NSƯT Quý Bình ốm: "Những ngày trước khi bệnh tình anh trở nặng, được về nhà anh, ăn bữa cơm gia đình với anh và anh ruột anh, cùng những điều ước nguyện mong muốn anh chóng mau qua khỏi và suy nghĩ tích cực để còn điều trị. Nhưng…".
Quý Bình qua đời vào trưa 6/3/2025 sau thời gian điều trị bệnh ung thư não, hưởng dương 42 tuổi. Trước khi mất, anh sống kín tiếng và ít chia sẻ về tình trạng sức khỏe.
Một năm trôi qua, thời gian có thể làm dịu đi phần nào nỗi đau, nhưng ký ức về Quý Bình vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người thân, bạn bè và khán giả. Bài đăng của Trương Nam Thành không chỉ là lời tưởng niệm dành cho một người bạn đã khuất, mà còn nhắc nhớ về giá trị của tình bạn, tình đồng nghiệp trong giới nghệ thuật - nơi ánh đèn sân khấu có thể tắt, nhưng những kỷ niệm và tình cảm chân thành thì vẫn ở lại.
GĐXH - Tết năm nay của vợ chồng NSND Công Lý diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm cúng. Gia đình "cô Đẩu" nhận được những tình cảm, thăm hỏi yêu thương từ gia đình lẫn bạn bè thân thiết.
GĐXH - Á hậu Thủy Tiên và các người đẹp Miss Universe 'tan chảy' bởi nụ cười, biểu cảm đáng yêu của bé Harley - con gái H'Hen Niê.
GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên gạo cội thực sự đang là điểm sáng và khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện nhân văn.
GĐXH - Trong tập 1 "Bước chân vào đời", Thương có hoàn cảnh éo le nhưng vẫn được Quân theo đuổi.
GĐXH - Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước Lam Anh, đó là lý do khiến anh theo đuổi cô nàng.
GĐXH - Trong tập phía sau hậu trường mới nhất, các diễn viên trong phim điện ảnh Tết 2026 "Thỏ ơi!!" đã hé lộ bản thân chính là "nạn nhân của đạo diễn Trấn Thành".
GĐXH - Trấn Thành hiện tại đang gây sốt với phim Tết "Thỏ ơi" có doanh thu vượt mốc 200 tỷ. Điểm thú vị trong phim chính là những câu chuyện từ chính trải nghiệm thực tế của nam đạo diễn tài năng này.
Nàng hậu đã đóng 3 dự án trăm tỷ của Trấn Thành, khẳng định tiềm năng diễn xuất đằng sau gương mặt xinh đẹp được cả nước công nhận.
GĐXH - Mới đây, Trấn Thành đăng tải thông báo liên quan đến tình trạng bị quay lén và phát tán nội dung phim Thỏ ơi trên mạng xã hội.
GĐXH - Sau một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đặc biệt là dấu ấn mạnh mẽ với vai Ngân trong bộ phim truyền hình "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền có một cái Tết với nhẹ nhàng và nhiều niềm hạnh phúc.
GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.