Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia nỗi đau

Trong những ngày này, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội đang có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiết thực kỷ niệm 64 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2025) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam.

Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc và môi trường/ Binh chủng Hóa học phối hợp với Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày vì nạn nhân da cam/dioxin.

Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường lan tỏa kết nối giữa một số doanh nghiệp hảo tâm với các nạn nhân da cam tại khu vực Hà Nội, chia sẻ những khó khăn và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho nạn nhân da cam. Tham gia sự kiện có nhiều đại biểu đến từ nhiều cơ quan, tổ chức cùng sự có mặt của 20 gia đình nạn nhân da cam đang sinh sống tại Hà Nội.

Thượng tá Trần Đức Hùng - Phó giám đốc Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) phát biểu tại sự kiện



Chất độc da cam đã gây ra hậu quả y học và sinh học lâu dài đối với sức khỏe con người, không những đối với các cựu chiến binh Việt Nam đã từng tham gia chiến tranh, mà còn cả thế hệ thứ 2, thứ 3 là con em của những người đã bị phơi nhiễm. Thậm chí, cả những trẻ em sống trong vùng bị nhiễm chất độc hóa học cũng có các biểu hiện bệnh lý.

Theo thống kê, hiện cả nước có 4,8 triệu người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, trong đó 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3 và 6.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 4 cần được hỗ trợ.

Theo chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết: Từ năm 2024 đến hết 6 tháng đầu năm 2025, toàn hệ thống Hội đã vận động được hơn 773 tỷ 167 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nguồn lực quý báu này được sử dụng để hỗ trợ sinh kế, xây mới và sửa chữa nhà, phục hồi chức năng, tặng quà vào dịp lễ, Tết… giúp các nạn nhân có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động lần này thể hiện sự quan tâm đến các nạn nhân da cam cũng như là dịp để các mạnh thường quân hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, hướng dẫn gia đình nạn nhân da cam Việt Nam một số việc làm đơn giản để giúp họ có thêm sinh kế trong tương lai.

Khu trưng bày ảnh tư liệu về các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân da cam/dioxin