iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max giảm giá lần đầu sau gần 2 tháng mở bán

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max giảm giá

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Thông tin trên Phụ nữ mới, sau thời gian đầu mở bán với mức giá cao, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã bắt đầu ghi nhận những đợt điều chỉnh giá tại thị trường Việt Nam. Mức giảm hiện chưa quá lớn nhưng cho thấy giá bán của dòng flagship Apple đang dần hạ nhiệt.

Đáng chú ý, mức giá giữa các phiên bản màu sắc có sự chênh lệch nhất định. Với iPhone 18 Pro Max, phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 41,99 triệu đồng hiện đã giảm khoảng 500.000 đồng đối với màu bạc. Trong khi đó, màu đen có mức điều chỉnh mạnh hơn, lên tới 1,2 triệu đồng.Điện thoại cầm tay

Ngược lại, hai màu Burgundy đỏ và băng thanh đang được người dùng quan tâm nhiều hơn vẫn giữ giá khá tốt. Mức giảm của các phiên bản này chỉ dao động khoảng 100.000 - 200.000 đồng so với giá bán ban đầu.

iPhone 18 Pro đã giảm sớm hơn. Đầu tháng 10/2026, iPhone 18 Pro được giảm khoảng 500.000 đồng so với giá niêm yết, bản 256GB còn khoảng 38,5 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Mức giá của các phiên bản iPhone 18 Pro và Pro Max hiện có sự phân hóa khá rõ theo dung lượng lưu trữ. Đặc biệt, các phiên bản bộ nhớ cao nhất đã tiến sát ngưỡng 90 triệu đồng.

Giá bán iPhone 18 Pro Max:

iPhone 18 Pro Max 256GB: 40.790.000 đồng.

iPhone 18 Pro Max 512GB: 46.690.000 đồng.

iPhone 18 Pro Max 1TB: 59.890.000 đồng.

iPhone 18 Pro Max 2TB: 79.790.000 đồng.

Giá bán iPhone 18 Pro:

iPhone 18 Pro 256GB: 37.690.000 đồng.

iPhone 18 Pro 512GB: 43.690.000 đồng.

iPhone 18 Pro 1TB: 57.690.000 đồng.

iPhone 18 Pro 2TB: 76.690.000 đồng.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max giảm giá vì sao?

iPhone 18 Pro cùng iPhone 18 Pro Max năm nay còn được Apple tập trung quảng bá

Bên cạnh những cải tiến về cấu hình và phần cứng, iPhone 18 Pro cùng iPhone 18 Pro Max năm nay còn được Apple tập trung quảng bá thông qua các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Trong đó, AI được tích hợp sâu hơn vào nhiều chức năng trên thiết bị, nổi bật nhất là những nâng cấp liên quan đến trợ lý ảo Siri. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp Apple tạo sự khác biệt cho dòng iPhone mới.

Sau giai đoạn duy trì mặt bằng giá cao khi vừa ra mắt, việc iPhone 18 Pro và Pro Max bắt đầu giảm giá đang mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho người dùng. Với những khách hàng đã kiên nhẫn chờ đợi, thời điểm cuối năm có thể là giai đoạn đáng cân nhắc để sở hữu flagship mới của Apple với mức giá dễ chịu hơn, trong khi sản phẩm vẫn còn khá mới trên thị trường.

Động thái giảm giá của bộ đôi iPhone 18 Pro cũng tạo thêm sức ép cạnh tranh lên Galaxy S26 Ultra. Đây vốn là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Apple ở phân khúc smartphone cao cấp. Khi giá bán iPhone dần được điều chỉnh, cuộc cạnh tranh giữa hai dòng flagship hàng đầu hứa hẹn sẽ trở nên quyết liệt hơn trong thời gian tới.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max tương đương mẫu Android nào?

Theo Tạp chí Người đưa tin, câu hỏi đặt ra lúc này là, liệu có điện thoại Android nào tương đương iPhone 18 Pro Max cho những người không muốn tham gia vào hệ sinh thái của Apple? Theo đánh giá từ BGR, chiếc Samsung Galaxy S26 Ultra là mẫu sản phẩm nằm trong cùng phân khúc và có thông số kỹ thuật tương đồng. Sự khác biệt về kích thước vật lý là không đáng kể, trong khi cả hai điện thoại đều có 12 GB RAM. Trong khi Samsung cung cấp tùy chọn RAM 16 GB, thì Apple lại mang đến tùy chọn bộ nhớ lên đến 2 TB, nhiều hơn 1 TB so với Samsung.



