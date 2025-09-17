Hủy nổ thành công bom hơn 2 tạ còn nguyên kíp

Ngày 17/9, lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp các lực lượng chức năng hủy nổ thành công một quả bom nặng khoảng 226kg còn nguyên kíp nổ, sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng công binh xác định đây là bom phá MK-82 (500LBS) do Mỹ thả xuống trong chiến tranh, đường kính 27,4cm, dài 155cm, nặng 226kg, còn nguyên kíp nổ.

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 15/9, trong quá trình đào hồ bể nước phòng cháy chữa cháy tại công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo sinh viên Lào của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (khối 23, phường Thành Vinh), công nhân phát hiện một vật thể kim loại hình trụ nghi là bom rồi báo chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh phong tỏa hiện trường, cảnh báo người dân, đồng thời bố trí lực lượng canh gác 24/24h để bảo đảm an toàn.

Qua xác minh, lực lượng công binh xác định đây là bom phá MK-82 (500LBS) do Mỹ thả xuống trong chiến tranh, đường kính 27,4cm, dài 155cm, nặng 226kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom có sức công phá lớn, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm.

Lực lượng công binh vô hiệu hóa ngòi nổ, vận chuyển quả bom đến bãi hủy nổ tại khe Trạng, thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng (Nghệ An) và tiến hành tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.