Xe máy điện Honda ICON e: giảm mạnh ở đại lý, rẻ hơn cả niêm yết

Xe máy điện Honda ICON e: giảm mạnh ở đại lý

Các đại lý vẫn duy trì ưu đãi cho Honda ICON e:

Honda hiện đã kết thúc chương trình hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng mua ICON e:. Tuy nhiên, theo khảo sát của Tạp chí Người đưa tin, một số đại lý vẫn đang triển khai chương trình ưu đãi riêng, với mức giảm giá lên tới 2 triệu đồng. Nhờ các chương trình hỗ trợ này, giá bán thực tế của ICON e: hiện khá hấp dẫn.

Giá bán thực tế của mẫu xe máy điện này tại TPHCM dao động trong khoảng 18,6 triệu đồng tùy phiên bản, chênh gần 2 triệu đồng so với giá niêm yết.

Xe máy điện Honda ICON e: giá niêm yết và đại lý

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Honda ICON e: Cao cấp 20,520,000 18,600,000 1,920,000 Honda ICON e: Đặc biệt 20,716,363 18,900,000 1,816,363 Honda ICON e: Thể Thao 20,912,727 19,200,000 1,712,727 Pin bán kèm xe 8,836,363 Pin bán dưới dạng phụ kiện 12.219.120 Giá thuê pin 245.455 VND/Pin/Tháng

Xe máy điện Honda ICON e: có gì?

Honda ICON e: sử dụng động cơ điện có công suất danh định 1,5 kW

Theo Tạp chí Thời trang vàng, hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển nhỏ gọn trong đô thị, Honda ICON e: có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều cao yên 742 mm. Với thông số này, xe phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, trong đó có học sinh THPT từ 16 tuổi trở lên.

Về tiện ích, ICON e: được trang bị cốp dưới yên dung tích 26 lít cùng hốc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB. Cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị các thông tin vận hành cần thiết. Xe vẫn sử dụng chìa khóa cơ, trong khi toàn bộ hệ thống đèn đều ứng dụng công nghệ LED.

Trang bị an toàn trên mẫu xe máy điện này gồm phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và hệ thống phanh kết hợp CBS.

Về vận hành, Honda ICON e: sử dụng động cơ điện có công suất danh định 1,5 kW, công suất tối đa 1,81 kW và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Người dùng có thể lựa chọn hai chế độ lái là Tiêu chuẩn và Tiết kiệm điện, tùy theo nhu cầu sử dụng.

Xe sử dụng pin lithium 48V 30,6 Ah, cho phạm vi hoạt động tối đa 71 km sau mỗi lần sạc. Đáng chú ý, bộ pin có thể tháo rời, tạo thuận tiện cho người dùng khi cần sạc tại nhà hoặc ở những nơi không có sẵn ổ cắm gần vị trí đỗ xe.

Lưu ý: Giá bán mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy đại lý, khu vực và chương trình ưu đãi. Giá pin và thuê pin áp dụng theo chính sách bán hàng của Honda tại từng thời điểm.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



