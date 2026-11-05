Lãi suất cao nhất ở Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank: Gửi 300 triệu đồng tiết kiệm ngân hàng nào nhận lãi cao nhất?

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Lãi suất cao nhất ở Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank ngày 5/11

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Theo biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank, ngày 5/11/2026, mức lãi suất cao nhất tại nhóm Big4 hiện đạt 5,5%/năm.

Trong đó, Agribank đang có lợi thế về lãi suất ở các kỳ hạn ngắn. Ngân hàng niêm yết mức 2,6%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng; 2,9%/năm đối với kỳ hạn 3-5 tháng và 3,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6-11 tháng.

Ở kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng, Agribank áp dụng lãi suất 5,4%/năm. Mức cao nhất 5,5%/năm được niêm yết tại kỳ hạn 24 tháng.

Tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng đạt 2,4%/năm. Các kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng được hưởng mức 3%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank niêm yết lãi suất 5,4%/năm; kỳ hạn 24 tháng đạt 5,5%/năm. Riêng các kỳ hạn từ 36-60 tháng áp dụng mức 4,8%/năm.

Tại BIDV, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3 và 5 tháng đạt 2,4%/năm. Các kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng được áp dụng mức 3%/năm.

Với kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng, BIDV niêm yết lãi suất 5,4%/năm. Hai kỳ hạn 24 và 36 tháng cùng đạt mức cao nhất 5,5%/năm.

Trong khi đó, VietinBank áp dụng lãi suất 2,1%/năm cho tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; 2,4%/năm cho kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng và 3%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Các kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng được hưởng lãi suất 5,4%/năm. Từ 24 tháng trở lên, mức lãi suất áp dụng là 5,5%/năm.

Như vậy, Agribank đang dẫn đầu nhóm Big4 ở các kỳ hạn ngắn 1, 3 và 6 tháng. Tại kỳ hạn 12 tháng, cả bốn ngân hàng cùng niêm yết mức 5,4%/năm. Kỳ hạn 24 tháng đồng loạt đạt 5,5%/năm.

Đáng chú ý, ở kỳ hạn 36 tháng, BIDV và VietinBank cùng áp dụng mức 5,5%/năm, cao hơn Vietcombank 0,7 điểm phần trăm. Biểu lãi suất Agribank không thể hiện kỳ hạn 36 tháng.

Gửi 300 triệu đồng tiết kiệm tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Theo Lao động, với khoản tiền gửi 300 triệu đồng, tiền lãi khách hàng nhận được sẽ khác nhau tùy kỳ hạn và ngân hàng lựa chọn.

Các phép tính dưới đây áp dụng phương pháp lãi đơn, nhận lãi cuối kỳ và giả định lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi.

Công thức tính:

Tiền lãi = Tiền gửi × lãi suất (%)/12 × số tháng gửi.

Kỳ hạn 1 tháng: Gửi tại Agribank với lãi suất 2,6%/năm, khách hàng nhận khoảng 650.000 đồng tiền lãi. Ba ngân hàng còn lại áp dụng 2,1%/năm, tương ứng 525.000 đồng.

Kỳ hạn 3 tháng: Agribank áp dụng 2,9%/năm, mang về 2,175 triệu đồng tiền lãi. Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng áp dụng 2,4%/năm, tương ứng 1,8 triệu đồng.

Kỳ hạn 6 tháng: Gửi tại Agribank với lãi suất 3,5%/năm, khách hàng nhận 5,25 triệu đồng tiền lãi. Ba ngân hàng còn lại cùng áp dụng 3%/năm, tương ứng 4,5 triệu đồng.

Kỳ hạn 12 tháng: Cả bốn ngân hàng cùng áp dụng mức 5,4%/năm. Gửi 300 triệu đồng, khách hàng nhận 16,2 triệu đồng tiền lãi. Tổng gốc và lãi đạt 316,2 triệu đồng.

Kỳ hạn 18 tháng: Agribank, BIDV và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 5,4%/năm. Khách hàng có thể nhận 24,3 triệu đồng tiền lãi, nâng tổng gốc và lãi lên 324,3 triệu đồng.

Kỳ hạn 24 tháng: Cả bốn ngân hàng cùng áp dụng lãi suất 5,5%/năm. Với 300 triệu đồng, tiền lãi sau 2 năm đạt 33 triệu đồng. Tổng số tiền nhận cuối kỳ là 333 triệu đồng.

Kỳ hạn 36 tháng: BIDV và VietinBank cùng áp dụng mức 5,5%/năm. Khách hàng gửi 300 triệu đồng có thể nhận 49,5 triệu đồng tiền lãi, tổng gốc và lãi đạt 349,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Vietcombank áp dụng lãi suất 4,8%/năm, tương ứng 43,2 triệu đồng tiền lãi. Như vậy, gửi tại BIDV hoặc VietinBank giúp khách hàng nhận nhiều hơn 6,3 triệu đồng so với Vietcombank sau 36 tháng.

Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo thời điểm, địa bàn và chính sách từng ngân hàng. Khách hàng nên kiểm tra biểu lãi suất tại quầy giao dịch trước khi gửi tiền.