Mazda giảm mạnh giá lăn bánh Mazda CX-5, SUV cỡ C bán chạy nhất rẻ chưa từng thấy

Honda giảm mạnh Honda BR-V tới gần 150 triệu đồng, giá lăn bánh rẻ ngang Toyota Vios GĐXH - Giá Honda BR-V tháng 11/2026 đang ở mức hấp dẫn nhờ ưu đãi cộng dồn gần 150 triệu đồng đến từ thương hiệu Nhật Bản.

Mazda giảm mạnh giá lăn bánh Mazda CX-5

Mazda CX-5 ưu đãi tới 100% phí trước bạ.

Mazda Việt Nam triển khai bổ sung chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mua Mazda CX-5 từ nay đến hết tháng 11/2026.

Theo đó, người mua Mazda CX-5 được ưu đãi tới 100% phí trước bạ, tương đương 69 triệu đồng.

Để tính giá lăn bánh Mazda CX-5, ngoài giá niêm yết chính hãng, chúng ta cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất xe...

Như vậy, có thể thấy, Mazda CX-5 đang có giai đoạn giảm giá sâu nhất thị trường Việt Nam kể từ khi mở bán. Điều đó cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt cũng như xu hướng mua xe của người dùng đã có nhiều thay đổi.

Mức giá khởi điểm trên đã thấp hơn giá ưu đãi của một số mẫu SUV hạng B trên thị trường. Chẳng hạn, phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xforce (Ultimate) đang được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 72 triệu đồng, khiến giá bán thực tế giảm xuống còn 648 triệu đồng, Hyundai Creta bản đặc biệt đang niêm yết 659 triệu đồng.

Để tính giá lăn bánh Mazda CX-5, ngoài giá niêm yết chính hãng, chúng ta cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất xe...

Với doanh số lũy kế vượt 140.000 xe tại Việt Nam và hơn 1.500 xe bán ra chỉ trong tháng 10/2026, CX-5 tiếp tục giữ vị trí số 1 phân khúc C-SUV, liên tục góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất toàn thị trường.

Bảng giá lăn bánh Mazda CX-5

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mazda CX-5 2.0L Deluxe 699 799 785 771 -100% phí trước bạ Mazda CX-5 2.0L Deluxe (tùy chọn) 749 855 840 826 Mazda CX-5 2.0L Luxury 789 900 884 870 Mazda CX-5 2.0L Premium 829 944 928 914 Mazda CX-5 2.0 Premium Sport 849 967 950 936 Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive 869 989 972 958

Giá xe Mazda CX-5 và các đối thủ

Mazda CX-5 giá từ 679.000.000 VNĐ

Honda CR-V giá từ 998.000.000 VNĐ

KIA Sportage giá từ 859.000.000 VNĐ

Mitsubishi Outlander giá từ 825.000.000 VNĐ

Hyundai Tucson giá từ 845.000.000 VNĐ

Mazda CX-5 có gì?

CX-5 vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế, trang bị

Theo Tạp chí Người đưa tin, dù đã ở cuối vòng đời, CX-5 vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế, trang bị và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của số đông khách hàng. Với ngân sách khoảng 800 triệu đồng, người mua thậm chí có thể tiếp cận phiên bản cao cấp của CX-5, thay vì chỉ các phiên bản thấp của nhiều đối thủ.

Việc CX-5 liên tục được giảm giá mạnh được cho là có thể liên quan đến quá trình dọn kho, chuẩn bị cho thế hệ mới. Mazda CX-5 thế hệ thứ ba từng được trưng bày tại Việt Nam vào cuối năm 2025 và cũng xuất hiện tại một trung tâm thử nghiệm khí thải, song chưa được công bố chính thức thời điểm ra mắt.

Mazda CX-5 2026 có kích thước dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.695 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.775 mm. So với thế hệ hiện hành, xe dài hơn 100 mm, rộng hơn 15 mm, cao hơn 15 mm và có chiều dài cơ sở tăng 75 mm.

Ngoại thất được thiết kế lại với lưới tản nhiệt viền đen liền mạch, cụm đèn LED thanh mảnh và thân xe bề thế hơn. Nội thất cũng thay đổi đáng kể với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm 15,6 inch. Nhiều phím bấm vật lý, bao gồm các nút điều khiển điều hòa, được tích hợp vào màn hình.

Tại thị trường quốc tế, Mazda CX-5 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, công suất 140 mã lực, mô-men xoắn 238 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Xe cũng có thêm cấu hình mild-hybrid 24V.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.