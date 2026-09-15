Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 15 - 20/9/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng cao

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Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 15 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 15 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 15 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh





KHU VỰC: Khu phố 21 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 3 phường Tân Ninh Khu phố 1, 5 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khu phố Tân Phước phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 13 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Ninh Tân phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 12 phường Tân Ninh Khu phố 18 phường Tân Ninh Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh Khu phố 4 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 12 phường Tân Ninh; khu phố Hiệp Tân phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Chi Nhánh Cửa Hàng Xăng Dầu Khánh Linh - Cty TNHH Trạm Xăng Dầu Thiện Nga Công ty cổ phần môi trường công nghiệp An Huy VNC Tây Ninh Cty CP Môi Trường Thái Tuấn Phạm Thị Nguyên Nhã

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Mộc Bắc Sơn Trần Hoàng Tiến Nhà Nghĩ 2 Nga Trần Thị Tươi Trường Mầm Non Thanh Phước CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIV

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Xóm Mới 1 phường Gò Dầu Trường THCS Thanh Phước Đội Quản lý Thị Trường Số 8 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh CTy CP Cảng và Dịch Vụ Logistics VRG Thanh Phước Công Ty TNHH Phước Thành Nguyễn Văn Dũng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rộc B xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nguyễn Hoàng Dũng Bưu Điện Tỉnh Tây Ninh - Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam VNPT Tây Ninh Trường THCS Hiệp Thạnh Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thanh Hiếu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Khu phố An Bình phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố An Quới phường Trảng Bàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Lộc Tân, phường An Tịnh. Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận Hộ Kinh Doanh Dương Văn Cu Đèn đường Hưng Thuận Công ty TNHH Hiếu Oanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố An Bình, An Thới, An Đước, Tịnh Phong, Suối Sâu, Lộc Chánh phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố An Khương, An Phú, An Thành phường An Tịnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Tân An xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Phú xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Khu phố Thanh Trung Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Long xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Hàn tiện Trảng Lớn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Cơ sở Hữu Thời SĐT 0918383892

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/09/2026 đến 15:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm Thuỷ Lợi và Nước Sạch SĐT 0374509157

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Phước Tân SĐT 0908968677

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV XNK Túc Ngân; Hộ kinh doanh chế biến gỗ Thanh Hua

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng vận tải TM XNK Thành Khôi SĐT 0977777878

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Thiên Vân SĐT 0969998677

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/09/2026 đến 10:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa SĐT 0903765533

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Nông Sản Lê Khang SĐT 0986515303

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/09/2026 đến 15:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - XNK Tài Lộc Phát SĐT 0915266113

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Hoàng Lợi SĐT 0989687168

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Biên xã Tân Biên; ấp Cầu xã Thạnh Bình;

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Đông A, Hòa Đông B, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cầu xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Vương Hoài Bảo (trang trại chăn nuôi) SĐT 0918268909

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Phương Khánh Lê SĐT 0982304575

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt 3FCO TBA 250kVA HKD Nguyễn An Khương trụ 246C/6 tuyến 474TBI

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Thành





KHU VỰC: Khu phố Long Trung phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Trường Đức phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Đức Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH Minh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Xưởng Cưa Giang Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Bình phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Khương phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty CP Xi măng FiCo Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: UBND Phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/09/2026 đến 18:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Cầu





KHU VỰC: Ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bảo xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp