10 trạng thái mã số thuế và những điều người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Người nộp thuế cần hiểu rõ các trạng thái mã số thuế mới theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC để chủ động nắm bắt tình trạng pháp lý của mình để kịp thời phòng tránh các rủi ro phát sinh.

10 trạng thái mã số thuế và những điều người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 1.Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế

GĐXH - Cục Thuế lưu ý, người nộp thuế cần phân biệt rõ “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế”, đây là hai vấn đề khác nhau.

10 trạng thái mã số thuế và những điều người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 2.Những việc người nộp thuế cần làm ngay khi được cấp mã số thuế

GĐXH - Sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần kiểm tra ngay các thông tin: Tên người nộp thuế, mã số thuế, số định danh cá nhân hoặc thông tin giấy tờ pháp lý được ghi nhận trên hệ thống.

10 trạng thái mã số thuế và những điều người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 3.Giảm tới 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026, 2027

GĐXH - Mới đây, Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có thu nhập từ kinh doanh không quá 10 tỷ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

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