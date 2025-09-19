Tôn vinh áo dài trên bờ biển Vĩnh Hy

6 ngày trước

GĐXH - Áo hở lưng một trong những chiếc áo được thiết kế táo bạo để khoe được nét quyến rũ, những đường cong mềm mại trên cơ thể của người phụ nữ. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng lại kém trang nhã.