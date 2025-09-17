Mới nhất
Hủy nổ thành công bom hơn 2 tạ còn nguyên kíp

Thứ tư, 09:53 17/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Lực lượng chức năng xác định đây là bom phá MK-82 (500LBS) được thả xuống trong chiến tranh, đường kính 27,4cm, dài 155cm, nặng 226kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom có sức công phá lớn.

Ngày 17/9, lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp các lực lượng chức năng hủy nổ thành công một quả bom nặng khoảng 226kg còn nguyên kíp nổ, sót lại sau chiến tranh.

Hủy nổ thành công bom còn nguyên kíp nổ nặng 226kg tại Nghệ An - Ảnh 1.

Lực lượng công binh xác định đây là bom phá MK-82 (500LBS) do Mỹ thả xuống trong chiến tranh, đường kính 27,4cm, dài 155cm, nặng 226kg, còn nguyên kíp nổ.

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 15/9, trong quá trình đào hồ bể nước phòng cháy chữa cháy tại công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo sinh viên Lào của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (khối 23, phường Thành Vinh), công nhân phát hiện một vật thể kim loại hình trụ nghi là bom rồi báo chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh phong tỏa hiện trường, cảnh báo người dân, đồng thời bố trí lực lượng canh gác 24/24h để bảo đảm an toàn.

Qua xác minh, lực lượng công binh xác định đây là bom phá MK-82 (500LBS) do Mỹ thả xuống trong chiến tranh, đường kính 27,4cm, dài 155cm, nặng 226kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom có sức công phá lớn, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm.

Lực lượng công binh vô hiệu hóa ngòi nổ, vận chuyển quả bom đến bãi hủy nổ tại khe Trạng, thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng (Nghệ An) và tiến hành tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Hủy nổ thành công bom còn nguyên kíp nổ nặng 226kg tại Nghệ An - Ảnh 2.Hủy nổ an toàn 244 vật liệu nổ trục vớt từ lòng sông Đà

Sáng 27/5, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tiến hành hủy nổ bom, mìn, vật nổ tồn sót sau chiến tranh được dò gỡ, trục vớt tại khu vực hạ lưu sông Đà (đợt 1).

Vũ Đồng
Top