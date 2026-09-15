iPhone 18 có 4 màu, màu mới Đỏ Burgundy và Băng Thanh có gì đặc biệt?

Bốn màu sắc mới của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Theo thông tin đăng tải trên trang chủ Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay có 4 tùy chọn màu gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy. Đen và Bạc là hai gam màu quen thuộc, từng xuất hiện ở nhiều thế hệ iPhone Pro trước đây, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên sự trung tính, dễ phối cùng phụ kiện. Băng Thanh và Đỏ Burgundy là hai màu mới, tạo nên phần khác biệt lớn nhất của bảng màu năm nay so với thế hệ iPhone 17 Pro.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay có 4 tùy chọn màu: Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy. Ảnh: Apple

Cả bốn phiên bản màu đều được xử lý đồng bộ giữa mặt lưng kính và khung viền, nên khi nhìn tổng thể máy vẫn giữ được cảm giác liền khối, không bị lệch tông giữa các chi tiết.

Cách phối màu này không quá xa lạ với người theo dõi các đợt ra mắt iPhone những năm gần đây: giữ lại một vài màu trung tính quen thuộc, rồi bổ sung thêm màu mới để tạo điểm nhấn cho từng năm. Với iPhone 18 Pro Series, Đen và Bạc đóng vai trò lựa chọn nền, còn Băng Thanh và Đỏ Burgundy dành cho những ai muốn máy trông khác biệt hơn so với số đông.

Đỏ Burgundy và Băng Thanh, hai gam màu mới của năm nay

Trong bốn màu, Đỏ Burgundy là cái tên được nhắc tới nhiều nhất kể từ khi xuất hiện thông tin rò rỉ trên các diễn đàn công nghệ trước ngày ra mắt. Nhiều người dùng vẫn quen gọi đây là "đỏ tía" hoặc "đỏ mận" cho dễ nhớ. Đây là tông đỏ trầm, ngả nâu sẫm, khác với các phiên bản đỏ tươi (Product Red) mà Apple từng dùng cho một số dòng iPhone tiêu chuẩn.

Đỏ Burgundy là tông đỏ trầm pha ánh nâu, khác biệt với các phiên bản đỏ tươi từng xuất hiện trên iPhone trước đây. Ảnh: Apple

Băng Thanh mang sắc xanh be nhạt, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn giữ được độ sang trọng phù hợp với dòng Pro. Một tông pastel lạnh như vậy hiếm khi xuất hiện ở các thế hệ Pro Series trước đây, nên ngay khi công bố, Băng Thanh đã trở thành chủ đề bàn luận ở nhiều hội nhóm công nghệ trong nước.

Sau khi thông tin về màu sắc được công bố, nhu cầu tìm hiểu và đặt trước các sản phẩm mới ra mắt của dòng iPhone 18 tại thị trường trong nước cũng bắt đầu tăng. Nhiều người mua đang cân nhắc giữa việc chọn một màu an toàn như Đen, Bạc, hay thử một trong hai màu mới để tạo sự khác biệt.

Đặt trước nhận ưu đãi và cách chọn màu phù hợp

Ở thời điểm hiện tại, một số hệ thống bán lẻ trong nước đã bắt đầu nhận đặt trước cho cả bốn phiên bản màu. Hiện TopZone đã mở chương trình đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với mức cọc 1 triệu đồng, giao hàng từ ngày 18/9. Trong thời gian này, khách hàng có thể lựa chọn nhiều ưu đãi như trả chậm 0% lãi suất, giảm thêm đến 5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử, trợ giá đến 3 triệu đồng khi thu cũ đổi mới và nhận áo quà tặng dành cho 15.000 suất đầu tiên. Thông tin chi tiết về điều kiện áp dụng có thể được kiểm tra tại topzone.vn, cửa hàng TopZone gần nhất hoặc qua tổng đài 1900 9696 42.

Với những khách hàng còn phân vân giữa các màu, khoảng thời gian đặt cọc trước ngày mở bán chính thức là lúc để cân nhắc kỹ hơn. Ở một số đợt ra mắt trước, các màu được ưa chuộng thường hết hàng sớm ngay trong giai đoạn đầu, nên việc đặt trước cũng giúp khách hàng chủ động hơn về thời gian nhận máy.

Không có câu trả lời chung cho việc nên chọn màu nào, vì mỗi lựa chọn phục vụ một gu khác nhau. Người thường xuyên bọc ốp lưng, ít khi để lộ mặt sau máy có thể ưu tiên Đen hoặc Bạc, vừa dễ phối đồ vừa hạn chế lộ vết trầy xước theo thời gian. Ngược lại, ai muốn máy nổi bật khi cầm trên tay, ít dùng ốp lưng, thì Đỏ Burgundy hoặc Băng Thanh sẽ phù hợp hơn, vì đây là hai màu được thiết kế để trở thành điểm nhấn của cả bộ máy.

Một yếu tố khác cũng đáng cân nhắc là mức độ phổ biến của từng màu. Những màu mới ra thường được đặt mua nhiều trong giai đoạn đầu, kéo theo khả năng chậm giao hàng nếu đặt trễ. Trong khi đó, Đen và Bạc thường có nguồn hàng ổn định hơn trong suốt vòng đời sản phẩm, phù hợp với người không muốn chờ đợi lâu.

Doanh nghiệp tự giới thiệu