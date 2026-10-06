Huyền Lizzie suýt không được chọn đóng cùng Duy Hưng vì quá sang chảnh

Khác với hình ảnh sang chảnh, thời trang trong Chúng ta của 8 năm sau hay Cách em một milimet, tới đây, Huyền Lizzie sẽ có màn thay đổi "lột xác" khi hóa thân thành phụ nữ nông thôn lam lũ và có cuộc sống éo le trong phim Căn nhà không mái che.

Trong phim, Huyền Lizzie vào vai Hạnh, là phụ nữ bán rau ngoài chợ, tảo tần nuôi hai con Thơ và Khang, cuộc sống luôn bị đè nặng bởi cơm áo, nợ nần và những bất an trong gia đình.

Huyền Lizzie và các diễn viên nhí.

Huyền Lizzie cho biết, ngay khi nhận kịch bản, cô đọc một mạch 15 tập đến tận tối khuya vì quá hay và xúc động. Nhưng đây là dạng vai cô chưa từng làm bao giờ nên cũng khá băn khoăn, lo lắng. Vì thế, Huyền Lizzie đã dành một tháng học diễn xuất để ra chất phụ nữ nông thôn.

Tuy nhiên, trong quá trình quay, dù đã hóa trang, ăn mặc giản dị nhưng Huyền Lizzie vẫn bị đạo diễn "chê" xinh quá, không hợp với tạo hình nhân vật. Để làm xấu hơn, Huyền Lizzie tạo thêm vết bớt ở mặt.

Huyền Lizzie vào vai Hạnh, là phụ nữ bán rau ngoài chợ, tảo tần nuôi hai con.

Qua đoạn trailer của phim, dù tạo hình khổ sở, lam lũ nhưng Huyền Lizzie vẫn còn mang dáng dấp thành thị. Trao đổi thêm với phóng viên Gia đình và Xã hội, đạo diễn Bùi Tiến Huy đánh giá cao sự hóa thân, không ngại xấu, ngại khổ của Huyền Lizze. Nhưng anh cũng thừa nhận, chỉ tạo hình thôi thì chưa đủ. Để ra chất nhân vật còn nằm ở nét diễn, thần thái. "Huyền từng thành công với dạng vai phụ nữ sang chảnh nên với sự thay đổi này có thể lúc đầu khán giả sẽ chưa quen ngay được", đạo diễn Bùi Tiến Huy nói.

Huyền Lizzie từng lo lắng ngoại hình của cô không phù hợp vào vai phụ nữ nông thôn.

Chia sẻ thêm về sự lựa chọn Huyền Lizzie cho vai nữ chính, đạo diễn Bùi Tiến Huy cho biết: "Vai Hạnh ban đầu vốn không phải dành cho Huyền. Chúng tôi đã mời hai diễn viên khác, nhận kịch bản rồi nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng họ không sắp xếp được. Đang chưa biết nghĩ đến ai thì tôi nhớ ra Huyền. Diễn xuất của Huyền không phải là điều tôi lo lắng nhất mà ở chỗ, không biết bạn ấy có dám chịu khổ, có "ra" được nhân vật không khi Huyền vốn có ngoại hình sang trọng, thành thị quá. Huyền cũng hiểu nỗi lo lắng ấy nên ngoài học diễn xuất còn trang điểm rất nhẹ. Ở những góc cận, khán giả xem sẽ thấy rõ cả vết đồi mồi. Đến giờ thì tôi cho rằng lẽ ra phải nghĩ đến Huyền sớm hơn".

Đạo diễn Bùi Tiến Huy (trái) và đạo diễn Phạm Gia Phương.

Căn nhà không mái che xoay quanh hai gia đình Hạnh và Toản. Một bên gà trống nuôi con, một bên là mẹ đơn thân. Một cơ duyên đưa hai gia đình vốn chẳng liên quan bước vào cuộc sống của nhau. Phim không đơn thuần là chuyện rổ rá cạp lại mà còn là hành tringh của những con người xa lạ, vượt qua chướng ngại vật của định kiến xã hội và cảm xúc của những đứa trẻ khi bố mẹ quyết định đi bước nữa.

Phim lấy bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ khoảng những năm 2010, khi dấu ấn đô thị hóa chưa phủ dày. Đồi chè, chợ quê, nhà ba gian, bếp củi, đống rơm và những sinh hoạt quen thuộc tạo nên không gian đời sống của các nhân vật.

Căn nhà không mái che do Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương đạo diễn, có sự tham gia của NSND Lan Hương, Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương, Thu Hà cùng nhiều diễn viên nhí. Phim phát sóng lúc 20h các ngày thứ hai, ba, tư hàng tuần trên VTV3 từ 12/10.

Duy Hưng và Huyền Lizzie tái ngộ trong phim nối sóng 'Mùa hè năm ấy' GĐXH - Trong "Căn nhà không mái che" sắp lên sóng VTV3, Duy Hưng và Huyền Lizzie tái ngộ trong vai cặp vợ chồng "rổ rá cạp lại".