Ô tô điện nổ lốp ở tốc độ 140 km/h vẫn không mất lái có giá siêu rẻ 250 triệu đồng, đang vượt mặt những xe nào?

Ô tô điện nổ lốp ở tốc độ 140 km/h vẫn không mất lái

BYD Seagull

Thông tin trên Tạp chí Thể thao 247, mới đây hãng xe Trung Quốc BYD mới đây đã công bố video thử nghiệm khả năng kiểm soát phương tiện khi xảy ra sự cố lốp ở tốc độ cao.

Đoạn video được ông Zhang Zhuo - Tổng giám đốc dòng sản phẩm Ocean của BYD - chia sẻ tại Trung Quốc. Trong thử nghiệm, chiếc Seagull tăng tốc trên đoạn đường thẳng đến 140 km/h. Sau đó, thiết bị chuyên dụng được lắp đặt từ trước tạo nhiều vết thủng trên lốp trước bên phải, khiến áp suất giảm nhanh chóng.

Mặc dù một bánh xe gần như mất hoàn toàn áp suất, chiếc Seagull vẫn giữ được hướng di chuyển và giảm tốc an toàn, không xuất hiện tình trạng chệch khỏi quỹ đạo.

Kết quả này gây chú ý bởi những công nghệ kiểm soát ổn định khi nổ lốp ở tốc độ cao trước đây thường xuất hiện trên các dòng xe điện hoặc hybrid sạc ngoài đắt tiền tại Trung Quốc.

Ngoài khả năng kiểm soát khi gặp sự cố lốp, Seagull thế hệ thứ hai còn có tùy chọn hệ thống hỗ trợ lái God's Eye DiPilot 300 sử dụng cảm biến LiDAR.

Công nghệ này hỗ trợ đỗ xe tự động và tính năng Navigate on Autopilot (NOA), cho phép phương tiện tự điều hướng trên đường đô thị và cao tốc tại Trung Quốc dưới sự giám sát của người lái.

Về kích thước, BYD Seagull mới có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.205 x 1.810 x 1.570 mm, trục cơ sở dài 2.650 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài tổng thể tăng thêm 425 mm.

BYD Seagull thế hệ mới được tăng tốc lên 140 km/h, chiếc xe vẫn không mất lái sau khi nổ lốp.

Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau với hai tùy chọn mô-tơ điện, cho công suất 114 mã lực hoặc 127 mã lực. Pin LFP có hai mức dung lượng 30,1 kWh và 39,2 kWh, phạm vi hoạt động tương ứng là 320 km và 420 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Đáng chú ý, công nghệ sạc siêu nhanh cho phép xe nạp pin từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút.

Khoang lái nổi bật với màn hình trung tâm 15,6 inch.





Bên trong nội thất, Seagull sở hữu màn hình 15,6 inch tích hợp chức năng hiển thị thông số vận hành, sạc điện thoại không dây 50 W, hệ thống âm thanh 8 loa, đèn nội thất 127 màu và ghế lái có chức năng massage. Khoang chứa đồ phía trước đạt 94 lít.

Trên thị trường Seagull đang vượt mặt nhiều dòng xe cùng phân khúc.

Giá ô tô điện BYD Seagull

Theo Tạp chí Người quan sát, tại Trung Quốc, BYD Seagull thế hệ mới có giá từ 65.900 - 99.900 nhân dân tệ (tương đương 250 - 387 triệu đồng) tùy phiên bản.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.