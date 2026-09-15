Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 15 - 20/9/2026: Có khu dân cư bị cúp điện gần 14 tiếng/ngày để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 15 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 15 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 15 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần phường Khánh hậu Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 01:16:00 ngày 15/09/2026 đến 02:12:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần xã mỹ an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu tái định cư An Vĩnh Ngãi, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Nam, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần đường TL 833 đường Mai Bá hương phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 10:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KDC Bình Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Minh Châu, một phần đường Lê Văn Khuyên, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Cửu Vân, PLA, đường Phạm Văn Thành, đường Hoàng Anh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Việt Thanh, đường Hồ Văn Long, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Một phấn ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ Cty TNHH MTV Tân Uy Đạt (100kVA)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 08:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Trung tâm Thuỷ Lợi và Nước Sạch (khu vực Cầu Cây Gáo)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ hệ thống đo đếm Công ty TNHH Hiền Nguyễn (Hiền Nguyễn 2)

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Chế biến Gỗ Hưng Phát Long An và Chi nhánh - Công ty TNHH Chế biến Gỗ Hưng Phát Long An, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thanh Chung (PB06020026 548001) và Nguyễn Thanh Chung (PB06020018 542001), ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 10:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trịnh Văn Ban (PB06020015947001), ấp 6, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH TMDV Khánh Hưng LA, ấp 6, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 14:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Cơ Sở sản xuất Linh Kiện điện tử 79, Phường Long An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 08:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch Vụ Vinfat, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/09/2026 đến 10:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH TOCCOO (TBA Trần Thị Mai 2), ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Đầu Tư Việt Thái An, ấp Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: 1 phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 15/09/2026 đến 03:33:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 12:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty Tư Lá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 13:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 16:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực từ đầu đường Trần Thị Non đến đường Đ.T14 đến ngã 3 đường Hóc Hưu, một phần Ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ KDC Phước Lý Năm Sao, ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ KDC Phước Lý Năm Sao, ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 08:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ KDC Phước Lý Năm Sao, ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ đầu đường Nguyễn Thị Chanh đến đường Phạm Thị Kiều, một phần Ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường Lộ 817, ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 09:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lộ 817, ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 14:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 819 từ Cầu 79 ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa đến Cầu Thanh Niên , ấp Tân Lập 7, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 16/09/2026 đến 07:15:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 16/09/2026 đến 07:15:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4, ấp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai, Xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 819 từ Cầu 79 ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa đến Cầu Thanh Niên , ấp Tân Lập 7, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 09:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 mét xã Tân Thạnh, ấp Hải Hưng, Kênh Đạo xã Nhơn Hoà Lập, ấp Nhơn Hoà, Hoà Hưng, ấp Giồng Dung, Phước Cường, xã Hậu Thạnh. - Một phần ấp 3, 4, 5, 6, 7, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần Ấp 6, 7, 8 Nhựt Chánh, xã Bình Đức,

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 15/09/2026 đến 10:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast ấp chánh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh cơ sở Lưu Luyến ấp chánh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/09/2026 đến 10:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH In Gresea ấp 4 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Ô Tô Út và Cty TNHH TĐH Sơn Vũ ấp 7B xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SXTM Đại Thành Lộc xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 10:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công Ty TNHH Quân Phúc xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đồ gỗ mỹ nghệ Sóc Bi Ấp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/09/2026 đến 10:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Dệt may SXTM Quán Thành xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhánh Bến Lức Ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 17/09/2026 đến 12:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tân Long An Ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 12:10:00 ngày 17/09/2026 đến 13:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thịnh Hưng Hải Phòng Ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/09/2026 đến 15:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Prodezi Long An Ấp 6 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Phát triển Sản Xuất và Thương Mại Tân Thành Phát ấp 4 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 10:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nhựa Hưng Phát ấp 4 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An ấp 5 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: 1 phần xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 03:25:00 ngày 15/09/2026 đến 03:43:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Do thời tiết cực đoan - Sét





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hưng xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Điền xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, 7 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 15:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Đường tỉnh 819 từ Cầu 79 đến Cầu Thanh Niên - Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 16/09/2026 đến 07:15:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Đường tỉnh 837B xã Tân Thạnh từ Cầu Bảy Thước đến giáp ranh xã Nhơn Hòa Lập. - Ấp 5, 6, 7 xã Nhơn Hoà Lập. - Ấp Bắc Hoà, Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh. - Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 819 từ Cầu 79 đến Cầu Thanh Niên - Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:45:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Đường tỉnh 837B xã Tân Thạnh từ Cầu Bảy Thước đến giáp ranh xã Nhơn Hòa Lập. - Ấp 5, 6, 7 xã Nhơn Hoà Lập. - Ấp Bắc Hoà, Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh. - Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 17/09/2026 đến 16:45:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 837 – Từ Cầu Tân Lập đến Cầu Bùi Cũ - Một phần Ấp 1, 2, 3, xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Đỗ Văn Bốn và một phần Ấp Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh; Ấp Năm Ngàn, Kênh Bùi, Tân Ninh, Tân Thành, xã Nhơn Ninh; tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 19/09/2026 đến 05:40:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh từ Đường tình 837 Cầu Cà Nhíp đến giáp ranh xã Nhơn Hòa Lập. Đường tỉnh 837 - Ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường tỉnh 837 – Từ Cầu Tân Lập đến Cầu Bùi Cũ - Một phần Ấp 1, 2, 3, xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Đỗ Văn Bốn và một phần Ấp Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh; Ấp Năm Ngàn, Kênh Bùi, Tân Ninh, Tân Thành, xã Nhơn Ninh; tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 19/09/2026 đến 17:40:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 09:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 09:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tấn Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ, Ấp Bình Hòa, ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, ấp Bình Lợi, ấp Bình Thạnh, ấp Bình Hòa, ấp Thuận Lợi,xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Đường vô trân khu dân cư An Ninh Tây, Ấp An Thạnh, xã An Ninh, khu vực trạm T6 KDC An Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đi Gò Sao Tân Phú, Một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T20 Nr Gò Sao (ông Bóc)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 15:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Gò Sao Tân Phú, Một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T25 Nr Gò Sao (ông Tài)

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường trên KDC Hiệp Hòa, một phần Khu vực 4 xã Hiệp Hòa, khu vực nhánh rẽ KDC Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường từ trường học Ấp 2 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Mỹ Quý Đông, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T4 Nr Truong hoc ap 2 MQĐ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 08:40:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt 1 FCO trạm T12 Trường Học Mỹ Quý Đông, khu vực trạm T13 Nr truong hoc ap 2 MQĐ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:40:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường từ Ấp 3 ra kênh Mỹ Quý Đông, một phần ấp Mỹ Quý Đông, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T11 Nr Giồng Điều 2

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Ấp 3 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Mỹ Quý Đông, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T22 UB-Ấp 2 MQĐ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 14:20:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đan biên giới, một phần ấp Cốc Rinh, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T289 Nr Đường Biên Giới

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 17/09/2026 đến 15:50:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đan biên giới, một phần ấp Vinh, Xã Đông Thành, khu vực trạm T216 Nr Đường Biên Giới

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường trên KDC Hiệp Hòa, một phần Khu vực 2, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T8 Nr Chợ Hiệp Hòa (T7/1)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 09:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Khu vực Kênh 19-5, ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Kênh 2-9, ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Lương Thực Long An: ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Nhà Thờ Tân Đông, ấp Tân Đông - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: XN Chế Biến Lương Thực Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 13:45:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 16/09/2026 đến 14:55:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 16/09/2026 đến 16:20:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/09/2026 đến 09:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 13:45:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/09/2026 đến 10:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/09/2026 đến 11:15:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/09/2026 đến 13:45:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/09/2026 đến 15:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 19/09/2026 đến 16:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 14:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chứa, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Hưng Thạnh, Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh; một phần ấp: Ngã Tư, Ba Gò, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cập kên Sông Trăng, kênh T9, kên T11 và kên Cái Cỏ, một phần ấp: Hưng Hà, Sông Trăng, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ cắt LBFCO NR HKD Nguyễn Minh Hưng ấp Cầu Kinh xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Việc, Cầu Hàng, xã An Lục Long, Ấp Bình Lục, Bình Phước, Tân Nho, Tân Châu, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân, Trường Xuân, Bình Lục, Tân Nho, ấp Hiệp Thạnh, ấp Gia Thạnh xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 19/09/2026 đến 18:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Việc, Cầu Hàng, xã An Lục Long, Ấp Bình Lục, Bình Phước, Tân Nho, Tân Châu, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/09/2026 đến 18:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thạnh, ấp Gia Thạnh, Bình Hạp xã Tầm Vu, xã Vĩnh Công, ấp Vĩnh Xuân, ấp Dương Xuân Hội xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/09/2026 đến 18:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Xuân, Tân Xuân xã Tầm Vu, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/09/2026 đến 18:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện