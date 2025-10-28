Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Huyền Lizzie: Mẹ đơn thân, tự lập kinh tế và hạnh phúc

Thứ ba, 14:50 28/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau ly hôn, Huyền Lizzie không chỉ gây ấn tượng với vai trò diễn viên mà còn khẳng định vị thế trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

- Ảnh 1.

Từng là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội, Phan Minh Huyền hay còn gọi là Huyền Lizzie sở hữu nét đẹp trong trẻo, nụ cười tươi và ánh mắt ngọt ngào khiến khán giả yêu mến ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên màn ảnh. Năm 2014, cô kết hôn cùng doanh nhân Lynh Hoàng sau thời gian dài hẹn hò. Một năm sau, cô hạ sinh con trai đầu lòng - bé Nem. Làm mẹ trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời nữ diễn viên, mang đến cho cô nhiều cảm xúc và góc nhìn mới về hạnh phúc.

- Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau hai năm ly thân, Huyền Lizzie chính thức ly hôn vào năm 2019. Cô từng chia sẻ rằng không hối tiếc, bởi “đã từng hạnh phúc thật sự” và lựa chọn bước tiếp với tâm thế nhẹ nhõm.

- Ảnh 3.

Sau ly hôn, Huyền Lizzie dành toàn bộ thời gian cho công việc và sự phát triển bản thân. Cô trở lại với phim ảnh, đồng thời khẳng định vị trí vững chắc trong làng giải trí. Nữ diễn viên tậu xe sang sau những năm nỗ lực không ngừng.

- Ảnh 4.

Sau khi ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình, Huyền Lizzie không chỉ được nhắc đến với nhan sắc rạng rỡ mà còn với lối diễn tự nhiên, mang lại cảm xúc chân thật cho người xem

- Ảnh 5.

Không dừng lại ở diễn xuất, Huyền Lizzie còn trở thành CEO của hai thương hiệu thời trang và mỹ phẩm. Cô xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin, dám sống theo cách của riêng mình.

- Ảnh 6.

Dù chia tay, cô vẫn giữ mối quan hệ văn minh với chồng cũ, thường đưa con trai về thăm nhà nội trong các dịp lễ Tết. Cách ứng xử tinh tế giúp Huyền Lizzie nhận được nhiều sự trân trọng.

- Ảnh 7.

Căn hộ phong cách Hàn Quốc, xe sang và những món đồ hiệu không chỉ là vật chất mà là minh chứng cho nỗ lực và hành trình tự lập đầy kiên cường của cô.

- Ảnh 8.

Sau nhiều năm nỗ lực, Huyền Lizzie gặt hái thành công cả trong nghệ thuật lẫn kinh doanh.

- Ảnh 9.

Cô nói rằng bản thân không còn chịu áp lực phải kết hôn hay tìm kiếm tình yêu. Sau nhiều sóng gió, điều Huyền Lizzie trân trọng nhất bây giờ là sự bình yên trong tâm hồn.

- Ảnh 10.

Dù lịch trình làm việc dày đặc, Huyền Lizzie vẫn luôn dành thời gian cho con trai. Hai mẹ con thường cùng nhau đi dạo, xem phim, hoặc nấu ăn vào cuối tuần những khoảnh khắc giản dị nhưng là “kho báu” trong hành trình làm mẹ của nữ diễn viên.

- Ảnh 11.

Song song đó, nữ diễn viên chăm chỉ rèn luyện hình thể, hướng đến phong cách gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ từng trải và yêu bản thân.

- Ảnh 12.

Huyền Lizzie của hiện tại là hình ảnh người phụ nữ tự do, chủ động và hạnh phúc với chính mình – một minh chứng rằng, khi dám sống thật và kiên định, phụ nữ có thể tỏa sáng ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời.

 

An Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện nữ ca sĩ đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bị tung tin đồn thất thiệt đã "qua đời", nghệ sĩ Việt Hương đã bày tỏ sự bức xúc, nhưng cách ứng xử sau đó của nữ diễn viên hài lại khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi bất ngờ...

Du khách thích thú với trải nghiệm xin chữ, tự viết thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Du khách thích thú với trải nghiệm xin chữ, tự viết thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều du khách thích thú với gian hàng trải nghiệm thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà "xả" ảnh cưới lãng mạn kèm dòng chia sẻ khiến fan không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” – nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.

Hộp phấn 21 năm giữa Hữu Châu và Lương Thế Thành

Hộp phấn 21 năm giữa Hữu Châu và Lương Thế Thành

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 21 năm qua, Lương Thế Thành vẫn giữ hộp phấn má hồng được nghệ sĩ Hữu Châu tặng thuở mới vào nghề, kỷ vật nhỏ nhưng chứa đựng tình đồng nghiệp sâu nặng.

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra từ ngày 15 đến 20/11 trên toàn quốc, trong đó có chiếu miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”.

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phim "Gió ngang khoảng trời xanh" có sự góp mặt của diễn viên Phương Oanh đạt hơn 6,2 triệu khán giả đã theo dõi trong 7 ngày qua trên sóng và các nền tảng số của VTV.

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 77

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 77

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sáng 28/10, truyền thông đưa tin diễn viên Hứa Thiệu Hùng – gương mặt quen thuộc điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.

Xem nhiều

Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư

Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư

Giải trí

GĐXH - Người đẹp Hoàng Tú Quỳnh gây thương nhớ với khán giả trong đám cưới Đỗ Thị Hà bởi sắc vóc cùng nụ cười tỏa nắng.

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Giải trí
Con gái Việt Hương trên phim hé lộ tình cảm 9 năm với bạn trai Việt kiều, chia sẻ bí quyết yêu lâu không tan vỡ

Con gái Việt Hương trên phim hé lộ tình cảm 9 năm với bạn trai Việt kiều, chia sẻ bí quyết yêu lâu không tan vỡ

Giải trí
Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Giải trí
Danh hài từng đi phục vụ bàn giờ làm chủ khách sạn, tuổi 44 lập sẵn di chúc

Danh hài từng đi phục vụ bàn giờ làm chủ khách sạn, tuổi 44 lập sẵn di chúc

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top