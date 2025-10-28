Huyền Lizzie: Mẹ đơn thân, tự lập kinh tế và hạnh phúc

Từng là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội, Phan Minh Huyền hay còn gọi là Huyền Lizzie sở hữu nét đẹp trong trẻo, nụ cười tươi và ánh mắt ngọt ngào khiến khán giả yêu mến ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên màn ảnh. Năm 2014, cô kết hôn cùng doanh nhân Lynh Hoàng sau thời gian dài hẹn hò. Một năm sau, cô hạ sinh con trai đầu lòng - bé Nem. Làm mẹ trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời nữ diễn viên, mang đến cho cô nhiều cảm xúc và góc nhìn mới về hạnh phúc.